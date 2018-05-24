Больших трансферов в Европе пока не случилось. Зато миграция больших тренеров в самом разгаре.

Лондонский «Арсенал» официально представил в качестве нового главного тренера баскского специалиста Унаи Эмери. Это далеко не первое назначение межсезонья-2018. И точно не последнее.

Эмери заранее знал, что покинет «ПСЖ» и уступит место бывшему главному тренеру дортмундской «Боруссии» Томасу Тухелю. Баска не спасло даже то, что с парижанами он выиграл за сезон сразу четыре трофея. Теперь «тренеришка» (как его называл Артем Дзюба, когда Эмери возглавлял «Спартак») попробует реабилитироваться в «Арсенале». Лондонцы, в свою очередь, расстались с Арсеном Венгером, за 22 года так и не выигравшим с командой ни одного еврокубка. У Эмери же за плечами три победы в Лиге Европы с «Севильей».

Вообще, на рынке тренеров сейчас золотая лихорадка. Антонио Конте вот-вот будет уволен из «Челси», но в сборную Италии ему дорога закрыта – вовремя подсуетился Роберто Манчини. Последнего в «Зените» может сменить Маурицио Сарри, от которого вчера отказался «Наполи» в пользу Карло Анчелотти. Однако в Питере держат на карандаше и другие кандидатуры, понимая, что Сарри в любой момент может сорваться в Англию. В тот же «Челси», к примеру.

Вот как на данный момент выглядит этот запутанный клубок. Ситуация меняется ежеминутно…