Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева стала гостьей студии «Советского спорта» на Петербургском международном экономическом форуме.

– Когда до ЧМ-2018 остается менее месяцы, что вы ощущаете?

– Стоит разделить мои личные ощущения и ощущения меня, как посла ЧМ-2018. Если говорить о личных – для меня этот год был уникальным в карьере – огромный рывок. Для меня должность посла – это огромное достижение. Если мы говорим о ЧМ в целом, то, как любая россиянка, любительница футбола, я с замиранием сердца жду старта турнира. Я не застала Олимпиаду-80, но надеюсь, что теперь будет не хуже. Когда я стала Мисс России, я думала, что это главное событие в жизни, сейчас понимаю, что должность посла ЧМ-2018 намного важнее.

Я побывала в самых отдаленных уголках планеты. Всегда меня хорошо принимали. Мне это позволило увидеть разные страны, познакомиться с самыми разными людьми. Из самых ярких – Судан. Государство, которое долгое время было под санкциями. У нас была пресс-конференция прямо у трапа самолета. Сначала все удивленно смотрели на девушку, блондинку. И ведь слушали! А потом несколько человек подошли и на русском языке сказали что хотят приехать в Россию. Это удивительно. Сейчас, в нынешних условиях, важно понимать, что футбол находится вне политики. Уверена, что на турнире все получат удовольствие.

– Ваши любимчики на ЧМ-2018?

– Во время чемпионата во Франции я смотрела много матчей и даже ввела для себя историю – самый симпатичный парень дня. Почему-то часто у меня побеждал Грациано Пелле. На ЧМ-2018 он играть не будет… Думаю, в фаворитах будет Неймар – красавчик-футболист, который представляет сборную, которая может поднять над головой главный трофей.

– В нашей сборной кто самый большой красавчик?

– Самый большой – Дзюба – по росту. Самый модный, который вежде мелькает на обложках – мой бывший, Федор Смолов. По игре… Наверное, надо спросить у Станислава Черчесова. Вообще главный тренер, Черчесов – самый красавчик.

Напомним, что «Советский спорт» является официальным информационным партнером спортивной программы ПМЭФ-2018.