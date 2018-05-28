К ЧЕМУ МАСКАРАД?

Новость о намечающейся презентации прогремела как гром среди ясного неба. Конечно, многиеи так догадывались, что это, скорее всего, будет Сергей Семак. Но то, как было анонсировано возможное представление преемника Роберто Манчини, удивило.

Вчера целый ряд питерских изданий растиражировали сообщение: первыми имя нового главного тренера узнали фанаты «Зенита». И их (в отличие от журналистов) якобы пригласили на тайную презентацию в офис клуба. Вот это да! Демократия победила?!

Есть сомнения. Изначально сенсациябыла опубликована на странице некой фанатской группировки «Сектор тринадцать» во Вконтакте. Но запись почему-то быстро удалили. В ней говорилось о месте и времени встречи - Удельный парк, 17.00…

Мы связались с ведущими представителями фанатского движения «Зенита», чтобы узнать подробности презентации. Но оказалось, что с нимиклуб не контактировал.

«У меня нет никакой информации, - заявил один из них. - Ни о презентации нового тренера, ни об этой группе «Сектор тринадцать». «Такой банды у нас нет, что за «Сектор тринадцать?», - переспросил другой.

Довольно странно, не находите?Если представители фанатского «Виража» не в курсе грядущей презентации, то что за мероприятие состоится29 мая? И будет ли оно?Вообще, сама интрига кажется довольно раздутой. Повторимся, большинство и так уверено, что «Зенит» назначит Семака. Так для чего тогда весь этот маскарад?..

МОГЛИ ПОЗВАТЬ «ЗАВОДЯЩИХ»

Кстати, мы решили найти страницу «Сектора тринадцать», гдепоявился анонс презентации. Аккаунт был создан… 23 апреля и имеет в друзьях всего 27 человек. Причем одним из них оказался болельщик «Зенита», на странице которого указано место работы «газета «Деловой Петербург» (администратор по доставке корреспонденции). И именно это издание (вот совпадение!) дало полную информацию о тайной презентации. Совпадение?

Впрочем, настоящие фанаты вовсе не исключают, что встреча действительно может состояться.Но не с «Сектором тринадцать», а с лидерами трибуны.

«Наши «заводящие» числятся работниками департамента клуба по связям с общественностью, - говорит собеседник.- И их «основу»вполне могли пригласить. Они и с некоторыми игроки лично общаются. С Владимиром Быстровым встреча была у них, когда он возвращался в «Зенит». Они от имени всего «движа» с ним общались и тогда приняли решение простить. Ониучаствуютво всем, во что их впутывает руководство».

Между прочим, с 13-го сектора на «Петровском» когда-то начался активный питерский фанатизм. Потом добавились 14-й, 12-й, 15-й сектора - и получился «Вираж»…

Напомним, что президент «Зенита» Сергей Фурсенко во время экономического форума заявил, что имя нового главного тренера клуба может быть обнародовано на этой неделе. Из кандидатов вроде бы оставались Семак и Маурицио Сарри. Но последний, скорее всего, в «Зенит» не придет, так как вступил в решающую стадию переговоров с «Челси».