Сборная Италии обыграла Саудовскую Аравию (2:1) в товарищеском матче. Дебют у Роберто Манчини состоялся яркий, а вот соперник по группе сборной России на ЧМ-2018 удивил.

ТРИ ОЧКА БРАТЬ ОБЯЗАНЫ

Не поймите не правильно, никакой недооценки соперника и шапкозакидательских настроений быть не может. Но сборная Саудовской Аравии удивила – по-плохому. На фоне итальянцев саудиты терялись и, что самое важное для нас, жутко смотрелись практически во всех аспектах игры. Естественно, не без положительного импульса от нового тренера сборной Италии Роберто Манчини, европейцы выглядели на две головы выше азиатского оппонента. Но если честно, и пусть этого не отражает счет, саудиты плохо готовы к ЧМ.

Уже с первых минут стало понятно, что скорости, на которых действовали команды, оказались разными. В ходе быстрых атак итальянцев Саудовская Аравия оставляла много свободных зон. Ну а если соперник наступал позиционно – саудитов не хватало на подборе и опеке. Создавалось впечатление, будто они не понимали, что Марио Балотелли нужно держать чуть ли не вдвоем и ни в коем случае нельзя позволять ему бить. Переход с атакующей позиции на оборонительную у саудитов невероятно медленный, реакция команды на эпизод неторопливая и вальяжная.

Не совсем понятно, как Италия не отгрузила им четыре-пять голов. Стоило итальянцам свалить фланговый проход в центр – и все, оборонительные построения саудитов лопались и трещали по швам, разрывы между опорной зоной и защитой измерялись десятком метров. На стандартах – страх и крах. Персональная/зональная опека – все это отсутствовало и больше походило на хаотичные прыжки в борьбу за верховой мяч безо всякой перспективы отбиться.

Защитники не держали линию совсем. Ну просто. За них было как-то неловко. И не важно, вторая это волна атаки (когда сам бог велел исполнить искусственный офсайд), или лонгболл от Леонардо Бонуччи на одно из атакующей тройки. Ну раз не можешь навязать борьбу Балотелли, так выкини его за линию офсайда. Главное теперь для сборной России – сыграть на той же скорости, что Италия, и успех с большой долей вероятности будет обеспечен. Потому что если не обыграть такую Саудовскую Аравию, об историческом выходе из группы можно забыть.

МАНЧИНИ В СБОРНОЙ – ПОКА ЗАГАДКА

Потому что слишком мало времени прошло. Да, итальянцы стали атаковать много шире, чего не было при Джанпьеро Вентуре. Да, появилось разнообразие в атаке (фланговые/полуфланговые атаки, поддержка вторым темпом, дальние удары, розыгрыш в штрафной, вариативность при стандартах), но вполне возможно многое у футболистов получилось потому что: а) уровень соперника позволял вытворять что угодно; б) фактор смены тренера привычным образом сказался на качественном скачке в первом матче Роберто Манчини.

При этом в последние 20 минут итальянцы потеряли голову от успеха. Все у них получалось – атаки на любой вкус, красота в каждой передаче – и поверили в себя они слишком рано. Позиционная нерасторопность Давиде Дзаппакосты и взрывной неоправданный скачок Джанлуиджи Доннарумы (он тут и пропустил!) позволили саудитам один мяч при полном отсутствии моментов все-таки отыграть. Ну и где дисциплина, строгость в линиях и умение сыграть по счету?

После того как команда Манчини развалилась, сама судьба заставила задуматься: а не будет ли этот дебют самым ярким пятном сборной Италии при новом тренере? Ведь дальше, в отборочном цикле к Евро-2020 уровень соперников будет выше, а Манчини не сможет сказать, что ему кого-то не купили. Это ведь сборная, которую необходимо перестраивать, доводить до ума и выводить на прежний, хотя бы топовый европейский уровень. Известен ли этим Манчини? Примеры в голову почему-то не лезут.