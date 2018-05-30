Рассказываем о том, почему на чемпионате нет судей из Англии, и кто будет судить финал.

Ни один чемпионат мира не обходится без судейских скандалов. Предстоящий турнир мог бы стать исключением благодаря появлению видеоассистентов (video assistant referee, VAR). Но что-то подсказывает, что споров все равно не избежать. Рассказываем все, что нужно знать о работе арбитров на ЧМ-2018.

VAR

На эту тему ФИФА распространяется не слишком подробно. Опубликован список 13 видеоассистентов (3 представляют Италию, по 2 – Германию и Португалию, страны, в которых VAR уже введен в национальных чемпионатах). Все судьи – действующие. В ходе сборов им еще раз расскажут о работе системы видеоповторов.

12 стадионов ЧМ-2018 (как на Кубке конфедераций-2017) оборудованы огромным количеством камер, позволяющих рассмотреть любой эпизод с нескольких ракурсов. Во время матча главный судья сможет либо связаться с VAR по радио, либо прибегнуть к помощи планшета у кромки поля.

После чемпионата систему VAR планируют передать в пользование РФПЛ. Одна беда – не все арены ЧМ-2018 задействованы в нашем элитном дивизионе. К тому же это очень дорогое удовольствие. Годовая эксплуатация стоит примерно 100 тысяч евро.

НАШИ

Сергей КАРАСЕВ (38 лет, Москва), Антон АВЕРЬЯНОВ (45 лет, Москва), Тихон Калугин (43 года, Москва)

С российской бригадой все было предельно ясно очень давно. Другие кандидаты (например, Владислав Безбородов) не рассматривались, бригаду Карасева целенаправленно вели к турниру. Присутствие наших – в том числе политический момент. ФИФА и УЕФА нуждаются в расширении географии.

Долгие годы топовые назначения получал единственный представитель Восточной Европы – словак Любош Михел. Это был феномен, и к нему так и относились. Теперь все иначе – вспомните судейство серба Милорада Мажича в финале Лиги чемпионов-2017/18. Кроме него и Карасева, на ЧМ-2018 приедут словенец Дамир Скомина и поляк Шимон Марцыняк. Приехал бы и венгр Виктор Кашшаи – да уж слишком много накопилось у него ошибок в последнее время.

Проблема восточноевропейцев – то, что они не встречаются еженедельно с матчами «повышенной ответственности». А на чемпионате мира таких игр – большинство. Так что Сергею, Антону и Тихону остается только пожелать удачи. Любопытно, кстати, что накануне ЧМ-2018 Карасев попросил прощения у всех, кто пострадал из-за его ошибок в прошедшем сезоне.

АНГЛИЯ

На ЧМ-2018 не будет судей из Англии. Впервые за 80 лет. И дело не в напряженных политических отношениях России и Великобритании. И не только в низкой квалификации большинства английских арбитров. Просто Массимо Бузакка и Пьерлуиджи Коллина, руководящие судейскими комитетами соответственно в ФИФА и УЕФА, рьяно стремятся повысить свой политический вес. И если у того же Коллины британцы в еврокубках в черном теле, откуда им взяться на чемпионате мира?

Остались ли в Англии судьи, достойные ЧМ-2018? Конечно. Есть ли среди них те, кого хотят продвигать швейцарец и итальянец? Нет. Вот и весь сказ. Британцы этот момент отметили, газеты выдали несколько ехидных заметок в адрес Бузакки и Коллины, но дальше дело не зашло. Видимо, из боязни рассориться с международными структурами.

ИРМАТОВ

Равшан Ирматов едет на свой третий чемпионат мира подряд. Вероятно, на этот раз он получит финал: у Ирматова нет никаких противопоказаний в виде сборной Узбекистана. На двух предыдущих ЧМ, кстати, решающие матчи судили европейцы (англичанин Ховард Уэбб и итальянец Никола Риццоли) – и хет-трик Старому Свету вряд ли светит.

Ирматов очень опытен, международные соревнования он судит чаще любого европейца. Осталось только пройти первые стадии турнира без срывов.

ВЫ БЫВАЛИ НА ТАИТИ?

В отсутствие англичан довольно странным выглядит наличие в списке сразу двух арбитров из США – опытного Марка Гейгера и молодого Хайра Марруфо. На вопрос, что это означает, мог бы ответить только Бузакка. Рискнем предположить, что континентальную квоту просто некем было заполнить, и это лучший повод поговорить об асбурдности самого квотирования.

Все это – та же борьба ФИФА за географию. Отсюда на ЧМ-2018 арбитры из Таити, Гамбии, Замбии, Эфиопии, Панамы, Бахрейна... Среди перечисленных стран только Панама представлена на турнире сборной. А облетевшая мировые информагентства история панамского лайнсмена Габриэля Виктории, занимающегося сбором мусора на улицах в свободное от работы время, скорее вызывает грустную иронию.

Если уж грубейшие ошибки допускают судьи из Италии (Роберто Розетти засчитал гол аргентинцев в ворота Мексики из двухметрового офсайда в 1/8 финала ЧМ-2010) или Уругвая (Хорхе Ларрионда отменил чистый мяч, который Фрэнк Лэмпард на том же турнире забил немцам), то что должны чувствовать команды, когда им подсовывают парня из Таити? Каков его уровень? Что он умеет и понимает?..

Это не расизм. В матче Тунис – Сербия на Олимпиаде-2004 арбитр шесть раз (!) заставлял перебивать пенальти. Звали чудака Чарльз Арииотима. И вовсе не случайно он был как раз таитянином. Когда географически-политический принцип превалирует над спортивным, происходят абсурдные вещи. Да, ошибаются все. Но у тех арбитров, которые регулярно работают на турнирах высокого уровня, вероятность внезапно сойти с ума и поймать свой момент славы намного ниже.

Аргентинцы до сих пор считают, что мексиканец Эдгардо Кодесал Мендес ошибочно назначил пенальти в их ворота в финале ЧМ-1990. Французы по сей день оспаривают право аргентинца Орасио Элисондо удалять Зинедина Зидана в финале ЧМ-2006 с подсказки резервного арбитра Луиса Медины Канталехо из Испании. А как нам не вспомнить шведа Эрика Фредрикссона, начудившего в играх с участием сборной СССР на двух чемпионатах подряд? В 1986-м скандинав с подачи испанского лайнсмена Викториано Арминио Санчеса засчитывал голы бельгийцев, которые многим кажутся сомнительными. А в 1990-м он же не увидел, как Диего Марадона выбивает мяч рукой из ворот… И все-таки лучше бы на такие турниры приезжали судьи исключительно из по-настоящему футбольных стран, чем по фифашной разнорядке.

А «на мыло!» мы, если что, и так крикнем. За нами не заржавеет.

Все главные арбитры чемпионата мира

Возраст Страна Профессия АЗИЯ Алиреза ФАГАНИ 40 Иран госслужащий Риюдзи САТО 41 Япония .– Наваф ШУКРАЛЛА 41 Бахрейн юрист Мохаммед МОХАМЕД 39 ОАЭ бизнесмен Равшан ИРМАТОВ 40 Узбекистан учитель физкультуры АФРИКА Гехад ГРИША 42 Египет – Бакари ГАССАМА 39 Гамбия бизнесмен Маланг ДЬЕДХИУ 45 Сенегал – Джанни СИКАЗВЕ 39 Замбия – Бамлак ВЕЙЕСА 37 Эфиопия профессор медицины Мехди Абед ШАРЕФ 37 Алжир – ЕВРОПА Сергей КАРАСЕВ 38 Россия юрист Милорад МАЖИЧ 45 Сербия менеджер Дамир СКОМИНА 41 Словения агент по недвижимости Клеман ТУРПЕН 36 Франция юрист Джанлука РОККИ 44 Италия офицер полиции Джюнейт ЧАКЫР 41 Турция страховой агент Бьорн КУЙПЕРС 45 Голландия владелец супермаркета Феликс БРЫХ 42 Германия юрист Антонио Матеу ЛАОС 41 Испания детский тренер Шимон МАРЦЫНЯК 37 Польша бизнесмен ОКЕАНИЯ Норберт ХАУАТА 38 Таити – Мэттью КОНГЕР 39 Новая Зеландия учитель СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА Марк ГЕЙГЕР 43 США учитель математики Хаир МАРРУФО 40 США специалист по продажам Сесар Артуро РАМОС 34 Мексика – Джон ПИТТИ 39 Панама учитель Хоэль АГИЙЯР 42 Сальвадор учитель Рикардо МОНТЕРО 32 Коста-Рика – ЮЖНАЯ АМЕРИКА Вильмар РОЛДАН 38 Колумбия учитель физкультуры Нестор ПИТАНЬЯ 42 Аргентина актер Сандро РИЧЧИ 43 Бразилия госслужащий Энрике КАСЕРЕС 44 Парагвай – Андрес КУНЬЯ 41 Уругвай – Хулио БАСКУНЬЯН 39 Чили

Видеоассистенты