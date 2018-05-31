1958 год. Англия

Это сейчас сборная Англии отправляется на крупные турниры с надеждой взять хоть какую-то медаль. В середине прошлого века родоначальники футбола не думали ни о чем ином, кроме победы в любом турнире. В 1958 оду, кстати, с Британских островов в Швецию приехали все четыре команды: Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Для англичан ударом стало не только третье место в группе с СССР и Бразилией, но еще и тот факт, что в отличие от них дальше прошли североирландцы и валлийцы, который потом четыре года издевались на своим «старшим братом».

1966 год. Италия

К 1966 году итальянцы уже давненько не выигрывали главный футбольный турнир планеты, но каждый раз их причисляли к фаворитам. В самой Италии, естественно, болельщики были уверены, что их команда, ведомая вперед Сандро Маццолой, просто обязана, если не выигрывать, то выходить в финал уж точно. Вряд ли кто-то сомневался, что «скуадра адзурра» должна была как минимум выходить из группы с СССР, Чили и Северной Кореей. По роковому стечению обстоятельств именно северокорейцы стали камнем преткновения. В матче последнего тура итальянцы проиграли сборной КНДР со счетом 0:1 и пропустили соперника на второе место в группе и в плей-офф ЧМ.

1974 год. Италия

Чемпионат мира по футболу, провал, Фабио Капелло… Как знакомы все эти слова российским футбольным болельщикам. Но мы сейчас говорим не Бразилии 2014, а о событиях, которые имели место сорока годами ранее, когда чемпионат мира проходил в Германии в 1974 году. Италия попала в группу к Аргентине, Польше и Гаити. Началось все неплохо – разгромом гаитян. Но во время матча в команде произошел конфликт – после замены нападающий Джорджо Киналья поскандалил с главным тренером. Дальше последовала ничья с сильными аргентинцами. Все решалось в игре Италии и Польши. Поляки забили два гола в первом тайме. Во втором Италия играла с преимуществом, но ответить смогла лишь одним мячом, который забил как раз Фабио Капелло.

1990 год. СССР

Вряд ли сборную СССР, которая отправлялась на ЧМ-1990 в Италию, можно было назвать командой мечты, но нашей тренерской позиции уж точно мог позавидовать любой. В бой команду вел Валерий Лобановский. Да и группа с Аргентиной, Камеруном и Румынией не выглядела непроходимой. Понятно, что ключевым поединком должна была стать игра с Румынией. Эту встречу мы, к сожалению, неожиданно проиграли. Не помогла и крупная победа над Камеруном в последнем туре, ведь до этого команда Валерия Непомнящего выиграла у Аргентины и уже гарантировала себе путевку в плей-офф. Это был последний крупный турнир сборной Советского Союза.

1998 год. Испания

В 1998 году испанцы еще не успели стать чемпионами мира и не относились к грандам мирового футбола. Но по составу они по праву считались одними из фаворитов того мирового первенства во Франции. Защиту цементировал Йерро, голы должен был клепать Рауль, ворота на замке держал Субисаррета, а в центре поля за бога был Луис Энрике. Группа испанцам досталась откровенно проходная: Нигерия, Парагвай, Болгария. Дела пошли насмарку уже в первом туре, когда Испания проиграла Нигерии. Во втором туре Чилаверт вытащил все, что летело в ворота Парагвая и крупная победа над болгарами в последнем туре уже никак не помогала Испании.

2010 год. Франция

Первый чемпионат мира по футболу для африканского континента увидел много провалов, но самым громким стал скандал со сборной Франции. Французы ехали на чемпионат в ранге одних из фаворитов. Играть им предстояло в слабой группе с ЮАР, Уругваем и Мексикой. Первый матч с уругвайцами завершился вничью 0:0. Гром грянул в перерыве игры второго тура с Мексикой, на который команды ушли, так и не забив ни гола. В раздевалке сцепились тренер Раймон Доменек и лидер команды Николя Анелька, пославший тренера куда подальше. Игрока отчислили из сборной, после чего остальные футболисты отказались выходить на тренировку. Стоит ли говорить, что и Мексике, и последний матч ЮАР французы проиграли и заняли последнее место в группе.

2014 год. Бразилия

В 2014 году провалов тоже хватало. Так, например, не вышли из своих групп Италия с Испанией, Англия с Португалией… Но главный провал ждал хозяев. Да, они не просто вышли из группы, но и пробились в полуфинал. Нам бы такой провал, да? Но для бразильцев лучше было бы занять последнее место в своей группе, чем пережить то, что случилось в полуфинале, когда Германия унизила кудесников мяча со счетом 7:1.