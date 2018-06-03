МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

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ГРУППА G

18 июня 21.00 (мск) Волгоград Тунис – Англия

23 июня 15.00 Москва Бельгия – Тунис

28 июня 21.00 Саранск Панама – Тунис

ПОДГОТОВКА

Тунисцы поколесят по Европе: 28 мая сыграют в Браге с португальцами, 1 июня – в Сьоне с турками, 9 июня – в Краснодаре с испанцами. В качестве базы на период чемпионата мира команда выбрала Подмосковье (отель в Рогозине и стадион «Спартак» в Наро-Фоминске).

СОСТАВ

В предварительном списке 29 футболистов.

Вратари: Аймен Матлути (Аль-Батин, Саудовская Аравия), Моэз Бен Шерифья (Эсперанс), Фарук Бен Мустафа (Аш-Шабаб, Саудовская Аравия), Моэз Хассен (Шатору, Франция).

Центральные защитники: Яссин Мерья (Сфаксьен), Сиам Бен Юссеф (Касымпаша, Турция), Дилан Бронн (Гент, Бельгия), Йоан Беналуан (Лестер, Англия), Билель Мохсни (Данди Юнайтед, Шотландия).

Крайние защитники: Хамди Наггез (Замалек, Египет), Рами Бедуи (Этуаль-дю-Сахель), Али Маалул (Аль-Ахли, Египет), Уссама Хаддади (Дижон, Франция), Халиль Шеммам (Эсперанс).

Центральные полузащитники: Мухаммед Амине Бен Амор (Аль-Ахли, Саудовская Аравия), Гайлен Шалали (Эсперанс), Фержани Сасси (Аль-Насср, Саудовская Аравия), Эльес Скири (Монпелье, Франция), Карим Лариби (Чезена, Италия), Ахмед Халиль (Клуб Африкен).

Атакующие полузащитники: Вахби Хазри (Ренн, Франция), Саиф-Эддин Хауи (Труа, Франция), Мухаммед Ларби (Тур, Франция).

Крайние нападающие: Анис Бадри (Эсперанс), Наим Слити (Дижон, Франция), Бассем Срарфи (Ницца, Франция).

Центральные нападающие: Фахреддин Бен Юссеф (Аль-Эттифак, Саудовская Аравия), Ахмед Акаичи (Аль-Иттихад, Саудовская Аравия), Сабер Хелифа (Клуб Африкен).

Главный тренер: Набиль Маалул.

ОТБОР К ЧМ-2018

Африканская группа А

И В Н П М О 1. ТУНИС 6 4 2 0 11-4 14 2. Конго 6 4 1 1 14-7 13 3. Ливия 6 1 1 4 4-10 4 4. Гвинея 6 1 0 5 6-14 3

ГОЛЫ

МСАКНИ 3 АБДЕННУР 1 БАДРИ 1 БЕН АМОР 1 БЕН ХАТИРА 1 ШАЛАЛИ 1 ХАЗРИ 1 МЕРЬЯ 1

390 минут хватило Юссефу Мсакни, чтобы принять участие в 7 голах, но в Россию этот форвард не приедет

ИГРОВЫЕ СХЕМЫ

Расстановка 1 (Матлути, С.Бен Юссеф, Наггез, Мерья, Бан Амор, Бронн, А.Маалул, Сасси, Хазри, Скири, Слити)

Расстановка 2 (Матлути, Наггез, Бронн, С.Бен Юссеф, А.Маалул, Сасси, Бен Амор, Скири, Бадри, Хазри, Слити)

Все тренеры, работавшие со сборной Туниса в последние годы, прививали ей тактическую гибкость. И при Жорже Лекенсе, и с Хенриком Касперчаком команда играла как в два, так и в три центральных защитника. Набиль Маалул, который возглавил команду год назад, не стал откатывать в позапрошлое, а старается развивать наработки. Он хорошенько прошерстил состав, откуда выпали несколько заметных – по тунисским меркам – футболистов и в весенних контрольных матчах с Ираном и Коста-Рикой испытал новых – капитана «Монпелье» Скири, который в феврале, после долгих уговоров, все-таки согласился выступать за Тунис, Бронна, Беналуана, Хаддади, Хауи из ведущих европейских лиг. Скорее всего, против Англии и Бельгии тунисцы сыграют закрыто, а для игры с Панамой приберегут более агрессивный вариант.

2367 км преодолеет по воздуху сборная Туниса за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 7600 км – почти как от столицы Туниса до Иркутска, если со 2-го, то 4600 км, что равнозначно расстоянию от Туниса до Екатеринбурга.

СБОРНАЯ ВСЕХ ВРЕМЕН

(Аттуга 1963–1978, Трабельси 1998–2006, Хагги 2003–2013, Жаиди 1996–2009, Бадра 1995–2006, Диаб 1978–1989, Буазизи 1996–2007, Бен Ашур 2002–2010, Селлими 1992–2002, Джемаа 2005–2014, Сантос 2004–2008)

У «карфагенских орлов» хорошие гены. Тунисцы по праву гордятся сборной образца 1978 года, которая, дебютируя на чемпионатах мира, сыграла вничью с чемпионами мира немцами (0:0), минимально уступила одной из сильнейших команд мира того времени Польше (0:1) и упаковала Мексику (3:1). Но все же лучшим поколением и, соответственно, лучшими игроками Тунис располагал на стыке веков, благодаря чему три раза подряд пробивался в финальную стадию ЧМ и выиграл Кубок Африки.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

В 1998-м и 2006-м игры с участием Туниса вошли в топ-5 самых посещаемых на групповом этапе. Правда, это не было следствием высокой популярности африканской команды или наплыва ее болельщиков – просто-напросто во Франции один из матчей тунисцев состоялся в Сен-Дени (и собрал 77 000 зрителей), а в Германии – на Олимпийском стадионе Берлина (72 000).

С англичанами и бельгийцами Тунис на ЧМ уже встречался. Первым уступил в 1998-м (0:2), со вторыми сыграл вничью в 2002-м (1:1).

За последние 7 отборочных циклов – то есть 25 лет – сборная Туниса проиграла всего 4 матча. В финальных турнирах за это же время – 6.

Последнюю победу на чемпионатах мира сборная России одержала как раз над Тунисом (2:0) – в своем стартовом матче финального турнира 2002 года. Авторами голов тогда стали Егор Титов и Валерий Карпин. С тех пор мы наскребли две ничьи и три поражения.

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