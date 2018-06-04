МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

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ГРУППА G

18 июня 21.00 мск Волгоград Тунис – Англия

24 июня 15.00 Нижний Новгород Англия – Панама

28 июня 21.00 Калининград Англия – Бельгия

ПОДГОТОВКА

До начала чемпионата англичане потренировались на нигерийцах (2:1). 7 июня они проведут матч против костариканцев в Лидсе. Во время турнира команда будет базироваться в Ленинградской области (отель – в Репино, тренировочное поле – в Зеленогорске).

СОСТАВ

Англичане уже сформировали заявку на чемпионат мира.

Вратари: Джек БАТЛЕНД (Сток Сити), Джордан ПИКФОРД (Эвертон), Ник ПОУП (Бернли).

Центральные защитники: Гари КЭХИЛЛ (Челси), Фил ДЖОНС (МЮ), Джон СТОУНЗ (Ман Сити), Гарри МАГУАЙР (Лестер).

Крайние защитники: Киран ТРИППЬЕР (Тоттенхэм), Трент АЛЕКСАНДР-АРНОЛЬД (Ливерпуль), Кайл УОКЕР, Фабиан ДЕЛФ (оба – Ман Сити), Эшли ЯНГ (МЮ), Дэнни РОУЗ (Тоттенхэм).

Центральные полузащитники: Джордан ХЕНДЕРСОН (Ливерпуль), Эрик ДАЙЕР (Тоттенхэм), Джесси ЛИНГАРД (МЮ), Рубен ЛОФТУС-ЧИК (Кристал Пэлас).

Атакующие полузащитники: Рахим СТЕРЛИНГ (Ман Сити), Деле АЛЛИ (Тоттенхэм), Маркус РЭШФОРД (МЮ).

Нападающие: Гарри КЕЙН (Тоттенхэм), Джейми ВАРДИ (Лестер), Дэнни УЭЛБЕК (Арсенал).

Главный тренер: Гарет САУТГЕЙТ.

ОТБОР К ЧМ-2018

Европейская группа F

И В Н П М О 1. АНГЛИЯ 10 8 2 0 18-3 26 2. Словакия 10 6 0 4 17-7 18 3. Шотландия 10 5 3 2 17-12 18 4. Словения 10 4 3 3 12-7 15 5. Литва 10 1 3 6 7-20 6 6. Мальта 10 0 1 9 3-25 1

ГОЛЫ

КЕЙН 5 ЛАЛЛАНА 2 СТАРРИДЖ 2 АЛЛИ 1 БЕРТРАНД 1 КЭХИЛЛ 1 ДЕФО 1 ДАЙЕР 1 ОКСЛЕЙД-ЧЕМБЕРЛЕН 1 РЭШФОРД 1 ВАРДИ 1 УЭЛБЕК 1

5 из 10 ударов Гарри Кейна в створ ворот оказались голевыми

5 раз англичане забивали мячи после 90-й минуты

ФАКТЫ О ЗВЕЗДАХ

Гарри Кейн назвал двух своих псов-лабрадоров Брэди и Уилсоном в честь квотербеков Тома Брэди и Расселла Уилсона – суперзвезд американского футбола из клубов NFL «Нью-Инглэнд» и «Сиэтл».

Деле Алли в 2016 году перестал указывать на своей спине фамилию, считая, что не имеет ничего общего со своими биологическими родители – удравшим в США отцом-нигерийцем и матерью-алкоголичкой. С 13 лет Деле воспитывался в другой семье – Алана и Салли Хикфордов, которых он считает своими приемными родителями, хотя этот статус и не был оформлен юридически.

ИГРОВЫЕ СХЕМЫ

Расстановка 1 (Батленд, Уокер, Кэхилл, Стоунз, Триппьер, Хендерсон, Дайер, Янг, Стерлинг, Кейн, Лингард)

Расстановка 2 (Батленд, Уокер, Кэхилл, Стоунз, Роуз, Хендерсон, Дайер, Рэшфорд, Алли, Стерлинг, Кейн)

Весь первый год в сборной Гарет Саутгейт без конца тасовал состав, определяя наилучшие сочетания, но не изменял схеме 4-2-3-1. Однако в мартовских встречах с Северной Ирландией и Италией тренер англичан пустился в эксперименты – 3-4-3 и даже 3-5-2. Каким из способов сыграет Англия на ЧМ – и кто за нее сыграет, – сегодня в курсе только хитрый Саутгейт. Мы же можем лишь предположить, что он использует обе игровые структуры – и в зависимости от соперника, и от турнирной ситуации. В частности, против Туниса тройственный союз в обороне – очевидное излишество, зато для защиты от Бельгии он вполне пригодится.

Надо добавить, что в Россию не приедут сразу восемь заметных участников отборочного турнира. Из-за травмы вынужден пропустить чемпионат мира Алекс Окслейд-Чемберлен; попрощался со сборной Уэйн Руни; по игровым причинам поочередно выпали из обоймы Тео Уолкот, Крис Смоллинг, Майкл Кин, Райан Бертранд, Адам Лаллана. Последним получил в полном смысле от ворот поворот вратарь Джо Харт.

БОЛЕЛЬЩИКИ

Как известно, внутри Великобритании давно победили футбольный хулиганизм. Но за пределами родины английские фаны отрываются на полную катушку. Все помнят события Марселя-2016, когда нетрезвые британцы схлестнулись с нашими болельщиками перед матчем Евро. Спецслужбы вроде бы закрыли въезд в Россию для особо опасных «персонажей». И все-таки полностью исключать новой бучи нельзя. Спасибо британским таблоидам, которые накалили обстановку до предела, нарисовав для рядовых англичан образ «страшной и опасной» страны-хозяйки ЧМ-2018.

5615 км преодолеет по воздуху сборная Англии за время группового этапа. Из Калининграда, где она сыграет заключительный матч, ей очень удобно отправиться домой (до Лондона всего-то 1413 км), но если англичане все же выйдут в плей-офф, то с 1-го места их суммарный путь до московского финала составит 12 500 км, а со 2-го – 12 200 км.

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала 1,09 Выход в 1/4 финала 1,80 Выход в 1/2 финала 4,00 Выход в финал 8,00 Чемпионство 17,00

Как оправдывали прогнозы

Англия – классическая команда, и в отношении прогнозов ведет себя, как большинство: практически никогда не оправдывает, поскольку те, как правило, завышены. Или, наоборот, слишком скептические: даже перед золотым домашним ЧМ-1966 в нее верили слабо. Нередко англичане начинали турнир под ехидными прищурами, вдохновляли окружающий мир – и тут же уничтожали зародившиеся надежды невнятной игрой. Такое с ними происходило, в частности, в 80-е и в нулевые. А четыре года назад они котировались очень неплохо, но заняли последнее место в группе, два раза проиграв и добыв лишь ничью с Коста-Рикой.

Можно вспомнить, что и на предыдущих ЧМ у Англии возникали проблемы в матчах с соперниками ниже рангом: в 2006-м она лишь на последних минутах сломила сопротивление Тринидада и Тобаго, а в 2010-м разошлась по нулям с Алжиром. Панама и Тунис на них чем-то похожи.

СБОРНАЯ ВСЕХ ВРЕМЕН

(Бэнкс 1963-72, Бекхэм 1996-2009, Терри 2003-2012, Мур 1962-73, Э.Коул 2001-2014, Джеррард 2000-14, Лэмпард 1999-2014, Б.Чарльтон 1958-70, Руни 2003-16, Линекер 1984-92, Оуэн 1998-2008)

Лет двадцать назад подобная команда едва ли не наполовину состояла бы из чемпионов мира-1966. За эти годы все изменилось: возвысились – и уже завершили карьеры – блистательные футболисты, хоть и не покорившие Кубок мира, но гремевшие по всей Европе. Конечно, любая символическая команда – на вкус и цвет. Вот и в нашей кому-то наверняка покажутся лишними Терри, Бекхэм или Коул, кому-то не хватит полноценного правого защитника, найдутся и вечно живые фанаты Стэнли Мэтьюза – и тоже предъявят нам обвинения в невежестве. Но мы старались объективно учесть все – и мастерство, и достижения, и прогресс. Остальное – уже пристратия.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

Англичанину Джеффри Херсту вот уже полвека принадлежит уникальное достижение – хет-трик в финале чемпионата мира (ЧМ-1966, Англия – ФРГ – 4:2).

Бобби Чарльтон – единственный из англичан, сыгравший на четырех чемпионатах мира (1958-1970). Но рекорд по числу игр принадлежит Питеру Шилтону – 17 в 1982-90-м.

Гари Линекер достиг гроссмейстерского рубежа в 10 забитых мячей на чемпионатах мира. В 1986-м он стал лучшим бомбардиром с 6 голами, а через четыре года добавил еще 4. Также на двух ЧМ забивали Том Финни в 50-е (2 мяча), Бобби Чарльтон (4) и Джефф Херст в 60-е (5), Майкл Оуэн на стыке веков (4) и Стивен Джеррард в XXI веке (3). Но рекордсмен по этому показателю, как это ни удивительно, Дэвид Бекхэм – он забил по голу на трех чемпионатах мира в 1998-2006-м.

7 легионеров сыграли за сборную Англии на ЧМ за все годы ее участия в них. По 3 футболиста представляли чемпионаты Италии (Джерри Хитченс, Марк Хэйтли, Рэй Уилкинс) и Германии (Тони Вудкок и Оуэн Харгривз), по 1 – испанский (Бекхэм) и французский (Крис Уоддл). Еще пять игроков на момент турнира выступали в чемпионате Шотландии. В нынешнем составе легионеры отсутствуют полностью.

Питер Шилтон на трех ЧМ подряд имел сухие серии. В 1982-м он не пропускал в 4 матчах подряд, в 1986-м и в 1990-м – в 3-х.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ