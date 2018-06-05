Участники ЧМ-2018. Перу: Марадона, наркотики
Представляем участников ЧМ-2018.
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА
11
ГРУППА Н
16 июня. 19.00 (мск). Саранск. Перу – Дания
21 июня. 18.00. Екатеринбург. Франция – Перу
26 июня. 17.00. Сочи. Австралия – Перу
ПОДГОТОВКА
Сегодня в Лиме перуанцы протестируют себя на шотландцах, а 9 июня сыграют в Гетеборге со шведами. В качестве базы на период ЧМ команда выбрала Шереметьево (отель) и Химки (тренировочное поле).
СОСТАВ
В предварительном списке сборной Перу 24 футболиста. Один из них на ЧМ не попадет.
Вратари: Педро ГАЛЬЕСЕ (Веракрус, Мексика), Карлос КАСЕДА (Депортиво Мунисипаль), Хосе КАРВАЛЬО (Кахамарка).
Центральные защитники: Кристиан РАМОС (Веракрус, Мексика), Мигель АРАУХО (Альянса Лима), АЛЬБЕРТО Родригес (Хуниор, Колумбия), Луис АБРАМ (Велес Сарсфилд, Аргентина), Андерсон САНТАМАРИЯ (Пуэбла, Мексика).
Крайние защитники: Альдо КОРСО (Университарио), Луис АДВИНКУЛА (Лобос, Мексика), Мигель ТРАУКО (Фламенго, Бразилия), Нильсон ЛОЙОЛА (Мельгар).
Опорные полузащитники: Ренато ТАПИЯ (Фейеноорда), Педро АКИНО (Лобос, Мексика), Йосимар ЙОТУН (Орландо Сити, США), Вильдер КАРТАХЕНА (Веракрус, Мексика).
Атакующие полузащитники: Кристиан КУЭВА (Сан-Паулу, Бразилия), Серхио ПЕНЬЯ (Гранада, Испания), Паоло УРТАДО (Гимарайнш, Португалия).
Нападающие: Андре КАРРИЛЬО (Уотфорд), Анди ПОЛО (Портленд Тимберс, США), Эдисон ФЛОРЕС (Ольборг), Рауль РУИДИАС (Морелия, Мексика), Джефферсон ФАРФАН (Локомотив).
Главный тренер: Рикардо ГАРЕКА (Аргентина).
ОТБОР К ЧМ-2018
Южноамериканская группа
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Бразилия
|
18
|
12
|
5
|
1
|
41-11
|
41
|
2. Уругвай
|
18
|
9
|
4
|
5
|
32-20
|
31
|
3. Аргентина
|
18
|
7
|
7
|
4
|
19-16
|
28
|
4. Колумбия
|
18
|
7
|
6
|
5
|
21-19
|
27
|
5. ПЕРУ
|
18
|
7
|
5
|
6
|
27-26
|
26
|
6. Чили
|
18
|
8
|
2
|
8
|
26-27
|
26
|
7. Парагвай
|
18
|
7
|
3
|
8
|
19-25
|
24
|
8. Эквадор
|
18
|
6
|
2
|
10
|
26-29
|
20
|
9. Боливия
|
18
|
4
|
2
|
12
|
16-38
|
14
|
10. Венесуэла
|
18
|
2
|
6
|
10
|
19-35
|
12
Стыковые матчи
Новая Зеландия - ПЕРУ - 0:0, 0:2
ГОЛЫ
|
ФЛОРЕС
|
5
|
ГЕРРЕРО
|
5
|
КУЭВА
|
4
|
ФАРФАН
|
4
|
РАМОС
|
2
|
КАРРИЛЬО
|
1
|
УРТАДО
|
1
|
РУИДИАС
|
1
|
ТАПИЯ
|
1
6 пенальти было назначено в матчах с участием Перу (по три в обе стороны)
ФАКТ О ЗВЕЗДЕ
Джефферсон Фарфан активно ведет инстаграм, где выставляет напоказ все прелести жизни профессионального футболиста-миллионера: от дорогих украшений до автопарка, что свойственно почти всем южноамериканцам с трудным детством. Этой весной у бомбардира появилась новая игрушка - золотая медаль чемпиона России в составе «Локомотива».
БОЛЕЛЬЩИКИ
Несмотря на бедность, более 13 тысяч перуанцев купили билеты на матчи ЧМ. Многие ради путешествия в Россию залезли в долги, а некоторые даже продали недвижимость, о чем узнал наш корреспондент, побывавший в середине апреля в Лиме.
ИГРОВАЯ СХЕМА
Расстановка (Гальесе, Корсо, Альберто, Рамос, Трауко, Тапия, Йотун, Куэва, Каррильо, Фарфан, Флорес)
Аргентинский тренер Рикардо Гарека в молодости составлял атакующую пару с Диего Марадоной и мог стать в 1986-м чемпионом мира, но не попал в окончательную заявку, что стало для него самым горьким разочарованием в жизни. На тренерском поприще от успехов планетарного масштаба он еще дальше, зато на ЧМ все-таки пробился. Только не с родной сборной, в которую его никогда не звали, а с перуанской. За три года работы Гарека вывел ее в полуфинал Копа Америка и в финальный турнир, где она не бывала 36 лет.
Состав и схема сборной Перу зафиксированы, видимые изменения случаются лишь в центре защиты, когда кого-то из основных подменяет Араухо, да иногда, против соперников классом ниже (что к чемпионату мира, очевидно, не относится), играют с одним опорным и двумя атакующими хавбеками. Большая проблема – потеря ведущего форварда Хосе Герреро, дисквалифицированного за наркотики. Теперь вся надежда впереди на освоившегося в России и как будто даже помолодевшего Фарфана.
5350 км по воздуху преодолеет сборная Перу за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 10 240 км, если со 2-го, то 10 360 км. От Лимы до Москвы на самолете – 12 632 км.
ФАКТ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ
Теофило Кубильяс по-прежнему входит в число лучших бомбардиров чемпионатов мира. На двух турнирах – в 1970-м и 1978-м – он забил 10 мячей в 13 мячей, а сборная Перу оба раза выходила из группы. На третьем, в 1982-м, не забил ничего – и перуанцы после первого этапа отправились домой.
ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ
|
1930
|
Группа
|
1970
|
1/4 финала
|
1978
|
Группа
|
1982
|
Группа