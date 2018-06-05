МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

11

ГРУППА Н

16 июня. 19.00 (мск). Саранск. Перу – Дания

21 июня. 18.00. Екатеринбург. Франция – Перу

26 июня. 17.00. Сочи. Австралия – Перу

ПОДГОТОВКА

Сегодня в Лиме перуанцы протестируют себя на шотландцах, а 9 июня сыграют в Гетеборге со шведами. В качестве базы на период ЧМ команда выбрала Шереметьево (отель) и Химки (тренировочное поле).

СОСТАВ

В предварительном списке сборной Перу 24 футболиста. Один из них на ЧМ не попадет.

Вратари: Педро ГАЛЬЕСЕ (Веракрус, Мексика), Карлос КАСЕДА (Депортиво Мунисипаль), Хосе КАРВАЛЬО (Кахамарка).

Центральные защитники: Кристиан РАМОС (Веракрус, Мексика), Мигель АРАУХО (Альянса Лима), АЛЬБЕРТО Родригес (Хуниор, Колумбия), Луис АБРАМ (Велес Сарсфилд, Аргентина), Андерсон САНТАМАРИЯ (Пуэбла, Мексика).

Крайние защитники: Альдо КОРСО (Университарио), Луис АДВИНКУЛА (Лобос, Мексика), Мигель ТРАУКО (Фламенго, Бразилия), Нильсон ЛОЙОЛА (Мельгар).

Опорные полузащитники: Ренато ТАПИЯ (Фейеноорда), Педро АКИНО (Лобос, Мексика), Йосимар ЙОТУН (Орландо Сити, США), Вильдер КАРТАХЕНА (Веракрус, Мексика).

Атакующие полузащитники: Кристиан КУЭВА (Сан-Паулу, Бразилия), Серхио ПЕНЬЯ (Гранада, Испания), Паоло УРТАДО (Гимарайнш, Португалия).

Нападающие: Андре КАРРИЛЬО (Уотфорд), Анди ПОЛО (Портленд Тимберс, США), Эдисон ФЛОРЕС (Ольборг), Рауль РУИДИАС (Морелия, Мексика), Джефферсон ФАРФАН (Локомотив).

Главный тренер: Рикардо ГАРЕКА (Аргентина).

ОТБОР К ЧМ-2018

Южноамериканская группа

И В Н П М О 1. Бразилия 18 12 5 1 41-11 41 2. Уругвай 18 9 4 5 32-20 31 3. Аргентина 18 7 7 4 19-16 28 4. Колумбия 18 7 6 5 21-19 27 5. ПЕРУ 18 7 5 6 27-26 26 6. Чили 18 8 2 8 26-27 26 7. Парагвай 18 7 3 8 19-25 24 8. Эквадор 18 6 2 10 26-29 20 9. Боливия 18 4 2 12 16-38 14 10. Венесуэла 18 2 6 10 19-35 12

Стыковые матчи

Новая Зеландия - ПЕРУ - 0:0, 0:2

ГОЛЫ

ФЛОРЕС 5 ГЕРРЕРО 5 КУЭВА 4 ФАРФАН 4 РАМОС 2 КАРРИЛЬО 1 УРТАДО 1 РУИДИАС 1 ТАПИЯ 1

6 пенальти было назначено в матчах с участием Перу (по три в обе стороны)

ФАКТ О ЗВЕЗДЕ

Джефферсон Фарфан активно ведет инстаграм, где выставляет напоказ все прелести жизни профессионального футболиста-миллионера: от дорогих украшений до автопарка, что свойственно почти всем южноамериканцам с трудным детством. Этой весной у бомбардира появилась новая игрушка - золотая медаль чемпиона России в составе «Локомотива».

БОЛЕЛЬЩИКИ

Несмотря на бедность, более 13 тысяч перуанцев купили билеты на матчи ЧМ. Многие ради путешествия в Россию залезли в долги, а некоторые даже продали недвижимость, о чем узнал наш корреспондент, побывавший в середине апреля в Лиме.

ИГРОВАЯ СХЕМА

Расстановка (Гальесе, Корсо, Альберто, Рамос, Трауко, Тапия, Йотун, Куэва, Каррильо, Фарфан, Флорес)

Аргентинский тренер Рикардо Гарека в молодости составлял атакующую пару с Диего Марадоной и мог стать в 1986-м чемпионом мира, но не попал в окончательную заявку, что стало для него самым горьким разочарованием в жизни. На тренерском поприще от успехов планетарного масштаба он еще дальше, зато на ЧМ все-таки пробился. Только не с родной сборной, в которую его никогда не звали, а с перуанской. За три года работы Гарека вывел ее в полуфинал Копа Америка и в финальный турнир, где она не бывала 36 лет.

Состав и схема сборной Перу зафиксированы, видимые изменения случаются лишь в центре защиты, когда кого-то из основных подменяет Араухо, да иногда, против соперников классом ниже (что к чемпионату мира, очевидно, не относится), играют с одним опорным и двумя атакующими хавбеками. Большая проблема – потеря ведущего форварда Хосе Герреро, дисквалифицированного за наркотики. Теперь вся надежда впереди на освоившегося в России и как будто даже помолодевшего Фарфана.

5350 км по воздуху преодолеет сборная Перу за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 10 240 км, если со 2-го, то 10 360 км. От Лимы до Москвы на самолете – 12 632 км.

ФАКТ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

Теофило Кубильяс по-прежнему входит в число лучших бомбардиров чемпионатов мира. На двух турнирах – в 1970-м и 1978-м – он забил 10 мячей в 13 мячей, а сборная Перу оба раза выходила из группы. На третьем, в 1982-м, не забил ничего – и перуанцы после первого этапа отправились домой.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ