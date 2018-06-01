1. Команда находится под нагрузкой. Есть ли в таких условиях необходимость в контрольном матче?

Конечно, есть. Как не играть накануне чемпионата мира? Сборной нужно добиться сыгранности, посмотреть, как футболисты будут взаимодействовать. Наигрывали одну защиту и одну схему, теперь Черчесов решил проверить другую. Не получилось, смотрины вышли со знаком минус.

Да, команда под нагрузкой, а значит, у игроков когда-то во втором тайме кончатся силы. Но уставших можно заменить. Для этого в запасе целая скамейка, а в контрольной встрече замены не ограниченны. И когда Гранат хватает руками нападающего соперника и должен был получить красную карточку, но не получил только из-за того, что матч товарищеский, то при чем здесь нагрузка?

И самое главное: нагрузка никак не влияет на качество футбола. Но никакого качества я не увидел. В ЦСКА Фернандес используется фактически в роли крайнего форварда, от него исходит опасность для ворот соперника. Но в матче с австрийцами его использовали по-другому, поэтому он почти не участвовал в атакующих действиях. Единственный форвард Смолов в первом тайме почти не получал никакой помощи. И здесь тоже нагрузка ни при чем?

2. Нужна ли нынешней сборной схема с двумя центральными защитниками?

Мы все время говорим об обороне. Два или три у нас центральных защитника? Но их количество никак не влияет на нашу игру в контратаках. Когда нет активности, нет давления на чужие ворота, количество защитников уже не важно – все равно в обороне будут ошибки, которые могут привести к пропущенным голам.

Думаю, с австрийцами Черчесов решил проверить схему и тактику для матча с Саудовской Аравией. Думаю, с Египтом и Уругваем Черчесов выставит трех защитников. Потому что мы боимся Салаха, мы боимся Суареса и Кавани. Против них будем защищаться количеством.

3. В этом году в трех матчах сборная России забила всего один гол. Что делать с нападением?

Это самый главный вопрос. Если мы хотим играть с одним форвардом, тогда нужны активные фланги. А нас на флангах - Жирков и Самедов. При всем к ним уважении, оба уже едут с ярмарки. Не понимаю, почему Глушакова нет в сборной, а Самедов есть? При схеме с одним нападающим, чтобы сделать фланги активными, нужно ставить Фернандеса и Черышева. Да, Черышев мало играл в сборной, но я бы на месте Черчесова сделал ставку на него. И не только потому, что он быстрый, активный, хотя это важнейшие качества для крайнего защитника. Денис играет в топ-чемпионате. Был момент во втором тайме, когда Черышев здорово прошел по флангу и сделал передачу на ближнюю штангу на Смолова. А тот пошел на дальнюю. Денис Смолову еще высказал претензии: мол, ну как я тебе отсюда на дальнюю выдам? Пока между ними нет сыгранности.

Нам много рассказывали, в каком хорошем состоянии находится Головин. Но вчера я ничего такого в его игре не увидел. И, возможно, это не вина игрока, возможно, его поставили в такие рамки, в которых ему некомфортно.

4. Кто, по вашему мнению, может оказаться в пятерке лишних, тех, кого Черчесов не включит в заявку на ЧМ?

Думаю, это Джанаев, Чалов, Семенов, Антон Миранчук и Нойштетер.

5. 5 июня сборная проведет последний контрольный матч перед ЧМ. Что эта игра может изменить?

Ничего глобально эта игра уже не изменит. Но команда перед своими болельщиками должна предстать не такой безликой, как в Австрии. И очень важно добиться положительного результата. Для этого нужно усилить атаку, играть активно.

Я комментирую футбольные матчи в одном из московских ресторанов. 26 мая на финале Лиги чемпионов зал не смог вместить всех желающих. Люди пришли, потому что знали, что увидят классное зрелище. Матч Австрия – Россия я тоже должен был комментировать в этом же ресторане. Но комментировать было некому – никто не пришел. Люди не верят в нашу сборную. Важно вернуть веру болельщиков, и это можно сделать матчем с Турцией.