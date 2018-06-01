Мем с Черчесовым и сборной России на тему «итак ,парни, есть два стула» облетел Россию и за пару дней успел стать культовым. Эта загадка оказалась Станиславу Саламовичу и игрокам не по зубам – матч с Австрией проигран, а градус народного негодования выше, чем когда бы то ни было.

Теперь перед Черчесовым стоит другая задачка, которую опять можно решить с помощью стульев. «Итак, парни, есть 23 стула…» Конечно, вы поняли, что речь об игре, в которой стулья выстроены по кругу а участников на одного больше – кто не сел, когда перестала играть музыка, – вылетает. В нашей игре условия похожи: 23 скамейки в раздевалке сборной стоят по кругу, а на эти места сейчас претендует 28 футболистов. Музыку заказывает главный тренер, Станислав Черчесов. Ему и выбирать лишних– уже к 4 июня

Мы попытались предположить, кто окажется в списке пяти «отверженных», тех, кто на чемпионат мира с командой не отправится.

Сослан Джанаев

Сейчас в сборной четыре вратаря, а должно быть три. Игоря Акинфеева никто не выкинет. Лунев наверняка будет вторым номером. Владимир Габулов нужен, чтобы и во время чемпионата мира создавать атмосферу в сборной. Кто лишний? Еще один земляк Станислава Саламовича – голкипер «Рубина» Сослан Джанаев. Это – самая легкая задачка. Дальше будет сложнее.

Федор Чалов

Продолжаем движение по кандидатам на выход по принципу «от самого легкого к самому сложному». На очереди – молодой форвард ЦСКА Федор Чалов: ни опыта, ни стабильности. Грубо говоря, парня взяли в сборную за его хет-трик в концовке чемпионата, который он провел урывками. Если учитывать, что в клубе он выходит в основе отчасти по причине отсутствия конкуренции на этой позиции, можно предположить, что на ЧМ он не поедет.

Константин Рауш

Несмотря на то, что Дмитрий Комбаров остался за бортом сборной России, на левом фланге у нас все равно переизбыток игроков. В матче с Австрией Черчесов выдал свои планы на эту позицию. При схеме в пять защитник сюда будет смещаться Жирков, а при двух центральных налево отойдет Федор Кудряшов. Впереди тоже есть кому сыграть: это и тот же Жирков, и Александр Ташаев, и даже Головин с Дзагоевым, которые могут сместиться налево в случае чего. Есть еще Денис Черышев, но о нем чуть позже. Лишним выглядит Константин Рауш, который после перехода в московское «Динамо» совсем потерялся и никак не может найти себя.

Денис Черышев

Пришло время Дениса Черышева. Этот футболист появился в команде Черчесова совсем недавно – лишь этой весной. Все время до этого он либо лечился, либо вкатывался в игру после очередной травмы. Потенциал игрока всем известен, но его нынешние возможности оставляют слишком много вопросов. На ЧМ-2018 с большой долей вероятности Станислав Саламович возьмет тех, в ком уверен. В Денисе такой уверенности не чувствуется.

Андрей Семенов

Самая проблемная позиция в сборной России – центральный защитник. Потеряв Джикию и Васина мы в панике набрали в команду слишком много центральных защитников. Они, будто из сказки Пушкина: «все равны, как на подбор». «С ними дядька Черномор». Выбор у Черномора сложный. Отвалиться может и Кутепов, и Нойштедтер, и Гранат… Так уж получилось, что лишь Игнашевич, которого Черчесов вообще не хотел брать в команду, сейчас выглядит единственным неприкасаемым. Мы почему-то думаем, что вещи 4 июня в своей комнате на базе в Новогорске соберет Андрей Семенов. Его и в заявке на Австрию не было, да и в сезоне он смотрелся не так уверенно, как конкуренты.