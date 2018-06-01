V4x3 l 1527850059369

Мем с Черчесовым и сборной России на тему «итак ,парни, есть два стула» облетел Россию и за пару дней успел стать культовым. Эта загадка оказалась Станиславу Саламовичу и игрокам не по зубам – матч с Австрией проигран, а градус народного негодования выше, чем когда бы то ни было.

V4x3 m 1527766109450
Даже Черчесову так слабо! 7 самых громких провалов на чемпионатах мира

Теперь перед Черчесовым стоит другая задачка, которую опять можно решить с помощью стульев. «Итак, парни, есть 23 стула…» Конечно, вы поняли, что речь об игре, в которой стулья выстроены по кругу а участников на одного больше – кто не сел, когда перестала играть музыка, – вылетает. В нашей игре условия похожи: 23 скамейки в раздевалке сборной стоят по кругу, а на эти места сейчас претендует 28 футболистов. Музыку заказывает главный тренер, Станислав Черчесов. Ему и выбирать лишних– уже к 4 июня

Мы попытались предположить, кто окажется в списке пяти «отверженных», тех, кто на чемпионат мира с командой не отправится.

Сослан Джанаев

Сейчас в сборной четыре вратаря, а должно быть три. Игоря Акинфеева никто не выкинет. Лунев наверняка будет вторым номером. Владимир Габулов нужен, чтобы и во время чемпионата мира создавать атмосферу в сборной. Кто лишний? Еще один земляк Станислава Саламовича – голкипер «Рубина» Сослан Джанаев. Это – самая легкая задачка. Дальше будет сложнее.

Федор Чалов

Продолжаем движение по кандидатам на выход по принципу «от самого легкого к самому сложному». На очереди – молодой форвард ЦСКА Федор Чалов: ни опыта, ни стабильности. Грубо говоря, парня взяли в сборную за его хет-трик в концовке чемпионата, который он провел урывками. Если учитывать, что в клубе он выходит в основе отчасти по причине отсутствия конкуренции на этой позиции, можно предположить, что на ЧМ он не поедет.

Константин Рауш

V4x3 m 1527772471023
6 причин, почему от игры сборной России хочется плакать

Несмотря на то, что Дмитрий Комбаров остался за бортом сборной России, на левом фланге у нас все равно переизбыток игроков. В матче с Австрией Черчесов выдал свои планы на эту позицию. При схеме в пять защитник сюда будет смещаться Жирков, а при двух центральных налево отойдет Федор Кудряшов. Впереди тоже есть кому сыграть: это и тот же Жирков, и Александр Ташаев, и даже Головин с Дзагоевым, которые могут сместиться налево в случае чего. Есть еще Денис Черышев, но о нем чуть позже. Лишним выглядит Константин Рауш, который после перехода в московское «Динамо» совсем потерялся и никак не может найти себя.

Денис Черышев

Пришло время Дениса Черышева. Этот футболист появился в команде Черчесова совсем недавно – лишь этой весной. Все время до этого он либо лечился, либо вкатывался в игру после очередной травмы. Потенциал игрока всем известен, но его нынешние возможности оставляют слишком много вопросов. На ЧМ-2018 с большой долей вероятности Станислав Саламович возьмет тех, в ком уверен. В Денисе такой уверенности не чувствуется.

Андрей Семенов

Самая проблемная позиция в сборной России – центральный защитник. Потеряв Джикию и Васина мы в панике набрали в команду слишком много центральных защитников. Они, будто из сказки Пушкина: «все равны, как на подбор». «С ними дядька Черномор». Выбор у Черномора сложный. Отвалиться может и Кутепов, и Нойштедтер, и Гранат… Так уж получилось, что лишь Игнашевич, которого Черчесов вообще не хотел брать в команду, сейчас выглядит единственным неприкасаемым. Мы почему-то думаем, что вещи 4 июня в своей комнате на базе в Новогорске соберет Андрей Семенов. Его и в заявке на Австрию не было, да и в сезоне он смотрелся не так уверенно, как конкуренты.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.