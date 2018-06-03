В качестве пресс-атташе сборной России он видел блеск бронзы Евро-2008, переживал непопадание команды на ЧМ-2006 и 2010, а также невыход из группы на ЧМ-2014.

«МАТЧ ПАНАМА – ТУНИС БУДЕТ ОЧЕНЬ КРУТЫМ»

- Посол чемпионата мира – это круто?

- Это большая честь для любого гражданина России. Согласился сразу, без раздумий.

- У вас есть какие-то связи с Мордовией?

- Бабушка и многие родственники по материнской линии родом из деревни со смешным названием Свеженькая, что на границе Мордовии и Рязанской области. Когда был школьником, почти каждое лето проводил там. Мой дедушка закончил знаменитое Сасовское военное летное училище. Так что этот регион был для меня всегда родным и памятным. Мы как-то приезжали в Саранск со съемочной группой и делали для местного телевидения программу о футболе «Образцовая провинция». Вернулся оттуда под сильнейшим впечатлением и по сей день стараюсь рассказывать людям, как преобразился город.

- Какие у послов ЧМ-2018 привилегии? Вам уже выдали билеты на матчи?

- Послам полагаются по два билета на те матчи, которые пройдут в их городах. В Саранске таких четыре. Кстати, с приближением чемпионата мира все больше вопросов от друзей и знакомых – как и где можно купить билеты. Отвечаю: ребята, увы, но это точно не ко мне.

- Получается, четыре матча в Саранске посетите?

- Постараюсь попасть хотя бы на один. Нужно будет состыковать их с работой на ВГТРК во время турнира. Будет очень плотный график.

- В соцсетях многие пишут, что непременно хотят попасть в Саранск на матч Панама – Тунис.

- Возможно, кто-то просто иронизирует, думая, что эти команды будут аутсайдерами. Но любая игра чемпионата мира – праздник. На подобных форумах - а я был на пяти - все встречи смотрятся словно через увеличительное стекло и становятся большими событиями. Матч Панама - Тунис наверняка тоже будет крутым.

ПАЛЫЧ, ГУС, ДИК И ФАБИО

- Объясните, как становятся пресс-атташе сборной? Это же – недостижимая мечта многих спортивных журналистов.

- Здесь все просто получилось. Мы с Костей Сарсания должны были комментировать легендарный финал Кубка УЕФА 2005 года «Спортинг» - ЦСКА. Прилетели в Лиссабон и отправились на конгресс УЕФА. Им еще Леннарт Юхансон руководил. После него поехали пообедать с Виталием Мутко, который незадолго до этого возглавил РФС. Он спросил, готов ли я встать под знамена российского футбола? Я ответил положительно, хотя не понимал, о чем идет речь. Когда вернулись в Москву, мне позвонил мой тогдашний руководитель Василий Кикнадзе и сообщил, что моя кандидатура рассматривается на должность пресс-атташе сборной России. Она была вакантна.

- За десять лет в сборной России вы успели поработать с пятью главными тренерами. Можете вспомнить самые яркие моменты?

- В штабе Юрия Семина был очень сильный штаб – Борис Игнатьев, Олег Долматов и Александр Бородюк. Смотрел на них снизу вверх. Как и на игроков сборной образца 2005 года – Дмитрия Хохлова, Сергея Семака, Вадима Евсеева… Для меня все они олицетворяли целую эпоху в российском футболе.

- Семина буквально на два матча сменил Бородюк.

- Да, но какие это были встречи – с Испанией и Бразилией! Тогда наша команда не попала на ЧМ-2006. В мартовском матче в Москве на стадионе «Локомотив» мы принимали Бразилию, и единственный гол Роналдо забил рукой. А в мае сыграли вничью в Альбасете со звездными испанцами. Тогда наши бились, в том числе, и за своего тренера. Бородюк справился с серьезнейшим давлением.

- Гуса Хиддинка многие запомнили по бронзе Евро-2008 и красным штанам, в которых голландец прилетел на первое знакомство…

- А мне больше запомнилось, как Гус расставался со сборной России после матча с Венгрией. Ребята выходили из автобуса и начинали прощаться. Уходила очень замечательная эпоха. Сразу вспомнились и бронза Евро-2008, и игра с Англией в «Лужниках», и Марибор, и то, как после непопадания на ЧМ-2010 ребята просили Гуса остаться…

- Дик Адвокат тренировал сборную меньше двух лет…

– Здесь вспоминаю один матч – с Чехией на Евро-2012. Мне кажется, это была лучшая игра нашей национальной команды за всю ее историю. Ставлю ее даже выше, чем победу над Голландией в четвертьфинале Евро-2008. Хотелось ущипнуть себя за руку – не сон ли это? Тогда верилось, что это начало пути к большой победе, но, к сожалению, все закончилось гораздо раньше – Россия не вышла в плей-офф.

- А Фабио Капелло чем запомнился?

- Самая сильная эмоция – знакомство с ним. Конечно, мы привыкли, что у руля сборной стоят иностранцы с именем, но здесь в команду пришла фигура мирового масштаба. Этого не ожидал никто! Капелло тогда был футбольной иконой.

- С экс-наставниками сборной вы на связи?

- С Гусом и Диком, хочется в это верить, мы друзья. Периодически обмениваемся эсэмэсками. Недавно, на одном из матчей «Локомотива» звонили Дику с Бородюком.

- Почему вы ушли из пресс-атташе?

- Весной 2015 года в российском футболе произошли большие перемены. Сборная проиграла Австрии в отборочном турнире Евро-2016, Николай Толстых перестал быть президентом РФС, сменилось руководство сборной. Меня пригласили на беседу вице-президент РФС Никита Симонян и гендиректор Александр Алаев и сказали, что никаких вопросов ни профессиональных, ни человеческих нет, но нужно расстаться. Разошлись по-хорошему. Обычное дело.

- Ждали такого развития событий?

- Каждая смена тренера или руководителя организации подразумевает какие-то перемены. И каждый должен сразу задать вопрос: останусь или нет? Эмоции поначалу были – уходить не хотелось. Но все, что делается – к лучшему.

«ИГРОКИ НА КРИТИКУ НЕ ОБИЖАЮТСЯ»

- Не так давно вы запустили авторскую программу «Foot'Больные люди» на YouTube и сделали отличные интервью со Слуцким, Черчесовым, Артемом Дзюбой, Федором Смоловым… Зачем это вам?

- Мне всегда казалось, что люди могут сказать больше, чем говорят в интервью большим каналам и центральным газетам. В студии телеканала «Россия 24» не все вопросы уместны и не все ответы прозвучат. Я спросил, к примеру, Дзюбу: «Ты дурак?» И он нормально отреагировал и ответил – речь была о его, возможно, лишней откровенности.

Слуцкий после ухода из «Халла» очень не хотел на телевидение – по крайне мере, чтобы говорить о себе, а не об отдельных матчах. Но именно он стал моим первым собеседником. Фигура такого масштаба очень важна для любого пилотного проекта.

- Деньги проект приносит?

- Он пока затратный. Но мы будем его продолжать. Людям нравится, и мне приятно, что интересно собеседникам. А наши футболисты и тренеры, можно сказать, избалованы интервью.

- До уровня канала «ВДудь» с миллионами просмотров реально подняться?

- Трудно сказать. У нас пока по 50-60 тысяч просмотров, если говорить о ютубе. Намного больше в «Одноклассниках» и «Вконтакте», но эти цифры сложно суммировать. Юра большой молодец, задал вектор развития для многих. Я рад, что мы начали это делать.

- Тренеры и игроки не обижаются, когда вы их критикуете?

- Я никогда не говорю, что игрок плохой, предпочитая сказать, что он сыграл плохо и может действовать лучше. Обижались на статьи, по программе пока подобного не слышал. Вот писал про Юрия Газинского, что в первой половине чемпионата России он на приглашение в сборную не наиграл. После перерыва Юрий играл качественно иначе, и попал в расширенную заявку. Недавно в Новогорске он подошел ко мне, обрадовались встрече.

«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НЕ ЗАТРЯСЛИСЬ НОГИ»

- Получится у России провести идеальный чемпионат мира?

- Сомнений нет. Уже сейчас все готово. С ЮАР-2010 и Бразилией-2014 даже сравнивать не нужно. Посоперничать в организации с нами может только ЧМ-2006 в Германии.

- Но ведь еще месяц назад было не все так гладко.

- Да, боялись за Самару, за Калининград. Но все успели в срок.

- Что от сборной ожидать?

- Самое главное – справиться с волнением, чтобы не затряслись ноги. Ведь у большинства игроков нет опыта выступления на чемпионатах мира. Сейчас я на связи со многими сотрудниками из персонала сборной и игроками. Все говорят о хорошей атмосфере. Может быть и потому, что Черчесов не делит команду на основных и резервистов.

- Многие считают, что наш шанс в хорошей функциональной подготовке, как на Евро-2008. Согласны?

- Приведу пример ЧМ-2014. Подготовка большинства сборных была почти феноменальной. Это многие отмечали. Поэтому, можно сделать вывод, что хорошо готовы будут все команды. Нюансов успешного выступления немало. Очень много будет зависеть от такого странного фактора, как везение, и от исхода первого матча с Саудовской Аравией.