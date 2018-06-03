НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ С ИГРОВОЙ СХЕМОЙ (Сергей Подгорнов)

Почти два года Станислав Черчесов учил сборную играть с тремя центральными защитниками. Это решение было крайне спорным изначально, ведь центрбеков уровня национальной команды у нас дай бог пара-тройка человек на всю страну. Но Черчесова это не смутило. Он сделал ставку на оборону количеством. Видимо, так на него повлиял провальный Евро-2016, где защиту сборной Леонида Слуцкого порезали на окрошку.

Не сказать, что с пятью игроками обороны и двумя опорным мы стали играть гораздо надежнее, но Черчесов со своим упрямством и нежеланием что-то менять постепенно приучил к этой тактической схеме всех: игроков, болельщиков и журналистов. Но в дело вмешались травмы. После разрыва крестов у Георгия Джикии и Виктора Васина главный тренер сборной попробовал варианты с Владимиром Гранатом, Ильей Кутеповым и Романом Нойштедтером в роли страхующего защитника.

Итог – за три недели до чемпионата мира Черчесов вызвал Сергея Игнашевича и поменял схему. Теперь сборная пытается играть 4-2-3-1. Уровень взаимодействий все могли оценить в матче против Австрии (0:1). Да, команда под нагрузкой, но игровые акценты должны просматриваться. А у нас на поле – полная абстракция.

Состав, который вышел на игру с австрийцами, мог без замен переходить на 5-4-1, и в этом кроется одна из главных проблем Черчесова. Он до сих пор окончательно не определился со схемой и за 11 дней до старта ЧМ не имеет четкого представления, как будет играть сборная России.

СТРАННЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ СОСТАВА (Сергей Подгорнов)

Это же сквозит в окончательном составе, который был объявлен несколько часов назад. Если Черчесов планирует играть 4-2-3-1 (или 4-3-3, как это было моментами в игре с Австрией), то очень странным выглядит решение не включать в заявку Александра Ташаева, который очень хорош в позиции инсайда: может обыграть, пройти на скорости, навесить и при этом универсален – без проблем меняет фланги.

Да, говорят, выбор стоял между Ташаевым и Денисом Черышевым, но кто-то же должен дублировать 34-летнего Александра Самедова справа. Судя по составу, мы будем опять закрывать дыры на флангах Романом Зобниным.

Если же Черчесов планирует вернуться к 5-4-1 (или 3-5-1-1, кому как нравится), отсев Ташаева можно понять, но зачем отцеплять Константина Рауша? На позиции левого латераля в таком раскладе остается один 35-летний Юрий Жирков, которого на весь матч не хватает.

Главный тренер сборной проигнорировал Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова, которые на этапе строительства команды были важными фигурами. К слову, оба могли пригодиться как в схеме с четырьмя защитниками, так и с тремя центральными. Комбаров гораздо лучше Федора Кудряшова поддерживает атаку, а Глушаков мог стать нижним опорным в модуле 4-2-3-1.

Выбор между Нойштедтером и Андреем Семеновым в пользу последнего как минимум дискуссионный. Поверить в то, что защитник «Ахмата» сильнее игрока стартового состава «Фенербахче» сложно. Но спорить об этом нет смысла. Семенов ни разу не поднимется с лавки. А вот Нойштедтер в случае травм мог бы помочь сборной сыграть в три центральных.

ЛИЧНОЕ ПРЕВЫШЕ ЛОГИЧНОГО (Константин Кринский)

Черчесов оставил в заявке сборной на чемпионат мира Владимира Габулова. Как сказал не так давно тренер, «потому что он наш вратарь». Спортивные показатели Владимира - отдельная песня, в среднем за «Брюгге» россиянин пропускал 1,89 гола за матч, но это не самое важное. Куда ценнее тот факт, что Габулов вызывался Черчесовым в сборную вообще всегда, когда это было возможно: что в октябре и декабре прошлого года, что в марте и мае этого. И не важно, играл он или нет. И не важно, в какой был форме. Ну наш он и все тут. Почему этот аргумент играл только в пользу Габулова, одному Черчесову известно.

Ясное дело, третий вратарь нужен в любой сборной на ЧМ как живой маскотт, мемуарщик и носильщик идей и настроений тренера. Но отчего же тогда Черчесов отцепил защитников Константина Рауша и Романа Нойштедтера? Исходя из непонятного списка оборонительных игроков (не подходит ни под четыре в линию ни под три центральных с латералями), становится непонятно нам. Абсолютно все и вообще.

Есть версия, что главный тренер не простил натурализованным «немцам» вылазки в ресторан после фиаско с Бразилией (0:3). А сейчас Станислав Саламович вписал их в расширенный список, чтобы в последний момент не включить в окончательный. Такой маленький нефутбольный прием. Да, может Рауш и вправду не очень ярко проявил себя в «Динамо», но разве Нойштедтер – вице-чемпион суперлиги, проведший на поле 32 из 34 матча в чемпионате Турции, и в паре с Мартином Шкртелом ставший действительно стабильным защитником – уступает Илье Кутепову, Владимиру Гранату и Андрею Семенову? Если да, то мы чего-то явно не понимаем. Но, по нашему мнению, в этой истории личное взяло верх над логичным.

ОТСУТСТВИЕ РИСУНКА ИГРЫ (Константин Кринский)

Как давно при Станиславе Черчесове сборная России выдавала действительно убедительную игру? Чтобы межкомандные связи были отлажены, а взаимопонимание в линиях и вертикалях заставляло восхищаться каждым тактико-тактическим действием? После Кубка конфедераций сборная больше мучилась и превозмогала себя, но так и не нашла оптимального рисунка игры. После разрыва крестообразных связок у Георгия Джикии и Виктора Васина оборона сборной – хоть в четыре защитника, хоть в пять – надежностью и новыми сочетаниями не убедила.

Подстраховка работает слабо (отсутствие классического опорника и способного заменить такового лучшего всех Глушакова), зоны полуфлангов инсайдами почти не используются, мяч до самого бьющего игрока, Федора Смолова, доходит в исключительных случаях. А ведь еще можно вспомнить о провисающем левом фланге, медленном выходе из обороны в атаку и многом другом. Вспомнить-то можно, а надо ли?

Нам непонятно, во что и как играет сборная России. Она не играет в контроль мяча и короткий/средний пас. Она не играет вертикально, используя лонгболлы и забросы вперед. Она не играет от обороны, не играет по откатно-диагональной модели. Она не ставит во главу угла объем и ширину, не вылетает со скоростью света в контратаки, не использует подыгрывающего форварда или ложную «девятку», не конструирует атаки из глубины. Так во что играет сборная России? И какие претензии к Станиславу Чечерсову у вас?