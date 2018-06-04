Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов перед контрольным матчем с командой Турции.

«ЕСЛИ СКАЖУ, ЧТО ДОВОЛЕН РАБОТОЙ, ЭТО БУДЕТ ЛУКАВСТВО»

- Я доволен, как прошел австрийский сбор. Мы выполнили абсолютно все, что планировали. Никогда не бывает так, чтобы все были здоровы и готовы. Бывают нюансы, кому-то надо иногда подлечиться. У нас было таких случая четыре: Константин Рауш, Артем Дзюба, Алан Дазгоев и Александр Ерохин. Из тренировочного процесса они не выпадали, но не всегда могли заниматься в полную силу.

- Но Австрии проиграли.

- Что касается игры и результата с Австрией (0:1), то результат нас не устраивает. В каком бы мы в состоянии не были, есть игра, есть международный матч сборной, мы хотели показать максимум. Но до конца не получилось продемонстрировать, что мы хотели. Иногда какие-то вещи не говорю, чтобы оправданий не звучало. Если бы мы оптимально сыграли, то я бы насторожился.

Мы спортсмены, мы хотим всегда выигрывать. Есть моменты, которые мы должны соблюсти. Убежден, что завтра в плане движения команда будет получше и посвежее. Когда мы и играли с венграми (3:0) в прошлом году перед Кубком конфедераций, чисто функционально мы были намного лучше. Но помимо функционала есть организация игры, которая не позволила нам сыграть наиболее качественно против Австрии. Последние дни были заняты налаживанием связей, тренировки были совсем другого качества.

- Вы почти два года тренируете сборную. Довольны, как прошло это время? В целом этого хотели?

- Если скажу, что доволен, то это будет лукавство. По разным причинам. Например, потому что игроки, которые с нами были, в последнюю секунду выбыли. Все матчи они играли в основном составе, последние три матча их не было. Не я один такой тренер сборной, у всех так. Никогда не можешь спланировать, когда ты отыграл на приличном уровне с Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3), а потом весной играешь с соперниками такого же уровня (Бразилия – 0:3, Франция – 1:3), шестерых игроков нет в составе. Это невозможно предположить.

Мы попали в определенную ситуацию, но отношением футболистов к работе я доволен. Но, опять же, есть еще и результат сам по себе. Есть соперник, Австрия, с которой играли до этого в отборе к Евро-2016. Видимо, в последние годы они наш камень преткновения. Я доволен футболистами, которые у нас есть. Но есть нюансы, которые надо поправить. Надо четко понимать: этот тренировочный процесс мы опробовали перед Кубком конфедераций. С венграми после сбора мы играли на два дня позднее. Так что если бы сыграли с Австрией чуть позже, выглядели бы лучше.

«У РАУША ТРАВМА, А ЖИРКОВ ЛУЧШЕ СЕБЯ ПРОШЛОГОДНЕГО»

- Вопрос про Марио Фернандеса. Что вы думаете о его играх в товарищеских матчах? – вопрос от бразильского журналиста?

- Не товарищеских, а контрольных! Марио сыграл с Австрией около 60-70 минут. Мы и планировали так сделать. Правда поменяли его, потому что ноги начало сводить. Он влился в коллектив, все хорошо. У нас в сборной шесть игроков ЦСКА, тренер по физпогодтовке из ЦСКА, доктор из ЦСКА, играем с Турцией на стадион ЦСКА – ничего для него не поменялось.

- На левом фланге кроме Юрия Жиркова нет альтернативы. Он возрастной игрок, вряд ли сможет сыграть три матча за восемь дней.

- Если брать Федора Кудряшова, то еще один игрок слева. А Юрий по сравнению с прошлым годом, скорость повыше показывает. Александр Самедов тоже, Андрей Семенов тоже. Да практически все. Давайте не смотреть на возраст. У нас два игрока слева, мы остановились на том выборе, что есть. Константин Рауш? У него пару дней подряд были проблемы со спиной, мышцу повредил. Мы не могли рисковать и оставлять его. Травма такая специфическая, в любой момент может подвести. Поэтому и сделали такой выбор.

- Семенов сказал, что с турками команда будет свежее и мобильнее. Если этого не будет, стоит ли кричать караул?

- А вы уже кричите. Если брать наш подготовительный путь, то мы его начали с Турции, 31 августа, с ней и закончим. Вы не можете понять, как мы думаем. Мы спортсмены. Никогда не знаешь, что будет во время игры. Как тренер, ты должен на ситуацию реагировать, и как игрок – тоже. Мы готовы к завтрашней игре. Убежден, зрители придут и поддержат нас.

- Почему в окончательном списке не оказалось Федора Чалова и Александра Ташаева?

- Мы внимательно смотрим за ними. Убеждены, что по футбольным и человеческим качествам они нас устраивают. Мы их оценили. Понятно, что новые имена всегда хочется увидеть. Как мы изначально сказали, двери ни для кого не закрыты. К нашему и их сожалению, они чуть позже себя проявили. Если бы раньше, у нас было бы больше возможностей дать им игровое время. По сборам приняли решение, что на сегодняшний их день будет правильно сделать так.

Не хотелось бы иметь в списке много нападающих. У нас чистых форвардов два. Лучше качество, а не количество. Не хотим для публики взять трех. Тех, кто в список не вошел, вызывал к себе, по-человечески и по-тренерски все объяснял. Игрокам сложно бывает выслушать. Но и мне не всегда это приятно говорить. Но есть работа, которую ты должен делать.

И что за слово такое «отцепил»? Никто не отцепился, никого не отсеяли. Есть конкурентная среда, она была до вчерашнего дня. А сейчас это среда коллег, все должны тянуть одну лямку в одну сторону. Никто никого не отсеял. Иногда ситуация складывается вот так.

- Нойштедтер хуже Семенова? Чем руководствовались при выборе Андрея?

- Нюансов много, решение принято. Главное, что Роман знает, почему я его не выбрал. Иногда еще интуиция подсказывает, не все объяснишь. Он разочарован непопаданием в сборную? Если бы он был рад, вот это были бы неожиданные эмоции. Мы с ним переговорили, все были у меня в кабинете.

Вот есть в нашей работе такая картина: главный тренер говорит, что считает нужным. У нас нет недоговоренностей. Моя задача объяснить, выслушать игроков. Футболист может согласиться или нет, но причину он должен знать. Есть вещи, которые главный тренер должен говорить сам. Так было всегда. И в клубах, и вообще в отношениях с людьми.

«БЫЛ БЫ ДЖИКИЯ И ВАСИН, МОЖЕТ ПО-ДРУГОМУ МЫ ИГРАЛИ»

- Планируете и дальше использовать схему с четырьмя защитниками?

- И ту и другую планируем, все тренируем. Четыре – чуть больше, потому что в пять наигрались. Был бы Георгий Джикия и Виктор Васин, может по-другому бы играли. Но надрос из ситуации выходить, и то добро, которое есть, надо использовать. До игры и во время игры никто не запрещает нам менять эту схему.

- Вы были первым капитаном российской сборной. Пригодился ли этот опыт в тренерской работе?

- Круг замыкается. Чемпионат у нас дома. Когда-то был первым капитаном сборной, а теперь капитан другой вратарь - Игорь!

- Насколько отличается система подготовки от советской?

- В советское время была другая система подготовки, система ценностей. Сравнивать их сложно. Главное, что у каждого внутри, а не какую страну он представляет.

- Почему сборная не устраивает шоу с оповещением списка сборной, как другие команды? Это не добавляет скованности?

- Мы в спокойной ситуации объявляем. Давайте к следующему чемпионату мира мы решим этот вопрос. Договорились?

ИГОРЬ АКИНФЕЕВ: ДАВЛЕНИЕ НА СБОРНУЮ БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬСЯ ВСЕГДА

Капитан команды голкипер Игорь Акинфеев рассказал о моральной и физической готовности команды к ЧМ-2018.

- Можно ли сказать, что команда готова к давлению? Матч октрытия ЧМ, «Лужники», огромное внимание.

- Давление всегда будет оказываться. В том году был тестовый турнир, Кубок конфедераций, там было не меньше давления. Не каждому игроку давно сыграть на чемпионате мира. Все мысли, тревоги и боязнь надо отодвинуть на второй план. Другого пути нет. Если будешь бояться, ничего не будет у тебя.

Но важнее всего результат, он нужнее всего. И когда он есть, при плохой игре тебя ругать никто не будет.

- Нагрузки сопоставимы с теми, что бывают в межсезонье?

- Нагрузки всегда проходят в одном режиме. Не бывает, чтобы чуть больше или меньше. Сначала закладывается физика, а потом уже упреждения с мячом, футбол и все остальное.