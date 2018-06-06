Сергей Семак построил успешную спортивную карьеру - он единственный футболист, которому удавалось становиться чемпионом России в форме трех разных команд (ЦСКА, "Рубин, "Зенит"), играл в "Москве" и французском "ПСЖ". Вслед за карьерой футболиста, Семак успешно строит и тренерскую. Пост одного из ассистентов главного тренера в «Зените» он сменил на должность главного тренера «Уфы», а совсем недавно вернулся в «Зенит» уже на место главного тренера.

И еще задолго до окончания карьеры футболиста Семак начал пробовать себя в бизнесе.

Свое первое серьезное дело Семак начал более десяти лет, с тех пор он успел открыть прокат лимузинов и побывать банкиром. Удача в спорте не распространилась на хозяйственную деятельность — практически все бизнес-инициативы Семака оказались безрезультатными. Прокат лимузинов получал негативные отзывы, в итоге компания закрылась. У банка отозвали лицензию, само банкротство сопровождалось уголовным скандалом. Несмотря на негативный бизнес опыт Семак не бросал попыток и все-таки нашел выгодную нишу. Вместе со своим родным братом он производит рис в Краснодарском крае. Только за год финпоказатели их компании выросли шесть раз.

«МОСКВА», ЦСКА И ЛОШАДИНЫЕ СИЛЫ

Сергей Семак родился в селе Сычанское Ворошиловградской области (сейчас это Луганская область) в 1976 году. Закончил школу с золотой медалью, поступил и окончил Луганское училище олимпийского резерва. Выступал за московский ЦСКА на протяжении десяти лет (1994-2004), в 19 лет впервые стал капитаном армейцев. После длительного выступления за ЦСКА Семак год отыграл во Франции за «ПСЖ». В 2006 году вернулся из Парижа в ФК «Москва» — во время выступлений за московский клуб Семак уже мог называть себя бизнесменом.

Первая бизнес-инициатива Семака не была вычурной — он закупил лимузины и стал сдавать их в аренду. Компанию он назвал — «Лимо Клуб». Бизнесом Семак занялся со своей (на тот момент) женой Светланой Демидовой. По ее словам, машины Семак оформлял на себя, сама Светлана была совладельцем компании.





Светлана Демидова была соучредителем компании и контролировала 50% компании. Остальные 50% «Лимо Клуба» — у Татьяны Красновой. По словам Демидовой, Краснова — жена друга Сергея Семака. Другими словами, Семак вместе с другом делегировали обязанности женам, сами решили в бизнесе никак не фигурировать.

Несмотря на уход из ЦСКА, и выступления за «ПСЖ» и «Москву», связей с армейским клубным сообществом Семак не утратил. Стоянка его лимузинов располагалась недалеко от манежа ЦСКА, в сети сохранились фотографии.

Судя по фото парк лимузинов Семака состоял минимум из десяти авто. Помимо этого в аренду предлагались автомобили для гостей.







В целом компанию «Лимо Клуб» нельзя назвать успешной. Согласно финансовой отчетности, с 2012 по 2015 год максимальная чистая прибыль компании составляла восемь тысяч рублей. Но чаще речь шла об убытках организации: в 2012 и 2013 годах они составили 67 тыс. и 345 тыс. рублей соответственно. На фоне негативных финансовых показателей аналогичную оценку получал и сервис — в сети множество плохих отзывов о работе компании.







Несмотря на то, что «Лимо клуб» Сергея Семака был ликвидирован только в 2017 году, фактически компания не действует с 2015-го. А проблемы начались еще раньше, доказательством чему может служить иск к компании от ЦСКА в конце 2014-го: клуб требовал от «Лимо клуб» в обязательном порядке покинуть помещение спорткомплекса.

«РУБИН» И РОСТОВСКИЙ БАНКИР

После ФК «Москва» Сергей Семак начал выступать за казанский «Рубин». На фоне смены клуба изменились и бизнес интересы Семака — вместо аренды лимузинов он занялся банковским делом. Долю в ростовском «Донактивбанке» Семак получил в 2009 году, по его словам, он занялся банковским делом вслед за друзьями: «Это мои инвестиции в будущее, если хотите, материализованные мысли о завтрашнем дне. В банке работают мои друзья, которых знаю полтора десятка лет. Вполне могу им доверять».

Доля Сергея Семака в банке составляла 19,95%, в статусе банкира Семак проходил шесть лет. В 2013 году статус вырос — ростовский региональный банк «Донактивбанк» переименовался в «Тайм банк», дело выглядело серьезным и прибыльным.

Тем не менее, заработать деньги в банковской сфере Семаку не удалось. Вполне объяснимо, что в первый финансовый год дивиденды не выплачивались, но это же положение соханялось вплоть до отзыва лицензии в 2015 году. Сама ликвидация банка сопровождалась уголовными делами в адрес руководства.

По информации следственных органов, руководство «Тайм банка» вывело активов на общую сумму в 262 млн рублей. Схема вывода типичная — банк кредитует фиктивные организации за счет вкладов физических или юрлиц. Сами фиктивные организации контролируют подставные лица.

Уголовное дело по «Тайм банку» было заведено в отношении конечного, на тот момент, владельца банка — Эдуарда Чилингарова. Семак избежал проблем с законом — буквально за три недели до ликвидации банка он вышел из состава собственников. Судя по всему ситуация была катастрофичной, Семак продал свою долю существенно ниже собственных вложений. По оценке экспертов его пакет мог стоить порядка 35 млн рублей. Годом ранее Семак вложил в капитал банка 50 млн рублей.

К моменту окончания банковской карьеры, Семак закончил и карьеру футболиста. В 2013 году он стал тренером «Зенита». После лимузинов и банковского дела он выбрал более приземленную нишу: вырученные средства от продажи банковского пакета вложил в бизнес родного брата и стал его единоличным владельцем. Так с середины 2015 года Сергей Семак получил в актив рисовую плантацию.

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС, КУБАНЬ И РИС

Родной брат Сергея Семака — Андрей, также футболист в прошлом. Его спортивная карьера сложилась не так удачно: живет на Кубани и выступал в основном за местные клубы – «Кубань», «Витязь» (Крымск), «Славянск».

Андрей, как и его брат Сергей Семак, заинтересовался бизнесом в середине «нулевых» годов. В 2008-ом он учредил первую компанию вместе с родственницей своей жены — Галиной Тапольян. Компанию они назвали ООО «Назарис». Семейственность компании отражает само название: судя по всему «Назарис» объединяет имя сына Андрея Семака – Назара, и вид деятельности компаниии — производство риса. «Назарис» — Назар и рис.

В отличие от Сергея Семака, его брат Андрей выделился постоянством в бизнесе. Несмотря на убытки «Назариса» на протяжении семи лет он не ликвидировал компанию. Ситуацию в организации сильно изменило банкротство «Тайм банка». После неудачных бизнес поисков Сергей Семак вложил деньги в компанию родного брата. Единоличный владельцем «Назариса» Сергей Семак стал спустя неделю, после отзыва лицензии у «Тайм банка».







Со стороны нвестиции Сергея Семака в семейный бизнес выглядят абсолютно логичными и соответствующими имиджу отца восьмерых детей, который часто подчеркивал важную роль семьи в его жизни. После неудач с арендой лимузинов и банковским делом, семьянин Сергей Семак вложится в компанию, которая создана его братом и названа в честь его племянника. Который хоть и носит форму школы "Краснодара", но - судя по всему - остается большим поклонником "Зенита".





Но не менее важно и то, что вложения в семейный бизнес оказались намного выгоднее предыдущих. После того, как Сергей Семак инвестировал в компанию брата, финпоказатели «Назариса» существенно изменились. За год выручка выросла в шесть раз — по итогам 2016-го она составила 18,3 млн рублей, чистая прибыль — 1,3 млн рублей. До того, как Сергей Семак стал совладельцем «Назариса», выручка компании выше 5,5 млн не поднималась.

Совсем недавно Сергей Семак стал главным тренером «Зенита», сменив на этом посту Роберто Манчини. Назначение выглядит логичным шагом – карьера тренера Сергея Богдановича Семака развивается по восходящей: он уже успел вывести скромную «Уфу» в еврокубки. И одновременно в гору пошли и его дела в бизнесе. Возможно, уже в скором времени Сергей Семак может, наконец-то, назвать себя не только тренером, но успешным инвестором.