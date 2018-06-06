МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА:

3

ГРУППА G

18 июня. 18.00. Сочи. Бельгия – Панама

23 июня. 15.00. Москва. Бельгия – Тунис

28 июня. 21.00. Калининград. Англия – Бельгия

ПОДГОТОВКА

В первом контрольном матче бельгийцы разошлись миром с Португалией (0:0), 6 и 11июня они сыграют в Брюсселе соответственно с Египтом и Коста-Рикой. База команды на время чемпионата мира – гольф-центр в Нахабине.

СОСТАВ

Вратари: Тибо КУРТУА (Челси), Симон МИНЬОЛЕ (Ливерпуль), Кун КАСТЕЛС (Вольфсбург), Матц СЕЛС (Андерлехт).

Центральные защитники: Тоби АЛДЕРВЕЙРЕЛД, Ян ВЕРТОНГЕН (оба – Тоттенхэм), Венсан КОМПАНИ (Манчестер Сити), Томас ВЕРМАЛЕН (Барселона), Кристиан КАБАСЕЛЕ (Уотфорд), Дедрик БОЙАТА (Селтик), Лоран СИМАН (Лос-Анджелес).

Крайние полузащитники: Тома МЕНЬЕ (ПСЖ), Насер ШАДЛИ (Вест Бромвич), Янник Феррейра КАРРАСКО (Далянь Ифан), Жордан ЛУКАКУ (Лацио).

Центральные полузащитники: Аксель ВИТСЕЛЬ (Тяньцзинь Цюаньцзянь), Кевин ДЕ БРЕЙНЕ (Манчестер Сити), Маруан ФЕЛЛАЙНИ (МЮ), Леандер ДЕНДОКЕР (Андерлехт).

Атакующие полузащитники: Эден АЗАР (Челси), Дрис МЕРТЕНС (Наполи), Мусса ДЕМБЕЛЕ (Тоттенхэм), Юри ТИЛЕМАНС (Монако), Торган АЗАР (Боруссия М), Аднан ЯНУЗАЙ (Реал Сосьедад).

Нападающие: Ромелу ЛУКАКУ (МЮ), Миши БАТШУАЙИ (Боруссия Д), Кристиан БЕНТЕКЕ (Кристал Пэлас).

Тренер: Роберто МАРТИНЕС.

ОТБОР К ЧМ-2018

Европейская группа Н

И В Н П М О 1. БЕЛЬГИЯ 10 9 1 0 43-6 28 2. Греция 10 5 4 1 17-6 19 3. Босния 10 5 2 3 24-13 17 4. Эстония 10 3 2 5 13-19 11 5. Кипр 10 3 1 6 9-18 10 6. Гибралтар 10 0 0 10 3-47 0

ГОЛЫ

47% составила точность ударов команды – лучший показатель в Европе

Р.ЛУКАКУ 11 Э.АЗАР 6 МЕРТЕНС 5 БЕНТЕКЕ 3 КАРРАСКО 3 ВЕРТОНГЕН 2 ВИТСЕЛЬ 2 АЛДЕРВЕЙРЕЛД 1 БАТШУАЙИ 1 ШАДЛИ 1 Т.АЗАР 1

36 голов забили бельгийцы с игры – рекорд европейского отбора

ФАКТ О ЗВЕЗДЕ

Эден Азар заранее задумался о том, чем будет зарабатывать по окончании карьеры, войдя в число собственников нового клуба МЛС «Сан-Диего 1904». Дебют команды запланирован на следующий сезон.

ИГРОВАЯ СХЕМА

Бельгийским подбором игроков восторгается даже Пеп Гвардиола, который и сам может ни в чем себе не отказывать. У «красных дьяволов» нет ни одной непродублированной позиции, причем на каждой по 2 классных исполнителя. Если все-таки не сможет в полную силу играть Компани, на протяжении всего сезона лечивший то одну, то другую травму, – есть Вермален. Можно насытить середину поля, добавив Феллайни и пожертвовав Мертенсом, можно изменить стилистику атаки, придав в помощь Лукаку такого же бронебойного Батшуайи, можно дать передышку Азару за счет другого Азара или Дембеле.

А еще бельгийцы доросли до такой роскоши, как всегда играть от себя, а не от соперника, заставляя его подстраиваться под свой стиль и ритм. Чрезвычайно любопытно, как это сработает в четвертьфинале (куда бельгийцы обязаны домаршировать – с таким-то войском!) против Бразилии или Германии.

3870 км преодолеет по воздуху сборная Бельгии за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то ее суммарный путь до финала составит 9600 км, а со 2-го – практически дьявольские 6666 км.

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала 1,07 Выход в 1/4 финала 1,57 Выход в 1/2 финала 3,00 Выход в финал 5,50 Чемпионство 12,00

Как оправдывали прогнозы

За исключением ЧМ-2014, в канун которого сборную Бельгии, еще сырую и недозрелую, внезапно стали возводить в фавориты, на нее перед стартом редко обращали внимание и уж точно ни к каким высотам не примеряли. Так что бельгийцам привычнее опровергать недоверие, чем оправдывать веру. Все их медальные взлеты – Евро-1972, Евро-1980 и ЧМ-1986… а больше и взлетов-то не было… – становились сенсациями, в каждом случае удавалось вытеснить на обочину претендента на чемпионство: дважды – итальянцев, один раз – сборную СССР. А в статусе команды добротной, на что-то способной она в лучшем случае выходила из группы, не далее.

СБОРНАЯ ВСЕХ ВРЕМЕН

Прорыв к медалям в России разрешит нынешним бельгийцам практически полным составом сменить «команду легенд». Но пока она – и ее игроки в отдельности – не добились в большом футболе ничего существенного, кроме славы и денег. Единственный, кто достоин места среди великих, и то с большой-пребольшой натяжкой, – Эден Азар. Старики играли в финале чемпионата Европы, в полуфинале ЧМ, пачками выигрывали еврокубки. Молодые, как ни грубо это прозвучит, пока остаются звонкой пустышкой.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

В 1998 году сборная Бельгии по примеру шотландцев в 1974-м и камерунцев в 1982-м вылетела после группового турнира, ни разу не проиграв. Все три встречи она завершила вничью. С учетом следующего ЧМ ничейная серия бельгийцев составила 5 матчей.

3 раза бельгийской команде удавалось победить не с минимальным счетом: в 1970-м у Сальвадора (3:0), в 1990-м у Южной Кореи (2:0) и Уругвая (3:1). Всего Бельгия провела на ЧМ 41 матч.

Марк Вильмотс не попал в бельгийскую «Олл Старз», зато лидирует по числу голов на чемпионатах мира – 5. Из действующих игроков никто не забил больше одного.

Рекордсменом по числу игр остается Энцо Шифо – 17. На игру меньше у Яна Кулеманса. Шифо вместе с Франки ван дер Эльстом принял участие в 4 чемпионатах. Одних и тех же – 1986–1998.

У европейских сборных Бельгия на ЧМ выиграла всего 4 матча. Список выглядит печально: СССР – 4:3 (1986), Голландия – 1:0 (1994), Россия – 3:2 (2002), Россия – 1:0 (2014). Еще однажды бельгийцы победили по пенальти – испанцев в 1986-м. Остальные победы были одержаны над командами с других континентов. Задача «красных дьяволов» на лето 2018 года ясна: выйти в плей-офф со 2-го места, не попасть в плей-офф на Польшу, Германию и других соседей по Европе, налетать те самые 6666 км и встретиться в финале с россиянами.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ