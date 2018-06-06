Участники ЧМ-2018. Бельгия: дьявольские фавориты
Представляем участников чемпионата мира. На очереди — сборная Бельгии.
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА:
3
ГРУППА G
18 июня. 18.00. Сочи. Бельгия – Панама
23 июня. 15.00. Москва. Бельгия – Тунис
28 июня. 21.00. Калининград. Англия – Бельгия
ПОДГОТОВКА
В первом контрольном матче бельгийцы разошлись миром с Португалией (0:0), 6 и 11июня они сыграют в Брюсселе соответственно с Египтом и Коста-Рикой. База команды на время чемпионата мира – гольф-центр в Нахабине.
СОСТАВ
Вратари: Тибо КУРТУА (Челси), Симон МИНЬОЛЕ (Ливерпуль), Кун КАСТЕЛС (Вольфсбург), Матц СЕЛС (Андерлехт).
Центральные защитники: Тоби АЛДЕРВЕЙРЕЛД, Ян ВЕРТОНГЕН (оба – Тоттенхэм), Венсан КОМПАНИ (Манчестер Сити), Томас ВЕРМАЛЕН (Барселона), Кристиан КАБАСЕЛЕ (Уотфорд), Дедрик БОЙАТА (Селтик), Лоран СИМАН (Лос-Анджелес).
Крайние полузащитники: Тома МЕНЬЕ (ПСЖ), Насер ШАДЛИ (Вест Бромвич), Янник Феррейра КАРРАСКО (Далянь Ифан), Жордан ЛУКАКУ (Лацио).
Центральные полузащитники: Аксель ВИТСЕЛЬ (Тяньцзинь Цюаньцзянь), Кевин ДЕ БРЕЙНЕ (Манчестер Сити), Маруан ФЕЛЛАЙНИ (МЮ), Леандер ДЕНДОКЕР (Андерлехт).
Атакующие полузащитники: Эден АЗАР (Челси), Дрис МЕРТЕНС (Наполи), Мусса ДЕМБЕЛЕ (Тоттенхэм), Юри ТИЛЕМАНС (Монако), Торган АЗАР (Боруссия М), Аднан ЯНУЗАЙ (Реал Сосьедад).
Нападающие: Ромелу ЛУКАКУ (МЮ), Миши БАТШУАЙИ (Боруссия Д), Кристиан БЕНТЕКЕ (Кристал Пэлас).
Тренер: Роберто МАРТИНЕС.
ОТБОР К ЧМ-2018
Европейская группа Н
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. БЕЛЬГИЯ
|
10
|
9
|
1
|
0
|
43-6
|
28
|
2. Греция
|
10
|
5
|
4
|
1
|
17-6
|
19
|
3. Босния
|
10
|
5
|
2
|
3
|
24-13
|
17
|
4. Эстония
|
10
|
3
|
2
|
5
|
13-19
|
11
|
5. Кипр
|
10
|
3
|
1
|
6
|
9-18
|
10
|
6. Гибралтар
|
10
|
0
|
0
|
10
|
3-47
|
0
ГОЛЫ
47% составила точность ударов команды – лучший показатель в Европе
|
Р.ЛУКАКУ
|
11
|
Э.АЗАР
|
6
|
МЕРТЕНС
|
5
|
БЕНТЕКЕ
|
3
|
КАРРАСКО
|
3
|
ВЕРТОНГЕН
|
2
|
ВИТСЕЛЬ
|
2
|
АЛДЕРВЕЙРЕЛД
|
1
|
БАТШУАЙИ
|
1
|
ШАДЛИ
|
1
|
Т.АЗАР
|
1
36 голов забили бельгийцы с игры – рекорд европейского отбора
ФАКТ О ЗВЕЗДЕ
Эден Азар заранее задумался о том, чем будет зарабатывать по окончании карьеры, войдя в число собственников нового клуба МЛС «Сан-Диего 1904». Дебют команды запланирован на следующий сезон.
ИГРОВАЯ СХЕМА
Бельгийским подбором игроков восторгается даже Пеп Гвардиола, который и сам может ни в чем себе не отказывать. У «красных дьяволов» нет ни одной непродублированной позиции, причем на каждой по 2 классных исполнителя. Если все-таки не сможет в полную силу играть Компани, на протяжении всего сезона лечивший то одну, то другую травму, – есть Вермален. Можно насытить середину поля, добавив Феллайни и пожертвовав Мертенсом, можно изменить стилистику атаки, придав в помощь Лукаку такого же бронебойного Батшуайи, можно дать передышку Азару за счет другого Азара или Дембеле.
А еще бельгийцы доросли до такой роскоши, как всегда играть от себя, а не от соперника, заставляя его подстраиваться под свой стиль и ритм. Чрезвычайно любопытно, как это сработает в четвертьфинале (куда бельгийцы обязаны домаршировать – с таким-то войском!) против Бразилии или Германии.
3870 км преодолеет по воздуху сборная Бельгии за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то ее суммарный путь до финала составит 9600 км, а со 2-го – практически дьявольские 6666 км.
ОЖИДАНИЯ
Котировки букмекеров на ЧМ-2018
|
Выход в 1/8 финала
|
1,07
|
Выход в 1/4 финала
|
1,57
|
Выход в 1/2 финала
|
3,00
|
Выход в финал
|
5,50
|
Чемпионство
|
12,00
Как оправдывали прогнозы
За исключением ЧМ-2014, в канун которого сборную Бельгии, еще сырую и недозрелую, внезапно стали возводить в фавориты, на нее перед стартом редко обращали внимание и уж точно ни к каким высотам не примеряли. Так что бельгийцам привычнее опровергать недоверие, чем оправдывать веру. Все их медальные взлеты – Евро-1972, Евро-1980 и ЧМ-1986… а больше и взлетов-то не было… – становились сенсациями, в каждом случае удавалось вытеснить на обочину претендента на чемпионство: дважды – итальянцев, один раз – сборную СССР. А в статусе команды добротной, на что-то способной она в лучшем случае выходила из группы, не далее.
СБОРНАЯ ВСЕХ ВРЕМЕН
Прорыв к медалям в России разрешит нынешним бельгийцам практически полным составом сменить «команду легенд». Но пока она – и ее игроки в отдельности – не добились в большом футболе ничего существенного, кроме славы и денег. Единственный, кто достоин места среди великих, и то с большой-пребольшой натяжкой, – Эден Азар. Старики играли в финале чемпионата Европы, в полуфинале ЧМ, пачками выигрывали еврокубки. Молодые, как ни грубо это прозвучит, пока остаются звонкой пустышкой.
ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ
В 1998 году сборная Бельгии по примеру шотландцев в 1974-м и камерунцев в 1982-м вылетела после группового турнира, ни разу не проиграв. Все три встречи она завершила вничью. С учетом следующего ЧМ ничейная серия бельгийцев составила 5 матчей.
3 раза бельгийской команде удавалось победить не с минимальным счетом: в 1970-м у Сальвадора (3:0), в 1990-м у Южной Кореи (2:0) и Уругвая (3:1). Всего Бельгия провела на ЧМ 41 матч.
Марк Вильмотс не попал в бельгийскую «Олл Старз», зато лидирует по числу голов на чемпионатах мира – 5. Из действующих игроков никто не забил больше одного.
Рекордсменом по числу игр остается Энцо Шифо – 17. На игру меньше у Яна Кулеманса. Шифо вместе с Франки ван дер Эльстом принял участие в 4 чемпионатах. Одних и тех же – 1986–1998.
У европейских сборных Бельгия на ЧМ выиграла всего 4 матча. Список выглядит печально: СССР – 4:3 (1986), Голландия – 1:0 (1994), Россия – 3:2 (2002), Россия – 1:0 (2014). Еще однажды бельгийцы победили по пенальти – испанцев в 1986-м. Остальные победы были одержаны над командами с других континентов. Задача «красных дьяволов» на лето 2018 года ясна: выйти в плей-офф со 2-го места, не попасть в плей-офф на Польшу, Германию и других соседей по Европе, налетать те самые 6666 км и встретиться в финале с россиянами.
ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ
|
1930
|
Группа
|
1934
|
1/8 финала
|
1938
|
1/8 финала
|
1954
|
Группа
|
1970
|
Группа
|
1982
|
2-й этап
|
1986
|
4-е место
|
1990
|
1/8 финала
|
1994
|
1/8 финала
|
1998
|
Группа
|
2002
|
1/8 финала
|
2014
|
1/4 финала