Одно сборной России в контрольных матчах совершенно точно удалось: команда Станислава Черчесова озадачила соперников. Автор «Советского спорта» - о нашем шансе.

РУССКАЯ ЗАГАДКА ДЛЯ ПИЦЦИ, КУПЕРА И ТАБАРЕСА

Попробуйте представить себя на месте Антонио Пицци, Эктора Купера или Эскора Табареса - наставников сборных Саудовской Аравии, Египта и Уругвая соответственно. И вообразите, что вашей команде завтра играть против России. Получилось? Я бы на их месте оказаться не желал. Потому что русская команда ныне - абсолютная загадка. Совершенно неясно, как она будет действовать

Если брать последние полтора года, то сборная России - чемпион мира по количеству примененных тактических моделей. Наша национальная команда уже использовала схемы 5-3-2, 5-4-1, 4-5-1 в разных версиях, а в игре с Турцией применила расстановку 4-4-2. Причем в роли второго нападающего неожиданно вышел Алан Дзагоев, а по ходу встречи вместо него на газоне появился Алексей Миранчук. Какой вариант лучше? От такого вопроса теряются даже тренеры премьер-лиги!

Неизвестно, как будет обороняться национальная команда на чемпионате мира: на своей половине поля, как с Аргентиной, или станет действовать агрессивно, как с Испанией? И вообще, что для нее лучше в плане достижения результата? Южноамериканцам мы проиграли (0:1), а с европейцами сыграли вничью (3:3), два мяча из трех забив после отборов на чужой половине поля.

И как к такой команде прикажете готовиться? По каким ее слабостям бить, а от каких, наоборот, защищаться? Захочешь так нарочно замаскироваться - и ничего не получится. Сборная России едва ли этого желала, но у нее с блеском вышло.

ДЗЮБА - ТУЗ В РУКАВЕ

Известно, что ваши недостатки при правильном подходе к ситуации могут легко превратиться в ваши достоинства. Актер Алан Рикман точно бы подтвердил, будь он жив. У него был врожденный дефект челюсти, из-за чего мальчику в детстве приходилось много работать над речью. В результате британец пришел к тому, что получил прозвище Голос - за красоту произношения. Артист озвучил даже навигационную систему!

На первый взгляд отсутствие наигранной модели игры - недостаток сборной России. Но история учит, что почти любой изъян можно обернуть в свою пользу. Сделать это - задача национальной команды.

Несмотря на колоду уже опробованных вариантов, сборной России есть, чем еще ошеломить соперников. Например, связкой Дзюба - Смолов. Ждут ли конкуренты Артема на поле с первых минут? Если только видели матчи тульского «Арсенала» весной. Потому что в национальной команде в стартовом составе он последний раз появлялся еще 9 октября 2016 года - в игре с Коста-Рикой (3:4), в которой сделал дубль. Между тем нападающий хорошо действует в штрафной площадке и продуктивен при фланговой игре. А у России на краях обороны играют созидательные Жирков и Смольников/Фернандес. Не стоит забывать, что самый опасный Дзюба - разозленный Дзюба, изголодавшийся по футболу. Пока Черчесов его морит. Не искусственно ли?

А еще у сборной России есть Алексей Миранчук. В последних матчах Черчесов не баловал его игровыми минутами. Но кто сказал, что тренер не может пересмотреть взгляд на ситуацию? Искать оптимальный вариант - так до победного! Мы еще не пробовали схему 4-2-4. Головин может сыграть слева в атаке, а Миранчук справа. Тогда как минимум не будет скучно. А то ситуация складывается так, что мы можем и результата не добиться, и похоронное настроение людям поставить. Грустный сценарий для домашнего чемпионата мира. Особенно с учетом того факта, что на своем мундиале из группы пока не выбралась лишь одна команда - ЮАР в 2010 году.

Национальная команда пока не явила своих сильных сторон. Но есть призрачная надежда, что данный факт сыграет за нас. Слишком красиво? Давайте не будем запрещать себя хотя бы мечтать. Как говорил Оскар Уайльд, иллюзия - лучшее наслаждение. Расстроиться успеем.