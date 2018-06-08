Накануне чемпионата мира «Советский спорт» пообщался со спортивными журналистами из разных стран и узнал их мнение о России, отечественном футболе и грядущем футбольном празднике.

Если знают, то мало. Если помнят, то СССР

Неудивительно, что российский футбол не особенно популярен в зарубежных странах. РФПЛ не имеет высокого рейтинга, да и транслируется далеко не везде. Хотя, благодаря удачным выступлениям в еврокубках, российские клубы попадают в поле зрения иностранцев.

Джек Питт-Брук. The Independent. Англия

«Вообще журналисты в Англии не очень знакомы с российской премьер-лигой. Мы знаем про великую команду «Зенита» образца 2008 года. Но трансляций вашего футбола у нас нет. Да и уровень футбола не очень-то высокий. Некоторые игроки из Ирландии и Великобритании, правда, играли в России – О’Коннор и МакГиди. Но большой темой в Англии это никогда не было. И все же перед чемпионатом мира к сборной России есть большой интерес. Раньше мы следили за рядом игроков вашей команды, которые выступали в Англии: Аршавин, Павлюченко, Погребняк, Билялетдинов. Но теперь и их нет в сборной».

Пипе Сьерра. W Radio Colombia. Колумбия

«О российском футболе я знаю мало. Но мне нравится «Зенит». И из-за качества игроков, и благодаря тому, что там выступает один из моих самых любимых футболистов Бранислав Иванович. Ради интереса, читал о «Локомотиве». Они же чемпионы в этом году. Еще интересовался ЦСКА, «Спартаком», «Краснодаром», «Динамо», «Рубином», «Ростовом» и «Анжи». Но вообще, ваш футбол был очень сильным именно в советские времена. Одно из самых приятных футбольных воспоминаний в Колумбии – гол Маркуса Колля в ворота легендарного Льва Яшина в 1962 году. Очень жаль, но Маркус умер прошлым летом. Так что такой факт нужно помнить».

Доминик Овчарек. Polska Times. Польша

«Российская премьер-лига очень любопытна. Но ее транслирует только один канал Polsat Sport. Но у него не так много зрителей. Хотя, когда Мацей Рыбус стал чемпионом России с «Локомотивом», появлялись интервью и аналитические статьи в прессе. В Польше также пишут на спортивно-политические темы в отношении России».

Густаво Яррош. La Nacion. Аргентина

«В Аргентине мы знаем только тех, кто играет в «Зените». Наших соотечественников. Их там очень много. В целом же, за лигой не следим».

Жоан Табо. France Football. Франция

«Буду откровенен. Российским футболом у нас не интересуются. Последнее, что я слышал – гол Эдера, принесший чемпионство «Локомотиву». Но скорее из-за Эдера. Мы помним его гол на Евро-2016. По телевизору тоже нет российского футбола. Но мы знаем, что у вас есть много исторических команд – «Спартак», ЦСКА, «Зенит». Играть против них в Еврокубках – проблема».

Кокорин – звезда для Аргентины, а Игнашевич не прикольный

И все же некоторых футболистов, которые играют в сборной России зарубежные журналисты знают хорошо. Мы попросили назвать лидеров нашей команды, по их мнению.

Доминик Овчарек. Polska Times. Польша

«Я, конечно, не эксперт в вопросе состава сборной России. Но я хорошо помню Федора Смолова с Кубка Конфедераций. Надеюсь, что Игорь Акинфеев в этот раз сыграет лучше, чем на том турнире. Он же был хорошим вратарем – помню его на Евро-2008. Если он провалит свое выступление сейчас, то когда в таком случае доказывать, что тобой интересовался «Манчестер Юнайтед»?

Пипе Сьерра. W Radio Colombia. Колумбия

«Лучший в составе сборной России – Юрий Жирков. Именно он должен быть лидером сборной. У него богатый опыт выступлений за рубежом. Его характер очень нужен сборной».

Густаво Яррош. La Nacion. Аргентина

«Я считаю, что в России нет звезды. Был звездный Александр Кокорин. Но в сборной его нет».

Жоан Табо. France Football. Франция

«Таких как Карпин и Мостовой в России сейчас нет. Мне нравится Акинфеев. Но самый талантливый – Головин. Дайте ему развиваться и рости и вы получите настоящую звезду своего футбола».

Джек Питт-Брук. The Independent. Англия

«Лучший игрок российской сборной – Алан Дзагоев. Но в сравнении с большинством других команд даже он пока что не футболист топ-уровня, как Кевин Де Брюйне или Рахим Стерлинг».

Россия выйдет из группы? В этом уверены не все

Попав в групповой этап на правах хозяйки турнира и получив не самых сильных соперников, сборная России имеет все шансы на то, чтобы выйти из группы. Но в этом уверены далеко не все. Не только в России, и среди журналистов из других стран.

Пипе Сьерра. W Radio Colombia. Колумбия

«Матч открытия чемпионата мира «Россия – Саудовская Аравия» - объективно один из самых слабых на турнире. Но не стоит забывать, то это чемпионат мира, а значит там действуют свои законы. Многие говорят о Египте и Салахе, но почему-то забывают, насколько они слабы. Я думаю, что Россия преподнесет сюрприз и выйдет из группы».

Доминик Овчарек. Polska Times. Польша

«Россия выйдет из группы. Это будет сложно. Но Саудовская Аравия и Египет гораздо слабее, чем Уругвай, который, честно говоря, слишком сложен для вас. Но матч именно с Саудовской Аравией – отличное начало турнира для России. У Египта же есть только Салах. Времена Марадоны прошли, теперь одному человеку очень сложно тянуть на себе всю команду. Я думаю, что России по силам выступить лучше, чем на Кубке Конфедераций»,

Джек Питт-Брук. The Independent. Англия

«У России очень мало шансов на выход из группы. Египет и Уругвай гораздо сильнее, чем россияне. И в вопросе командной игры, и в подборе футболистов».

Густаво Яррош. La Nacion. Аргентина

«Свои стены помогут России выйти из группы. Я в этом уверен».

Жоан Табо. France Football. Франция

«Сложно сказать, выйдет ли Россия в финальную часть. Если обыграете Саудовскую Аравию, то шансы будут. Если же нет, то можно попрощаться со своими мечтами выйти из группы. Но даже если Россия и пройдет, то в 1/8 будет слишком сложно».

Бойкот ЧМ-2018 и политика никого не интересуют

Задолго до старта чемпионата мира зарубежная пресса муссировала возможный бойкот чемпионата мира и геополитические вопросы, связанные с Россией. Как оказалось, сами журналисты не считают это главной темой ЧМ-2018.

Доминик Овчарек. Polska Times. Польша

«В польской прессе были статьи о бойкоте чемпионата мира. Но в большинстве своем читатели и журналисты не заинтересованы в этой теме. Гораздо продуктивнее обсуждать спорт. Что касается политики, то материалов на эту тему было ровно столько же, сколько и в прессе других европейских стран».

Пипе Сьерра. W Radio Colombia. Колумбия

«Бойкот невозможен. Чемпионат мира – очень важное событие международного масштаба. Если говорить о политике, то в Южной Америке много критиковали Путина за его отношение к гомосексуалистам. Он очень жесткий лидер. Но мы, журналисты, лучше обсудим спортивную составляющую. Например тот факт, что группы очень ровные и непредсказуемые».

Джек Питт-Брук. The Independent. Англия

«Отношения между странами очень сложные. Но всех этих проблем на чемпионате мира быть не должно».

Жоан Табо. France Football. Франция

«Французов мало заботят политические вопросы перед чемпионатом мира. Да, я слышал от англичан о бойкоте. На этом все. Я знаю, что многие недовольны политикой Путина и тем, что чемпионат пройдет в России, но это лишь разговоры».

Густаво Яррош. La Nacion. Аргентина

«Политика и бойкот – не наши темы. Аргентинская пресса больше заинтересована в вопросе футбольных хулиганов. Поскольку мы знаем, что многие планируют приехать в Россию».

Русских хулиганов не боимся, ведь Россия обеспечит безопасность

Джек Питт-Брук. The Independent. Англия

«Наши английские хулиганы не смогут поехать на чемпионат мира. Так что проблем от них не будет. Что касается русских, то я надеюсь, что полиция обеспечит безопасность нашей сборной. Атмосфера напряженности между странами не должна стать причиной каких-то стычек».

Пипе Сьерра. W Radio Colombia. Колумбия

«На турнирах такого масштаба всегда есть проблемы безопасности. О русских хулиганах очень много говорят. Но я знаю, что в России очень серьезные службы безопасности. Я встречал россиян и коллег по журналистике, все были очень добры и дружелюбны».

Доминик Овчарек. Polska Times. Польша

«Хулиганы – это проблема всей Европы. Вполне допускаю, что россияне подерутся с англичанами. Но делать какие-то предположения сложно.

Густаво Яррош. La Nacion. Аргентина

«Я думаю, что стычек не будет. Все пройдет мирно. Россия славится даже в Аргентине своими силовиками».

Жоан Табо. France Football. Франция

«Я сам переехал в Париж из Марселя. В 2016 году именно в этом городе российские хулиганы устроили погром. Не хотелось бы видеть то же самое на чемпионате мира. Кроме того, я думаю, что иностранные хулиганы просто побоятся нападать на местных после трагедии в Марселе».

ЧМ-2018 может изменить российский футбол. Но этого мало

Когда в страну приходит чемпионат мира, то начинаются разговоры о наследии турнира. Стадионы или «белые слоны», развитие футбола или упадок, перемены или застой. Иностранные журналисты поделились своим мнением относительно эффекта чемпионата мира для российского футбола.

Джек Питт-Брук. The Independent. Англия

«Построенные к чемпионату миру стадионы – это, конечно, очень хорошо. Но главная проблема российского футбола – отставание в развитии и лимит на легионеров. Если ваш футбол хочет измениться в лучшую сторону, то нужно обращать внимание именно на это».

Пипе Сьерра. W Radio Colombia. Колумбия

«Россия – страна с высокими технологиями и четким пониманием того, как использовать наследие чемпионата мира в будущем. Но нужно привлекать как можно больше молодых людей и детей к футболу. Именно это даст новый толчок для развития игры в России».

Доминик Овчарек. Polska Times. Польша

«Об эффекте чемпионата мира для России пока сложно говорить. Нужно подождать. Во многом все зависит от идей и работы вашего министерства спорта».

Густаво Яррош. La Nacion. Аргентина

«Надеюсь, что стадионы не придут в упадок после чемпионата мира. Но вашим командам нужны деньги для сильных игроков. И только тогда российская премьер-лига выйдет на абсолютно другой уровень».

Жоан Табо. France Football. Франция

«Чемпионат мира – отличный шанс для России выйти на лидирующие позиции в европейском футболе. Но нужно много работать. В частности, реформировать детские футбольные школы и выводить клубы на уровень ЦСКА и «Зенита». Чтобы они могли конкурировать в Европе. Что касается национальной сборной России, то именно поэтому сейчас наблюдается «яма» поколений – нет талантливых игроков. Если все сделать правильно, то «яма» исчезнет сама собой.