ЧЕРЧЕСОВ В ИГРОВОМ ПОРЯДКЕ

На открытых тренировках сборной России в Новогорске все меньше журналистов. Почти все слова сказаны, многие футболисты побывали в микст-зоне, да и с каждым днем начинаешь относиться к игрокам все с наибольшим и наибольшим пониманием. Не дергать бы их вообще, пусть себе спокойно готовятся и тренируют общекомандное взаимодействие.

И пока они это взаимодействие оттачивали в привычных группах, Станислав Черчесов не знал, чем себя занять. Главный тренер вспомнил игроцкую карьеру и стал упражняться с мячом. Черчесов чеканил на ходу, вспоминал азы дриблинга и оттачивал дальние удары, каждый раз четко пробивая между сотрудниками штаба словно стойками. Пять из пяти – отличный показатель. Теперь бы еще Федору Смолову так против Саудовской Аравии…

Черчесов ещё чеканить на тренировках сборной России не забывает. pic.twitter.com/SyRsuTgvBO — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 11 июня 2018 г.

Бразильские коллеги не пропускали ни одной тренировки и снова посетили занятие. Главный интерес естественно к Марио Фернандесу, об этом журналисты признавались легко. Выделяли, конечно, в числе прочих Дениса Черышева, как футболиста из примеры, и грустили из-за невызова в сборную Олега Шатова (травма). В остальном – дежурные ответы и завершение беседы на теме сборной Бразилии. Мол, погода для пятикратных чемпионов мира, одних из фаворитов этого турнира, просто прекрасная.

«ВЫИГРАЙТЕ УЖЕ ПОЖАЛУЙСТАААА»

В пресс-центре у тренировочного поля на видном месте красовался огромный биллборд-конверт, на котором болельщики во время открытой тренировки на «ВЭБ Арене» оставляли пожелания национальной команде. «Ну, с Богом», «Выиграйте уже пожалуйстаааа», «Илья Кутепов – топ» и многое другое написали фанаты.

Напутствие от фанатов. Верят в сборную! А вы? pic.twitter.com/id3Eqrk61L — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 11 июня 2018 г.

У конверта можно было зависнуть надолго, читая едва ли не каждое горячее послание. Были и юморные типа «Чтоб по кайфу все было», и оптимистичные вроде «Пусть в чужие ворота залетает все», и практически неосуществимые «Обязаны выиграть домашний ЧМ!». Кто-то подошел к пожеланиям с философской точки зрения и аккуратно написал с краю Veni Vedi Vici, а кто-то использовал английский язык – Good Luck. Да чего уж там, кто-то в сердцах накатал «Березуцкие, вернитесь!».

Кто чего только не желал сборной России за три дня до матча против Саудовской Аравии. Но объединяли комментарии, оставленные на письме, добро, оптимизм и вера в игроков. Не это ли главное, когда у команды откровенно говоря получалось в последних матчах очень немногое? И главный посыл, чтобы наконец победили, то ли впервые за год, то ли в турнире, заставил улыбнуться. В сборную поверили. Снова. В тот момент, когда это было необходимо.