«Локомотив» стал чемпионом, футболисты разъехались по сборным и отпускам, осталось считанное количество дней до старта домашнего чемпионата мира, но железнодорожники, создается впечатление, не желают выходить за пределы информационного поля. Юрий Семин через свой инстаграм-аккаунт вновь атакует президента клуба Илью Геркуса. Один вопрос: зачем?

После грандиозного успеха в виде чемпионского звания, которое клуб смог завоевать спустя 14 лет, Геркус и Семин параллельно раздали десятки интервью. И если Юрий Павлович в основном говорил с журналистами об эмоциональном восприятии успеха и исторической важности события, то Илья Леонидович, как и положено президенту, больше рассуждал о стратегии развития клуба глазами топ-менеджера, справедливо указывая на тот факт, что чемпионство – это уникальный трамплин, который может вывести «Локо» на новый уровень.

Геркус на протяжении двух лет работы в «Локомотиве» постоянно говорит о реализации четкой стратегии развития клуба, которая, как мы видим, дает результат. Геркус не единожды высказывал свою фундаментальную позицию: «Игроков должен приобретать клуб в лице президента и спортивного директора. Тренер их тренирует». Именно эта позиция президента клуба и вызвала в преддверии чемпионата мира негодование у Семина, который имеет обратную точку зрения. Почему Юрий Павлович решил выступить с открытым обращением именно сейчас и именно через инстаграм, аккаунт в котором ему завели полгода назад? Здесь может быть несколько вариантов ответов, но мы остановимся только на сути вопроса.

Геркус никогда не скрывал, что при формировании стратегии развития клуба он не стесняется поглядывать в сторону лучших европейских системных образцов. Во всех успешных проектах континента, которые из года в год бьются за победу в Лиге чемпионов, реальность такова: состав команды формируется под выбранную модель развития клуба, а задача тренера – максимально раскрыть потенциал собранных воедино футболистов.

В российском футболе одним из первых такой концепции стал придерживаться президент ЦСКА Евгений Гинер, чей клуб в совокупности является самым успешных из отечественных в ХХI веке. Такой же принцип развития своего детища с первых же дней существования «Краснодара» выбрал и Сергей Галицкий. Более того, Галицкий под выбранную философию построил работу не только в главной команде, но и в системе клубной академии, где под определенную модель игры готовятся десятки юных футболистов. Такой концепт позволил Галицкому не только поднять «Краснодар», но и вырастить клубного тренера в лице Мурада Мусаева, который, кстати, в концовке чемпионата уже успел выиграть у «Локомотива» Семина.

Юрий Павлович в своем инстаграм-обращении к Геркуса отмечает, что президент и тренер «Локо» – это «два равноценных менеджера, нанятых компанией «РЖД». Думается, что заблуждения тренера начинаются именно здесь. Во-первых, есть сам факт, согласно которому Семин оказался в клубе по приглашению Геркуса. Во-вторых, президент и тренер не могут быть равны априори. Не может руководитель быть равным по статусу с подчиненным. Не может в принципе.

В течение двух лет Геркус и Семин параллельно делали все, чтобы «Локомотив» вернулся в число лидеров отечественного футбола. Им это удалось. И эта история успеха как раз должна была лишь утвердить Геркуса в правоте выбранного стиля руководства. Президент и спортивный директор клуба Эрик Штоффельхаус буквально настаивали на приобретениях Джефферсона Фарфана, Мацея Рыбуса и Эдера, без которых чемпионство «Локомотива» было бы невозможно. Параллельно Семин просил приобрести ему Аршака Коряна, Амира Натхо, Тимофея Маргасова. Все эти футболисты оказались в клубе. Дальнейшая их судьба известна – либо скамейка запасных, либо аренда. Дорогие ошибки.

Тот же «Зенит» за последние годы сменил сразу несколько тренеров, каждому из которых выписывался карт-бланш в вопросе формирования состава. Пятое место по итогам прошедшего сезона – это еще не самое худшее, что случилось с клубом. Гораздо печальнее тот факт, что вернувшийся в Санкт-Петербург уже в качестве главного тренера Сергей Семак сейчас лишен возможности начинать работать с чистого листа. Для начала менеджменту клуба необходимо разобраться с теми тремя составами футболистов, которые под свое видение игры подобрали предыдущие наставники «Зенита». Провалившиеся специалисты ушли, а три десятка разноплановых футболистов и ворох проблем остались.

Показательно, что председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков после публичного выступления Юрия Семина встал на сторону президента «Локомотива». Семин в своем инстаграм-посте с опаской говорит о потенциальной продаже кого-то из прогрессирующих игроков. На что Анатолий Мещеряков привел в пример прогрессирующего Мбаппе, которого «Монако» продал в «ПСЖ» за 180 миллионов евро. У футбола есть и коммерческая сторона, а у каждого продукта есть своя цена. Поэтому председатель совета директоров «Локо» и сказал о том, что если завтра за Миранчуков предложат 100 миллионов, клуб искусственно удерживать футболистов не станет. Продажи (как и покупки) футболистов являются неотъемлемой составляющей процесса бизнес-развития большого клуба.

«Все мы порой бываем эмоциональны», – так прокомментировал слова тренера Анатолий Мещеряков. «Локомотиву» в предстоящем сезоне предстоит вернуться в Лигу чемпионов, где клуб не выступал в течение долгих четырнадцати лет. Для успешного выступления в главном турнире Европы железнодорожникам необходимо как минимум быть уверенными в своих силах. И если уж тренеру проявлять эмоции, то желательно со знаком «плюс».

А пока создается впечатление, что Семин начинает «стелить соломку». Все мы знаем, что повторить успех зачастую гораздо сложнее, чем его достичь. Выбранная Геркусом модель уже себя оправдала результатом. Другого эквивалента оценки, кроме результата, в футболе нет. «Локомотив», которому предстоит представлять страну в Лиге чемпионов, не должен сворачивать с чемпионских рельсов. В главном турнире Европы результат может дать Фарфан, но никак не Маргасов.