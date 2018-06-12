- Сейчас вокруг сборной образовался негативный фон. Хотел бы попросить вас, журналистов, поддержать нас. Турнир еще не начался, а вы ведете себя очень агрессивно.т турнир закончится и будем все делать выводы: как кто сыграл. Мы все ждем праздника футбола, который будет в нашей стране. Много миллионов людей, уверен, будут болеть за нас. И мы здесь уже месяц пашем не для того, чтобы быстро вылететь из турнира. Наша первая задача - выйти из группы. А для этого сборной нужна поддержка всех.Нужно сплотиться вокруг команды. Просим, добавить нам уважения. А мы, в свою очередь, будем уважительно относиться к вам. Мы должны быть единым целым. Для нас чемпионат мира - главное событие в карьере. И мы будем биться и сражаться в каждом матче.

- Вы читаете прессу?

- Смотрю спортивный канал по вечерам. Создается впечатление, что вы - наши враги. Постоянно твердят - круто в Аргентине, Португалии… Хочется сказать - езжайте туда.

- У журналистов и болельщиков болит душа.

- У нас тоже болит душа. Мы переживаем. Уверяю вас: на футбольном поле равнодушных не будет. Мы будем биться, сражаться и играть в футбол.

- Согласны, что много решит психология?

- Пока конкретного разговора не было. Сейчас важность момента, думаю, мало кто понимает. Многие поймут, наверное, уже в «Лужниках», когда увидят 80 тысяч зрителей, ажиотаж. Для многих из нас это - первый подобный турнир. Ну, для кого-то второй. И хочу напомнить, что сборная России никогда на чемпионатах мира не выходила из группы. Поэтому и непонятны разговоры, что, мол, сейчас - самая слабая сборная России за все годы. Весь мандраж мы должны превратить в пользу для себя, ведь мы играем дома. Путь боится соперник, ведь у нас будет «двенадцатый игрок» в виде трибун.

- Согласитесь, что два последних матча с Австрией и Турцией могли напугать кого угодно.

- Могли. Отчасти и мы виноваты, что такой негативный фон вокруг команды. Но смотрите: Франция играет 1:1 с США, и тренер говорит, что игроки под нагрузкой. Все понимающе кивают. Мы же после сбора уступили Австрии (0:1) и все начинают смеяться - под какими вы, мол, нагрузками?! Не все получилось, но это - подготовительная работа. Повторюсь: давайте дождемся конца чемпионата мира и будет судить о нашей игре. У нас есть три матча в группе, это - для нас три финала. Все будет на табло. А в товарищеских играх проверяется много схем, игроков и ищется идеальный вариант для команды.

- Какие у сборной России ожидания от чемпионата мира?

- Мы счастливы, что будем участвовать в таком грандиозном турнире. 32 команды хотят победить. Но выиграет одна. Мы реалисты и понимаем, что не являемся фаворитами чемпионата мира. Но хотим доказать всем и, прежде всего, самим себе, что мы умеем играть в футбол. Что Россия - это не только хоккейная, баскетбольная, волейбольная, но и футбольная страна. Многие видят только негатив и не замечают позитива. В 2008 году тоже все кричали - плохая команда, играть не могут. Она вышла из группы и снова началось: сейчас из голландцы хлопнут. Но выиграла сборная России и все переключили тон - лучшая сборная. У нас любят - сначала похоронить, потом воскресить. И наоборот. Давайте не будем спешить, прошу всех - не хвалите, но и не ругайте. Мы хотим, для начала, выйти из группы.

- А потом?

- Будем фантазировать.

- Саудовскую Аравию изучаете?

- Да, сегодня, наверное, будет заключительное теоретическое занятие. У них очень неплохой центр поля, где выделяется седьмой номер, и сильный центральный защитник. Фамилий я не запомнил. Сборная ыстрая, хорошо играет на контратаках. Но у нас есть определенный план и варианты игры. Получится или нет, узнаем после игр 14 июня.

- Вы в последних матчах вы не очень много времени провели на поле. Вам комфортно в такой роли?

- Не комфортно, и это - нормально. Я же - спортсмен. Но в сборной России - 23 футболиста и мы здесь, как братья. По одному мы ничего не сможем сделать. Только все вместе. Любой должен быть готов и физически, и психологически, чтобы подменить партнера. Играть за сборную России - огромная честь. Точка. Жду любого шанса. Если доверят, приложу 300 процентов усилий, чтобы доказать свою состоятельность.

- Вам вратарские перчатки никто не подарил (все видели видео, как Дзюба на одной из тренировок попробовал себя в роли вратаря)?

- Я, все-таки, футболист другого амплуа. А перчатки у меня уже есть.

В конце общения телевизионщики попросили Артема накинуть на плечи флаг сборной России и сказать что-нибудь патриотическое.

- Я горжусь нашей страной, сказал он. - Для меня огромная честь играть за сборную. Нам очень нужна ваша поддержка. Предлагаю всем болельщикам объединиться. Всем - больше позитива и здоровья.