«Уважаемые пассажиры, через пять минут наш поезд совершит техническую остановку. Ради вашей же безопасности покидать поезд запрещено», – дикие для любого россиянина слова.

Оставь надежду, всяк сюда входящий

Поездка на поезде между городами нашей необъятной родины – это целая традиция. Паспорт с билетами на входе в поезд, вредная проводница, повторная проверка билетов, раздача белья, чай в стаканах с красивыми подстаканниками, санитарная зона, очередь к титану, курочка в фольге… Красота! Мы ко всему этому приучены с самого детства.

Приучены мы и к многочисленным остановкам по пути из точки А в точку Б. Без этого в поезде – никак. Кому-то – покурить, кому-то ноги размять, а кому-то – купить горячие пирожки на полустанке из рук у бабули, которая их буквально пару часов назад испекла у себя дома.

Иностранцы, приехавшие в Россию и забронировавшие себе места в бесплатных поездах всего этого не познают. Объявление в самом начале этой статьи – не шутка. Из поезда Москва – Адлер, следовавшего на матч между сборными Испании и Португалии, действительно никого не выпускали. Единственная остановка, на которой можно было сойти на перрон и, скажем, покурить, не рискуя нарваться на штраф в 1500 рублей – Ростов-на-Дону в два часа ночи! Дичь? Нет, реальность. Правда, дискомфорт это доставило только российским пассажирам.

– Да у нас и не принято на станциях сходить, – удивляется американец Джеймс, который путешествует из Москвы в Адлер со своей женой Евой и российским парнем-переводчиком, которому тоже прикупили билет на футбол. – У нас все и так продается в поезде. Я не курю, поэтому не могу понять курильщиков, но у нас во многих поездах оборудованы специальные помещения для курения. У вас их вроде нет.

В российском поезде тоже все вроде продается. «Доширак» по 75 рублей за пачку, чипсы по 120 рублей за упаковку, шоколадки, напитки, пюре быстрого приготовления… В каждом вагоне двухэтажного поезда, следующего на юг, есть по вендинговому аппарату с теми же шоколадками, чипсами и напитками. Есть еще и вагон-ресторан, в котором даже кредитки принимают. Оттуда, кстати, еду могут принести прямо в купе – даже ходить не надо. Но это – только за наличные: салат из свежих овощей – 250 рублей, солянка мясная – 300 рублей, шашлык – 550 рублей, пиво – от 200рублей за обычное российское до 500 рублей за экспортное чешское. Цены кусаются – на уровне неплохого московского ресторана. Качество и сервис… ну вы все сами понимаете. Это же поезд.

А в ресторане, а в ресторане!

Несмотря на то, что поезд – фанатский, едущий на футбол, на матч с самой громкой афишей группового этапа, в коридорах тишь да благодать. Специфику поезда выдают лишь пара российских флагов, красующихся на окнах.

Вся жизнь – в вагоне-ресторане. Во-первых, это единственное место, где алкоголь можно не только купить, но и официально разрешено его употреблять. Во-вторых, сама обстановка располагает к общению. Иностранцев немного: пара американцев с переводчиком (те самые из первой части статьи), пара в немецкой форме и с характерной азиатской внешностью, да группа китайцев, не скрывающих своего происхождения, беспрерывно щелкающих фотоаппаратами в окна, будто снимающих обратный путь, чтобы в случае чего не заблудиться.

– Зато у нас бесплатная медицина есть, – хвастается американцам один из российских фанатов через столик на вполне сносном английском.

– Я бы хотел бесплатную медицину, – признает американец.

– Принимайте российское гражданство, как Сигал, Монсон и Депардье!

– Нет, вы не понимаете, я не хочу жить в России и российское гражданство. Мне нужна только бесплатная медицина, – парирует гость из-за океана.

Это – второй этаж вагона-ресторана – со столами в два ряда. Внизу – подобие барного пространства: со стойки продают пиво, которое можно потреблять у небольшого столика, протянувшегося вдоль стены поезда. Здесь пьют российские фанаты.

– Наливай! – слышится снизу зычный голос.

– Вперед «Спартак»! – орут вслед.

Кто-то затягивает кричалку: «Оле-оле-оле-оле, Россия, вперед!». Пара человек наверху ее тоже подхватывают.

Самый хитрый поезд

Идешь по вагонам назад и удивляешься, как много людей едут на футбол с маленькими детьми, совсем еще с грудничками. Секрет раскрывается, когда начинаешь знакомиться поближе со своими соседями по купе.

Девушку зовут Настей. Она – второкурсница. Естественно речь заходит за футбол.

– Наверное за Португалию будешь болеть? Из-за Роналду?

– Нет.

– За Испанию?

– Нет. Мне вообще футбол неинтересен.

– Тогда зачем ты на него едешь?

– А я не еду на футбол. Я еду домой. Просто из-за этого чемпионата невозможно билеты по нормальной цене купить. Вот мы и придумали – взять самые дешевые билеты на футбол, за 1280 рублей, чтобы проехаться на бесплатном поезде, да еще и в купе.

– Хитро!

– Оказалось, что есть билеты даже дешевле – за 640 рублей. Они так стоят из-за того, что места какие-то неудобные. Но мне все равно. Теперь вот проблема – поезд едет до Адлера и не факт, что остановится на главном вокзале Сочи. А я не хочу опять по этим «Ласточкам» шататься.

– Будешь билет продавать?

– Делать мне больше нечего – это же морока целая.

– Ты знаешь, сколько за него могут дать?

– Нет.

– Моей знакомой за билет на игру Германии с Мексикой 50 тысяч рублей предлагали.

Тут девочка призадумалась. Вполне возможно, что она все же доедет до Адлера и там уже продаст свой билет, не только прокатившись на бесплатном поезде, но еще и получив за это неплохую такую прибыль. а ведь будет много тех, кто свои билеты не себя, жену и еще пару-тройку детей, не станет продавать. А Криш потом будет удивляться, почему это в Сочи на трибунах есть пустые места, ведь он, великий, почтил город своим присутствием.