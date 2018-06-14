Станислав Черчесов: Могли сыграть и 1:1
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов, включая вопросы от «Советского спорта».
– Перед началом пресс-конференции Вы заняли место на трибуне, а потом срочно выбежали из-за телефонного звонка. Естественно – вопрос, кто звонил.
– Звонил глава страны, попросил передать спасибо игрокам команды и поздравить с результатом.
– Есть ли теперь опасение, что главная задача, которая перед Вами теперь стоит – это работать с психологией игроков? С тем, чтобы они не повесили на себя корону? Не говорили: «Вот вы все нас критиковали, а мы дали блестящий результат»?
– Такой опасности нет. Мы все здесь понимаем, для чего собрались. Утром на установке я говорил, что это первый матч, этой игрой чемпионат только начинается, а будут игры и дальше. Мы могли спокойно сыграть и 1:1. И поверьте, ничего для нас не изменилось бы.
У нас есть опыт Кубка конфедераций, когда на старте мы выиграли 2:0 и не вышли в итоге из группы.
О победе не забудешь. 5:0 теперь везде висит. Но надо отложить эмоции в сторону, работать дальше. Кнопок play и stop у нас нет. Пусть сегодня вместе поужинают и отдохнут. Дальше будет видно.
– Что с Дзагоевым?
– Ничего не буду пока говорить, чтобы не забегать вперед. Завтра будет углубленное медобследование. Опыт мой подсказывает, что травма может быть серьезной.
– Планы на пятницу?
– Смотреть на игру с Египтом. Мы знаем, что наши соперники идут по нарастающей. Каждый следующий сложнее предыдущего. И надо понять, будет ли играть Салах. Египет с ним и Египет без него – это две разные команды.
– Очень многие говорят, что сегодня играли две самые слабые команды турнира. Как Вы это прокомментируете?
– Рейтинг не важен. Надо быть лучшим там, где это надо. Сегодня нам было надо. Надо будет в следующих матчах. Это наша работа. Иногда она доставляет радость болельщикам, иногда нет.
– Вопрос по вынужденной замене. Напрашивалась по позиции замена на Алексея Миранчука, но вы выбрали другой вариант – вышел Черышев.
– Это для вас неожиданность. Мы знаем многое об игроках и о том, в каком они состоянии. Черышев в прекрасном состоянии. Вчера мы с ним вечером сидели один на один и обсуждали нюансы. Сегодня он отблагодарил двумя голами. То, о чем вчера говорили – сделал. И не важно, на какой минуте он вышел.
– Многие обратили внимание, что за сутки до матча Вы проводили пресс-конференции в очень расслабленном состоянии.
– А у меня и вчера релакс, и сегодня релакс. Потому что я верю в команду. Я вижу, как они между собой общаются.
– Состав на матч с Египтом знаете?
– У меня основного состава нет – есть стартовый. Все выполняют поставленные задачи. Ближе к игре посмотрим.
– Если не брать Салаха, что по остальным египтянам?
– Во-первых, у Египта очень хороший тренер. Много хороших игроков, которых мы изучаем.
– Кто конкретно из игроков?
– Мы их знаем.
– Многие ждут ничьей в матче Россия – Египет.
– Надо не считать варианты, а показывать результат.
– Тренер сборной Саудовской Аравии сказал, что сборная России ничем не удивила.
– Согласен. Мы просто работали. Но мы были компактнее, и дисциплинированнее. И играли злее, чем соперники. Но желаю ему в остальных матчах хороших результатов. Хороший и большой тренер.