Она борется за отмену запрета на появление женщин на стадионах в Иране, взаимодействует с ФИФА по вопросам дискриминации и преданно болеет за свою национальную сборную. Когда-то ей приходилось даже надевать накладную бороду, чтобы пробраться на футбольный матч! Также как это недавно сделали другие иранские девушки. Но теперь эта героическая женщина приехала в Россию на чемпионат мира. Сара скрывает свое лицо на фотографиях с плакатами и фамилию в интервью из-за возможных проблем с властями Ирана. Но накануне матча Марокко – Иран корреспонденту «Советского спорта» удалось поговорить с гражданской активисткой и болельщицей сборной Ирана о трудной доле женщин-фанаток в исламской республике и борьбе за свои права.

- Итак, Сара, с чего началась твоя гражданская активность?

- После исламской революции в Иране женщинам строго настрого запрещено посещать стадионы. Мы с нашей организацией всячески стараемся отменить этот запрет. Ведь женщинам вообще нельзя присутствовать на каких-либо массовых мероприятиях. Наша работа началась еще в 2005 году. Сейчас мы уже через многое прошли.

- Например, через необходимость надевать накладные бороды, чтобы попасть на стадион?

- Те девушки, что решили попасть на матч таким рискованным образом были просто тинейджерами. И мы можем только поддержать их рвение. Это тоже форма протеста. Очень смелого в условиях современного Ирана. После той акции мы приняли в наши ряды некоторых девушек, что решились пробраться на стадион с бородами. Ведь нам тоже приходилось действовать так, когда мы только начинали. Теперь же мы взаимодействуем даже с ФИФА здесь, в России.

- Ну а на российские стадионы планируешь пойти?

- Да, я буду на всех матчах сборной Ирана.

- Какие-то были проблемы с покупкой билетов или оформлением паспорта болельщика?

- Нет, особых проблем не было. Кроме того, что приехать к вам очень дорого для гражданина Ирана.

- Планируете какие-то акции протеста во время матчей сборной Ирана?

- Пока сказать сложно. Если на матче будет много официальных лиц из нашей страны, для нас это может закончиться плохо. Не здесь, а по возвращению домой. На границе, например. Но вообще мы планируем несколько баннеров по теме допуска женщин на стадионы в Иране.

- Имейте в виду, что в России могут досматривать ваши баннеры перед проходом на стадион.

- Да, я слышала, что будет строгий контроль. Но для наших акций на стадионе у нас есть разрешение ФИФА. Есть и подтверждение, что гражданская активность не будет пресекаться полицией на матчах.

- Не боитесь, что ваша акция может вызвать неодобрение со стороны окружающих вас иранских мужчин на трибуне?

- Совсем нет. Большинство нас поддерживает. Все хотят ходить на матчи с семьями. Просто почему-то наши мужчины живут старыми заветами и подчиняются глупым требованиям.

- Так если даже мужчины за, то кто же против вашего присутствия на стадионах?

- Наше правительство.

- Неужели даже футболисты из Ирана не могут сказать свое веское слово?

- Они говорят. Но далеко не все. Чаще всего те, кто уже закончил с футболом. Кстати, и капитан нашей сборной МосудШоджаи часто высказывается против запрета.

- А Сердар Азмун?

- Нет. Мы не любим его.

- Почему? Он хорошо известен российским болельщикам, поскольку выступает в РФПЛ. В России к нему хорошее отношение.

- Ну а мы воспринимаем его не более, чем просто одного из игроков. Для нас он всего лишь павлин, который рисуется в Инстаграме, да и вообще в Иране он не популярен. Вот Шоджаи – да, действительно любимец. Потому и не стесняется говорить о проблемах дискриминации. Так что мы надеемся на него и на наши акции за права женщин.