Kicker (Германия)

"Очередной чемпионат мира, похоже, пройдет без Алана Дзагоева. По всей вероятности, он смог лишь немного насладиться турнирном... Буквально в начале встречи центральный полузащитник схватился за заднюю поверхность бедра, и ушел с поля. Его заменил Денис Черышев, который забил два мяча, но не смог пролностью компенсировать выбывание Дзагоева. В конце концов, Дзагоев - это русский Марко Рейс".

New Your Times (США)

"Россия полностью уделала Саудовскую Аравию со счетом 5:0 в игре открытии на их домашнем xемпионате мира. Юрий Газинский забил на 12 минуте, после этого Саудовская Аравия оказала лишь небольшое сопротивление"

"После негативных разговоров в предверии чемпионата мира и чувства беспокойства, что матч-открытие может оказаться унизительным для страны-хозяйки ЧМ, было удивительным, как Россия начала турнир с решительной победы, удобной как и сам счет по игре"

Financial Times (Великобритания)

"Россия - Саудовская Аравия - худшая игра за всю историю чемпионатов мира? ... Чемпионат мира стартовал со столкновения двух сырьевых супердержав, России и Саудовской Аравии. Оптимисты отметили это состязание как "Газзико", но на поле вышли футбольные "легковесы" - две худших по рейтингу команды турнира"

CNN (США)

"Россия открыла ЧМ-2018 с победы над Саудовской Аравией.... После того, как прездинт РФ Владимир Путин призвал государства отложить свои разногласия на время проведения ЧМ, поп-звезда Робби Уильямс провел церемонию открытия своим выступлением, сборная России воплотила мечту - начала ЧМ-2018 со своей крупной победы 5:0 над Саудовской Аравией"

BBC (Великобритания)

"Чемпионат Мира по футболу стартовал впечатляеюще, поскольку Россия, бросив вызов своей недавней плохой форме, обыграла в пять мячей Саудовскую Аравию, зафиксировав тем самым самую большую победу страны-хозяйки ЧМ в стартовой игре с 1934 года".

La Gazette della Sport (Италия)

"Чемпионат мира, Россия - Саудовская Аравия - 5:0, праздник в Москве, шоу российской сборной... Газинский забивает первый гол сборной России на ЧМ-2018, еще два гола Черышев, затем Дзюба и Головин закрыл счет: хорошее начало для команды Черчесова, Путин апплодирует на трибунах. Прекрасеное доказательство ценности Головина - игрока, которого так любит "Юве"".

Marca (Испания)

"Сомнения в том, что русские предложат в своей первой игре, развеялись быстро. С гола на 12 минуте. Хотя аравийцы начали игру с волей в характере и пытались взять инициативу, в итоге они оказались слишком мягкими для этой встречи. Россия шла вперед, а после гола Газинского все стало намного проще".