Футболисты сборной Марокко – о матче против Ирана, в котором они упустили ничью в добавленное время после автогола Азиза Бухаддуза.

Первым к журналистам вышел бывший игрок «Локомотива» и «Анжи» Мубарак Буссуфа.

- Говорите по-русски?

- Чуть-чуть, лучше на английском, - начал Буссуфа.

- Что произошло в концовке матча?

- Это была тяжелая игра. Мы действовали очень неплохо и показали, что хотим победить. У нас было несколько моментов, чтобы забить. Но это футбол. Очень обидно так проигрывать. Это непросто - ты настраиваешься позитивно, думаешь о победе и знаешь, что твоя команда лучше. Но в футболе случается всякое. Поздравляю Иран с победой.

- Можно назвать это концом для сборной Марокко на ЧМ?

- Нет, не думаю, что это конец. В футболе всегда появляются шансы и нужно ими пользоваться. Конечно, нам будет тяжело, потому что в нашей группе Португалия и Испания. Посмотрим, на что мы способны.

- С какими ожиданиями вернулись в Россию?

- Здорово вернуться, я провел здесь 5 лет - это было хорошее время. Хочу поблагодарить всех за прием, я знаю эту страну - очень приятно тут находиться.

- "Локомотив" выиграл чемпионат, вы поздравили команду?

- Да, поздравляю их. Они заслужили эту победу, желаю им всего хорошего.

- Как вам атмосфера на стадионе?

- Фантастический стадион. Один из самых красивых, на которых мне приходилось играть. Мои поздравления Санкт-Петербургу - у города отличный стадион.

- Помните старый стадион в городе - "Петровский"?

- Да, он здесь недалеко.

- Можете сравнить с "Санкт-Петербургом"?

- Они сильно отличаются, - сказал Буссуфа.

Поговорил с прессой и форвард Халид Бутаиб.

- Мы хорошо играли, но не смогли победить. В раздевалке был разговор о следующем матче? Мы еще в игре, наш следующий матч с Португалией через четыре дня.

- Не думаете, что уже проиграли?

- Никогда не нужно думать о том, что ты проиграешь. Все впереди. Не согласен, что сборная Марокко создала много моментов. Мы могли выиграть, но счет, конечно, в их пользу.

Я всегда отношусь спокойно к тому, что не играю, это выбор тренера. Как отнесся к автоголу Бухаддуза? Так бывает с каждым игроком, мы его поддерживаем. У нас ещё сталось два матча, постараемся играть на максимуме. Думаю, у нас все получится

Но самое главное выступление вечера выдал антигерой встречи – Азиз Бухаддуз. Сначала он дал интервью на английском, а потом еще долго общался с журналистами на немецком. Отдаем должное нападающему Марокко, не каждый смог бы найти в себе силы выйти в такой ситуации к прессе.

– Конечно, для меня это очень нелегкий день. Для нашей команды все началось хорошо, первые пятнадцать минут мы играли очень хорошо. Но то, что случилось потом… и мне, и всей команде сейчас очень нелегко.



В этот момент нам важно оставаться всем вместе, объединиться. Мы понимаем: турнир не закончен, хоть нам теперь и стало сложнее. Игра с Ираном была очень важной, часто первая игра турнира – это сразу же как финал. И мы этот матч проиграли.

Я могу только извиниться за этот момент. И перед своей командой, и перед 35 миллионами марокканских болельщиков. Надеюсь, я смогу помочь команде в следующих матчах.

Следующая игра, кстати, 20 июня против Португалии. Теперь там нужна только победа.