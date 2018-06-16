Первый тренер защитника сборной Нигерии Брайана Идову о том, почему его воспитанник не заиграл в «Зените» и сможет ли он закрыть Месси.

На чемпионате мира в Росси играют два воспитанника петербургского футбола. Первый – полузащитник «Зенита» Далер Кузяев. Второй – защитник «Амкара» и сборной Нигерии Брайан Идову. Идову родился в Петербурге. Начал заниматься футболом в спортшколе «Смена» у тренера Александра Колодкина.

– Брайан не выделялся ничем особым, – говорит Колодкин. – У него были хорошие физические данные, он был пластичным, мягким, быстрым. Но не очень многословным. Тогда он не очень хорошо знал русский язык. Мне иногда приходилось говорить какие-то слова на английском.

Группа, куда попал Брайан, была очень сильная. Я сразу отобрал способных Ребят, таких как Владимир Ильин из «Урала» и Денис Терентьев, который сейчас в «Зените». Брайан органично в эту группу вписался. Считаю своей заслугой, что мне удалось разглядеть ребят.

– Можно было уже тогда сказать, что он станет профессионалом?

– Потенциал был виден сразу. Но никто, конечно, не думал, что он будет профессионалом. Как можно предположить, что через 19 лет человек будет играть на чемпионате мира? Брайан не был настолько ярок и силен в семь лет, чтобы сразу говорить о нем, как о суперзвезде.

– Идову всегда был защитником?

– У меня первая мысль была – это защитник. Он не проявлял много инициативы в атаке. Я сразу понял, что нападающим он не будет. Были ребята ярче.

– Как он относился к тренировкам. Все выполнял или мог где-то схалтурить?

– У ребят из группы Брайана сразу были какие-то другие мозги. Все были очень дисциплинированными. Конечно, в подростковом возрасте начинают проявляться какие-то негативные моменты, но у Брайана ничего такого не было. Он все задания выполнял спокойно и непринужденно.

– Какие у него были взаимоотношения с коллективом?

– Поначалу Брайан был стеснительным и молчаливым. Он видел, что отличается от других ребят, поэтому иногда был больше в себе.

– Были какие-то шутки, приколы над ним?

– Я тренировал его первые три сезона. При мне ничего такого не было. Наверное, это всё появилось позже, когда я с ним уже не работал. Но я не помню, чтобы ему когда-то было неловко.

– Почему у Брайана не получилось заиграть в «Зените»?

– «Зенит» – клуб со своей историей, традициями и взглядом на комплектование команды. Не всем дано там играть. Возможно, у Брайана возникли какие-то сомнения из-за того, что в клубе нет темнокожих игроков. Но в его голову не влезть. Не думаю, что к Брайану кто-то подошел и сказал, уезжай, потому что ты такой. Все как-то само сложилось.

Причины чисто футбольного характера. Наверное, он не смог показать ожидаемый уровень. Не хватило наглости, не смог себя правильно поставить. Или тренеры не разглядели в нем талант. В любом случае, правильно, что он уехал в «Амкар» и смог там раскрыться.

– Нынешний клуб Брайана, «Амкар», прекратил свое существование. Идову легко найдет себе новую команду?

– Думаю, сейчас за ним уже следят скауты. Брайан хорошо себя проявил, поэтому проблем возникнуть не должно. Он универсальный игрок, даже забивать стал. Такие футболисты востребованы.

– Что для него лучше: уехать в Европу или остаться в России?

– Надо уезжать в Европу. Не совсем понятно, что будет с нашим футболом. Сколько команд, будут ли реформы. Наш футбол не дотягивает до европейского. Если будут предложения из Европы, надо уезжать. Думаю, он так и поступит.

– На чемпионате мира поддержите сборную Нигерии, или только персонально будете болеть за Брайана?

– Буду смотреть матчи этой сборной, буду ей симпатизировать. Но болеть, конечно, только персонально за Брайана. Хочется, чтобы у него все получилось. Вдруг они станут чемпионами мира и преподнесут мне подарок на юбилей (смеется).

Жаль, что еще один мой воспитанник Виктор Васин не смог выступить на мундиале. Мечта каждого тренера увидеть своего воспитанника на самом высоком уровне. Я был очень горд, когда Терентьев здорово смотрелся с «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

– Сможет ли Брайан справиться с атакой сборной Аргентины, соперника Нигерии по группе? Например, персонально закрыть Месси?

– До конца закрыть звезд невозможно. Никогда не знаешь, что от них ожидать. В каких-то эпизодах Идову может закрыть игрока, но нейтрализовать суперзвезду очень трудно. Я буду только рад, если в каких-то эпизодах он сможет противостоять Месси. Обязательно посмотрю матч и буду гордиться каждым успешным действием Брайана.