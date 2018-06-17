Янне Андерссон: Официального контакта с национальной командой у Ибрагимовича нет
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон ответил на вопросы журналистов в преддверии игры с Южной Кореей.
– Мы довольны проделанной работой. Мы собрались в конце мая, отработали все, что хотели. Хорошо, что травм было мало. У всех ребят прекрасное отношение к делу.
С нетерпением жду чемпионата мира, нам хочется скорее выйти на поле. Это самый большой турнир. Рады быть здесь. Тут прекрасные поля.
– Решили ли вы, кто выйдет на поле?
– Да, я уже принял решение. Вечером накануне матча мы проинформируем футболистом об этом. Надеюсь, не случится никакого форс-мажора. Думаю, у нашей команды будет прекрасная возможность победить.
– Кто будет бить пенальти?
– Пока не скажем. У нас много игроков. Например, Андреас Гранквист.
– Матч начнется достаточно рано – в три часа по московскому времени. Это проблема?
– Это неплохо. Не нужно долго ждать и томиться.
– Златан Ибрагимовичкак как-то помогает команде?
– Я стал тренером два года назад, Ибрагимович и некоторые другие футболисты тогда решили завершить карьеру. Я с уважением отнесся к решению. У него нет роли в команде. Он может встретиться с друзьями, но официальной связки с командой у него нет.
– Как готовитесь к соперникам?
– Мои помощники занимаются этим. Отдельно разбираем игру в атаке и защите. Важно знать, поведение команд в разных игровых ситуациях.
– Вы мало забиваете. Как решить проблему?
– Это будет зависеть от нашей игры. Мы совершенствуем атаку. Мы можем забивать издали, но способны также из площади ворот. Плюс многое будет зависеть от того, что допустит соперник.