Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон ответил на вопросы журналистов в преддверии игры с Южной Кореей.

– Мы довольны проделанной работой. Мы собрались в конце мая, отработали все, что хотели. Хорошо, что травм было мало. У всех ребят прекрасное отношение к делу.

С нетерпением жду чемпионата мира, нам хочется скорее выйти на поле. Это самый большой турнир. Рады быть здесь. Тут прекрасные поля.

– Решили ли вы, кто выйдет на поле?

– Да, я уже принял решение. Вечером накануне матча мы проинформируем футболистом об этом. Надеюсь, не случится никакого форс-мажора. Думаю, у нашей команды будет прекрасная возможность победить.

– Кто будет бить пенальти?

– Пока не скажем. У нас много игроков. Например, Андреас Гранквист.

– Матч начнется достаточно рано – в три часа по московскому времени. Это проблема?

– Это неплохо. Не нужно долго ждать и томиться.

– Златан Ибрагимовичкак как-то помогает команде?

– Я стал тренером два года назад, Ибрагимович и некоторые другие футболисты тогда решили завершить карьеру. Я с уважением отнесся к решению. У него нет роли в команде. Он может встретиться с друзьями, но официальной связки с командой у него нет.

– Как готовитесь к соперникам?

– Мои помощники занимаются этим. Отдельно разбираем игру в атаке и защите. Важно знать, поведение команд в разных игровых ситуациях.

– Вы мало забиваете. Как решить проблему?

– Это будет зависеть от нашей игры. Мы совершенствуем атаку. Мы можем забивать издали, но способны также из площади ворот. Плюс многое будет зависеть от того, что допустит соперник.