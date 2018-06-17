Главная команда страны уже в Петербург. Ее встретили 10 болельщиков, а журналистов выставили за забор.

Каждый шаг сборной России на домашнем чемпионате мира – это событие. Тем более, приезд главной команды страны в отель, в котором они продолжат подготовку к игре против Египта.

Из аэропорта до гостиницы россияне добрались менее, чем за полчаса. Кажется, платная дорога и кортеж сделали свое дело. Встречать победителей Саудовской Аравии собрались 20 журналистов и 10 болельщиков. Не густо.

А вот столько людей встречали сборную России pic.twitter.com/69UAWz3uXV — Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 17 июня 2018 г.

Ах да, еще порядка 20 сотрудников ОМОНа, который выглядели очень брутально.

Брутальный охранник сборной России pic.twitter.com/SLyCj0t8cZ — Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 17 июня 2018 г.

– Это Контр-страйк! – кричали дети, пробегавшие мимо отеля. Вид и автоматы охранников действительно были очень похожи на компьютерных персонажей.

И вот, автобус сборной выехал на улицу. Первым выскочил Станислав Черчесов, причем он сделал это так стремительно, что не все коллеги даже успели настроить свои камеры.

В целом, игроки сборной были расслаблены, но очень серьезны. Улыбался разве что Александр Головин. Видимо, ему в очередной раз вспомнился уже легендарный эфир Первого канала, с которого он стремительно ушел.

Из встречающих в форме сборной России была всего одна девушка.

– Вдохновилась победой сборной России в первом матче и решила посмотреть на ребят. Удивилась, что никто не встретил их аплодисментами, а одна я хлопать побоялась, – рассказывает девушка.

– Кто ваш любимый игрок сборной?

– Головин!

– Хайпово.

– Нет, просто мой любимый клуб – «Ювентус», а Саша, кажется, уже одной ногой у нас в команде. Поэтому поддерживаю и его отдельно.

Больше ярых поклонников российского футбола у отеля видно не было.

– Я выйду через 10 минут, – сказал пресс-атташе сборной Игорь Владимиров. Оказалось, что он вернулся, чтобы дать комментарий! Необычно, но вопросы ему все-таки задали.

– Команда провела тренировку в Новогорске. Все кроме Дзагоева на ней присутствовали. Для Алана разработан план индивидуального восстановления, о сроках говорить преждевременно, но с командой в Петербург он не полетел, – сказал Владимиров.

Спросить у пресс-атташе было нечего от слова совсем. Придумали вопрос про другие матчи.

– Во сколько у игроков отбой? Могут ли они смотреть вечерние матчи ЧМ?

– Мы не запрещаем смотреть футбол, это было бы странно. У нас есть график, отбой обычно в 23:00, – улыбнулся пресс-атташе. Кажется, наш вопрос ему понравился.

Вот и славно. А журналистам вряд ли может понравиться принцип работы сборной России. С игроками пообщаться не удалось, внутрь отеля никто нас не пригласил, в дартс с Артемом Дзюбой сыграть не получилось.

Звучит как бред? Не совсем. У сборной Англии все именно так: есть огромная зона для работы журналистов, которая оборудована приставками, бильярдом и боулингом. Каждый день журналисты играют с футболистами сборной в дартс, а потом делают большие интервью.

Деле Али обыграл журналиста в дартс pic.twitter.com/ftXaQoKhT0 — Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 16 июня 2018 г.

Когда-то и у нас будет так же, но пока что комментарии пресс-атташе и хмурые лица охранников, которые позволяют журналистам смотреть на игроков сборной только через решетчатый забор.