Лосано: Это лучший гол в моей карьере

Первым к журналистам вышел автор единственного мяча Ирвинг Лосано, признанный лучшим футболистом матча.

– Что чувствуете после этой победы?

– Очень рад победе и признанию лучшим игроком. Мы очень быстро сегодня играли и заслужили эту победу. Наши инвестиции в игру оправдали себя, мы действовали собранно и сыгранно.

– Что Осорио сказал в перерыве?

– Он сказал, чтобы мы продолжали играть так же, как и в первом тайме, а он сделает нужные замены, когда увидит, что мы устаем. Мы понимали, что во втором тайме нам будет сложнее. Так и получилось.

– Это самая большая победа сборной Мексики?

– Может, и не самая большая в истории, но точно значимая – все-таки мы обыграли действующих чемпионов мира. Рад, что мы ее добились.

– Гол в ворота сборной Германии лучший в вашей карьере?

– Наверное, да. Каждый футболист мечтает выступать на чемпионате мира, и я рад, что не просто сыграл, но и забил чемпионам мира.

Осорио: Полгода назад подготовили тактический план на этот матч

Следом за Лосано зал для пресс-конференций посетил главный тренер триумфаторов Хуан Карлос Осорио.

– За счет чего вам удалось сегодня победить сборную Германии?

– У нас был тактический план, который мы разработали еще шесть месяцев назад. Столкнулись с травмами футболистов, поэтому что-то пришлось поменять, но быстрые фланги мы имели всегда.

В первом тайме мы играли лучше соперника, прекрасно понимая, что во втором они нас прижмут. Немцы сделали те замены, которые мы от них по такой игре и ожидали. Уже готовимся к следующему матчу. Посвящаем эту победу всем нашим фанатам, которые приехали на этот матч в Москву.

– Сегодня вы обыграли Лева тактически?

– Я всегда понимаю, что во многом эта победа заслуга моих игроков. Они хорошо понимают футбол и демонстрируют правильную игру. Сегодня мы не боялись проиграть, поэтому действовали с открытым сердцем и в результате добились своего.

– Почему Карлос Вела не доиграл матч до конца?

– Он играл перед Хедирой и Кроосом, и его задачей было – разрывать зоны между линиями соперника. Он отлично справился со своей работой. Он отыграл только 60 минут, потому что устал и больше не мог приносить столько пользы.

– Теперь сборная Мексики – фаворит группы за выход в плей-офф?

– Мы хорошо играли, но и наш следующий соперник, сборная Швеции, хорошая команда. Мы с ними уже как-то играли знаем, что это качественная команда. Плюс не забывайте, что они не пустили на чемпионат мира Италию. Так что все еще впереди.

– Как вам удалось справиться в вызовами? – вопрос от колумбийского СМИ.

– В ноябре мы создали платформу, которая работает с важными компонентами подготовки – например, психологией игроков. Ответственность за результат лежит только на мне, а не на игроках. Они не отвечают за поражения, только за победы.

Посвящаю эту победу родителям и друзьям в Колумбии, которые за нас болели.

– Что значит для мексиканского футбола эта победа?

– Думаю, это веха в развитии мексиканского футбола. Он имеет возможность профессионального роста, и сегодня мы это доказали.

Лев: Не выиграли первый матч, выиграем второй

После победителей со СМИ пообщался и главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.

– Можно проиграть или выиграть, но проиграть на начальной стадии особенно обидно.

– Да, мы очень разочарованы. Это первый матч, и мы его проиграли. Для нас это непривычно, потому что обычно в первых матчах мы одерживаем победу. Не беда, сделаем выводы и будем играть лучше.

– Как это поражение может повлиять на футболистов?

– В первом тайме мы играли плохо, не так наступательно, как обычно. Оставляли сопернику много свободных зон, поэтому пришлось значительно больше бегать, чем мы ожидали. Во втором тайме имели преимущество и голевые моменты, но не реализовали их. Завтра проанализируем происходящее. Если проиграли в первом матче, значит выиграем во втором.

– Стала ли для вас сюрпризом индивидуально сильная игра Мексики?

– Нет, Мексика очень последовательно и систематично играет. У них очень хорошие игроки. Они эксперты по владению мячом, поэтому в первом тайме мы много играли лонгболлами. Их техничность? Мы оставили слишком много свободных зон.