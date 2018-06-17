«Советский спорт» рассказывает о том, что окружало матч Бразилия – Швейцария (1:1).

БРАЗИЛЬЦЕВ И ШВЕЙЦАРЦЕВ ВСТРЕЧАЛИ КАЗАКАМИ

Чемпионат мира добрался до хлебосольного Ростова-на-Дону. Первым матчем турнира для южной столицы России стало противостоянии Бразилии и Швейцарии. Часть латинских болельщиков добиралась до пункта назначения через Сочи (там они смотрели матч Испания – Португалия), но основная масса летела до Ростова все же через Москву. Такой же маршрут предпочли и швейцарцы.

В новом аэропорту «Платов» встречали иностранцев хлебом и солью. Бразильцы с удовольствием чеканили мяч с казаками и опрокидывали в себя по традиционной стопке самогонки.

РОСТОВЧАНЕ ЗА БРАЗИЛИЮ

Желто-синюю форму бразильцев издалека легко можно спутать с экипировкой местного «Ростова», поэтому симпатии местных болельщиков почти целиком оказались на стороне латиноамериканцев. В городской фан-зоне ростовчане вовсю братались с гостями, делали памятные снимки и смотрели матч Коста-Рика – Сербия.

Особенно популярными были двое мужчин в возрасте, которые специально к ЧМ-2018 сделали памятные футболки с надписью на русском языке – «Бразилия, играйте так же хорошо, как мы пьем». Обладатели маек, кстати, на момент фото были совершенно трезвые.

Бразильцы сделали топовые футболки с надписью на русском.



"Играйте так же хорошо, как мы пьём" 😂#ЧМ2018 pic.twitter.com/OeJpv499LF — Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) 17 июня 2018 г.

Некоторые бразильцы и вовсе посетили фан-шоп ростовского клуба и накупили желто-синей атрибутики.

ВСТРЕЧАЙТЕ, ЮНИОР ЧУЖДЫЙ

Самым популярным бразильцем среди местных жителей оказался вымышленный персонаж Юниор Чуждый в образе инопланетянина.

Веселые парни из Латинской Америки сделали для Чуждого даже FAN ID. Видимо, чтобы инопланетянин смог спокойно попасть на стадион.

Не обошлось и без аккаунта Юниора в Инстаграме. Вот, например, он выпивает пиво в ростовской фан-зоне.

- Зачем мы это сделали? Чтобы угорать! Ведь чемпионат мира – это праздник, – рассказали корреспонденту «Советского спорта» создатели Чуждого.

ШВЕЙЦАРЦЫ УСТРОИЛИ ПРОХОД

Количественное превосходство болельщиков Бразилии оказалось каким-то сумасшедшим. Они были на набережной, в раковых, везде пили пиво, танцевали и отдыхали на городском пляже. Швейцарцев же на улицах города встретить было практически невозможно.

Позже оказалось, что европейцы затаились, чтобы за два часа до старта игры совершить грандиозный проход от центра города до стадиона. Получилось весело и масштабно.

Во время прохода не затерялись и бразильцы в каких-то сумасшедших креативных костюмах.

ПЕВУЧИЕ БРАЗИЛЬЦЫ

Если на поле у команды Тите возникли проблемы, то на трибунах превосходство бразильских фанатов продолжилось. К стартовому свистку их набралось раз в десять больше, чем швейцарцев. Особенно количественная разница было заметна во время исполнения национальных гимнов. Болельщики «избранных» подпевали так, что заложило уши.

Швейцарцы же за весь матч активизировались лишь однажды. Случилось это после гола Стивена Цубера. Красный сектор за воротами Алисона Бекера минут пять покричал национальные мотивы и успокоился. Активнее оказались даже российские любители футбола, которые несколько раз затягивали свои песни на всю «Ростов Арену».

Кстати, свободных мест на новом стадионе практически не оказалось. Не выкупили лишь самые дорогие билеты категории «VIP». Всего игру посетило 43109 зрителей.

КСТАТИ

Во время матча Бразилия – Швейцария ростовская фан-зона оказалась закрыта для входа. Случилось это из-за ее переполненности. На Театральной площади Ростова-на-Дону собралось 22 тысячи человек.

На Дону футбол любили всегда!