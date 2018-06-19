Таким футбольным Невский проспект не был никогда. И вряд ли когда-то будет. Если только Россия снова не получит чемпионат мира. Евро-2020, который заедет в Петербург на четыре игры, такое не переплюнет. Может, если исландцы не споют «Калинку» где-нибудь на Васильевском острове.

Даже приходила мысль: настоящий фестиваль болельщиков проходит не на Конюшенной площади, а именно на главной улице города. Все-таки время нахождения в фан-зоне ограничено, а тут шумят почти круглосуточно. Звуки иранских или египетских дудок можно услышать и в третьем часу ночи. И когда еще на Невском из каждого ресторана – и даже крупного книжного магазина – будет слышно футбольных комментаторов, а на каждом углу попадутся продавцы флажков, шарфов и дудок.

Главные герои этого праздника меняются в зависимости от команд, которым надо играть в Петербурге. В течение трех дней самыми популярными цветами футболок в городе были красный (Марокко) и белый (Иран). Первый и сейчас остается в моде благодаря экипировке сборных России и Египта. А есть и что-то вечное, как желтые футболки бразильцев (матч их сборной здесь – 22 июня) и мексиканские сомбреро (у них игр на Крестовском острове не будет как минимум до плей-офф). Хотя не все марокканцы уже уехали в Москву, где их команда завтра сыграет с Португалией, что очень похоже на африканскую солидарность. В толпе египетских болельщиков можно было заметить и флаг Туниса.

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Египтяне полноценно пробудились в Петербург в день матча со сборной России. В обеденное время гости заполонили все возможные заведения на Невском, начиная от популярных уличных кафешек и заканчивая заведениями с более близкой для них кухней – проще говоря, шавермами. Везде легко заметить футболки с логотипом национальной команды, головной убор фараона или повязанный на спине египетский флаг. Вторые пользовались особым успехом у прохожих. С ними фотографировали даже младенца в коляске, и его родителям не надо удивляться, если совсем скоро он начнет выговаривать то, что ему говорил египетский болельщик – «Мо Салах». Даже и напоминать не надо, чья фамилия чаще всего встречалась в этот день.

Фото: "Советский спорт в Санкт-Петербурге"

Не только момент с «фараонами» показывает, насколько уважительно стороны относились друг к другу. Пусть и были новости о каком-то недопонимании между поклонниками утром на Московском вокзале. По пути встретились болельщики, которые, надев игровые футболки команд, вместе гуляли и перекусывали перед походом на стадион.

Фото: "Советский спорт в Санкт-Петербурге"

Но все звуковое оформление осталось только за египтянами, которые вовсю использовали дудки. Они напомнили иранские шейпуры. Когда их впервые услышали на матче азиатской сборной против Марокко, было ощущение, что вернулись вувузелы – настолько похожи издаваемые звуки. Это вполне могли услышать игроки сборной России, если окна их комнат выходят на Невский проспект, что не точно. Но можно быть уверенным, что египтяне не дудели специально, чтобы сбить соперников. Если бы они знали, что российские футболисты там живут – могли бы погудеть на черном входе, где стоял командный автобус.

Фото: "Советский спорт в Санкт-Петербурге"

К чему египтяне точно оказались не готовы – это дождь, поливший за пять часов до матча. Гости привыкли гулять в футболках, а куртки не захватили. Но и это не помешало им собраться у метро «Невский проспект», чтобы там начать разогреваться к матчу и потом продолжить это дело по пути от станций метро «Крестовский остров» и «Новокрестовская».

Накануне один египетский журналист рассказывал, что по его оценкам на стадионе «Санкт-Петербург» будут около десяти тысяч болельщиков гостей. Позже можно было встретить цифру в два раза большую. Как бы то ни было, Мохамеду Салаху и его партнерам не стоит переживать за отсутствие поддержки. Но коллега правильно отметил: важно не перенервничать из-за полного стадиона. А там может случиться новый рекорд посещаемости.