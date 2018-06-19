Юрий Жирков: Было тяжело против Салаха. Матч держал в напряжении
Защитник сборной России Юрий Жирков — о победе над Египтом (3:1) и игре против Салаха.
- Каково было играть против Салаха?
- Тяжело, это игрок мирового уровня.
- Что говорил Черчесов вам?
- Да пару слов сказал: встречай в прием мяча, отрабатывай.
- Как вам Египет?
- Хорошая команда, показала быстрый футбол. Было несколько опасных моментов, старались играть через форварда.
- В чем отличия от первой игры?
- Соперник был сильнее, конечно, такой игрок в составе. Мы готовились сконцентрировано, подошли во всеоружии.
- Черчесов сказал, что вы еще не вышли. Что в раздевалке творилось?
- Я сразу пошел в душ восстанавливаться. А вообще хорошая атмосфера.
- Вам лично поручали опекать Салаха?
- В первом тайме он с моей стороны играл, так что, конечно. Но и Зобнин, и Игнашевич
- Реже подключались к атаке?
- В установке было, говорили, что больше подключаться правому флангу, а не левому.
- Гол Салаха вернул интригу?
- Да, был маленький сумбур, держало в напряжении.
- Египтяне не справились с агрессией после первого забитого мяча?
- Если мы забили три мяча, значит не справились. Приятно побеждать