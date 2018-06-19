Защитник сборной России Юрий Жирков — о победе над Египтом (3:1) и игре против Салаха.

- Каково было играть против Салаха?

- Тяжело, это игрок мирового уровня.

- Что говорил Черчесов вам?

- Да пару слов сказал: встречай в прием мяча, отрабатывай.

- Как вам Египет?

- Хорошая команда, показала быстрый футбол. Было несколько опасных моментов, старались играть через форварда.

- В чем отличия от первой игры?

- Соперник был сильнее, конечно, такой игрок в составе. Мы готовились сконцентрировано, подошли во всеоружии.

- Черчесов сказал, что вы еще не вышли. Что в раздевалке творилось?

- Я сразу пошел в душ восстанавливаться. А вообще хорошая атмосфера.

- Вам лично поручали опекать Салаха?

- В первом тайме он с моей стороны играл, так что, конечно. Но и Зобнин, и Игнашевич

- Реже подключались к атаке?

- В установке было, говорили, что больше подключаться правому флангу, а не левому.

- Гол Салаха вернул интригу?

- Да, был маленький сумбур, держало в напряжении.

- Египтяне не справились с агрессией после первого забитого мяча?

- Если мы забили три мяча, значит не справились. Приятно побеждать