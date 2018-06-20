Все мы мечтаем когда-нибудь проснуться в другой стране. Не по названию-местоположению, а по, так сказать, содержанию.

Это удивительная Россия. Там «Лады» ездят быстрее «Мерседесов», хотя стоят дешевле. Любая сельская больница набита оборудованием и квалифицированными врачами, к которым нет очередей. Там наши дети учатся в лучших университетах (Гарвард с Оксфордом яростно дерутся за каждого экс-профессора МГУ), а пенсионеры стареют в достатке, уходе и покое. Там не страшно выйти ночью на улицу, полицейские вежливы и честны, чиновники принципиально не крадут ни копейки. От Сколкова с его новейшими компьютерами-смартфонами шпионов из Силиконовой долины отгоняют пинками. Академия наук вот-вот лопнет от нобелевских лауреатов. На «Мосфильме» снимают кино с бюждетом, как у двух «Аватаров», и с содержанием, как у «Иронии судьбы».

Еще туда рвутся туристы со всей планеты, там проходит блестящий чемпионат мира по футболу, стоит прекрасная погода, сборная России играет великолепно, громит одного соперника за другим - и счастливая страна празднует эти победы вместе с сотнями тысяч восхищенных зарубежных гостей.

Не знаю, как насчет «Жигулей» с ментами, но по крайней мере один, последний кусочек этой страны-мечты - у вас за окном. Не надо ничего выдумывать, не надо искать в телевизоре никакие сладкие передачи о чудо-путешествиях. Просто выходи за дверь - и ты уже в раю.

Первый матч с Саудовской Аравией, спору нет, порадовал, но от страха все-таки не избавил. Это произошло вчера, с Египтом. Соперник был крепкий, хорошо организованный и вдобавок припертый к стене. Ему нужно было только выигрывать. При том, что наших, напротив, вроде бы устраивала ничья, а Дзагоев получил травму, а, а…

Бэ! Давайте-ка по такому случаю обойдемся без дурацких оговорок и констатируем очевидное: сборная России египтян просто не заметила, она их раздавила. Сразу, с первых минут. Наши были лучше во всем: в движении, в тактике, в самоотдаче. В этот вечер команда на поле была одна.

Салах? А кто это? Нет, я вовсе не собираюсь унижать знаменитость из «Ливерпуля», я о другом – его не спросили. Те, кому сейчас все равно с кем играть. Теперь мы точно в этом убедились.

Аравия так Аравия, Египет - давай сюда Египет. Мы сами знаем, как играть, мы делаем это вместе, и на этом чемпионате мы в каждом матче разобьемся ради победы в лепешку. На грохочущем родном стадионе посреди грохочущей родной страны. А вы – попробуйте нас остановить.

Уругвай с Суаресом? Испания с Иньестой? Португалия с Криштиану? Да-да-да, инопланетные небожители, я разве спорю?

Ну?

У вас все?

Тогда тупо повторяю: пусть они ПОПРОБУЮТ. Ну и мы, со своей стороны, попробуем тоже.

Страх ушел - вот что главное! Эта команда нас от него вылечила. Теперь спина прямая, голова – высоко, на лице – улыбка. А боятся, кстати, уже не мы, а они, Криштианы с Суаресами. Уверен, пачками кромсают видео «Русского урагана». Звезды-шмезды – это, конечно, круто, но на чемпионатах мира, знаете ли, всякое случается. Месси с экс-непобедимой сборной Германии не дадут соврать.

Если наши и дальше будут «рвать когти» так, как вчера, ни одна живая душа не посмеет бросить в них камень. Каким бы ни был счет на табло. А в остальном – как говорится, игра покажет. В немножко другой со вчерашнего дня стране.