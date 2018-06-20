Марокканцы ищут способ, как справиться с Криштиану Роналду в ключевом матче группового турнира. И он есть.

ТАЙНАЯ СВЯЗЬ

Криштиану – машина. Хет-трик в ворота сборной Испании - тысячное тому подтверждение. Взял и щелкнул по носу страну-работодателя, которая приносит ему баснословные деньги. Впрочем, Марокко в биографии Роналду тоже занимает значительное место. Тем, кому интересен не только футбол, а еще все то, что окружает спорт № 1, об этом давно известно.

Для отставших от жизни - рассказываем. Пару лет назад в «Реале» вспыхнул скандал. Испанские журналисты раскопали, что президент клуба Флорентино Перес вызвал Роналду к себе и то ли попросил, то ли потребовал прекратить еженедельные вояжи в… Марокко. Мол, постоянные перелеты плохо сказываются на его игре.

В Марракеше футболист действительно бывал регулярно. Навещал своего друга кикбоксера Бадра Хари. Пока публика судачила, что связывает двух звезд, те ее провоцировали. Фотография, на которой Хари держит на руках Роналду с комментарием бойца - «Молодожены», обсуждалась всем миром.

Мы не будем приводить все появившиеся тогда теории, чтобы нас, в отличие от болельщиков сборной Мексики на ЧМ-2018, не обвинили в гомофобстве. Однако нетрудно представить, какого рода шутки об этой крепкой мужской дружбе появились в сети.

Хари - тот еще персонаж. В 2017-м он получил два года (отсидел в итоге шесть месяцев) за два эпизода разбоя в Амстердаме, где кикбоксер бросался на посетителей бара с розочкой. Вскоре у Роналду родились близнецы - и «марокканская» тема постепенно сошла на нет. Из инстаграма Криша бывший приятель исчез, чай нападающий - не гангста-рэпер, чтобы ставить под угрозу свои рекламные контракты поддержкой преступника.

«ПОКА УДАЧИ ТЕБЕ, БРАТ»

…И вот на пути КриРо опять возникло Марокко. Как минимум до вечера среды в «Лужниках», когда Португалия попробует избавиться от своей ничейной болезни (напомним, на триумфальном Ерво-2016 команда ни разу не победила в основное время). Кстати, еще перед стартовым туром ЧМ-2018 Хари напомнил Роналду о себе. Когда португалец возвестил в соцсетях о своем прибытии в Россию, мароканнец оставил под постом следующий пост: «Пока удачи тебе, брат. Но Марокко готово». Ответа Криша не последовало…

К чему готово Марокко после поражения от Ирана? Пожалуй, команду устроит только победа над чемпионами Европы. И болельщики уже придумали рецепт, как ее добиться.

«Поставьте в ворота Бадра Хари!», - вот тема для шуток в марокканском сегменте твиттера. Имеется в виду, что Криштиану сжалится над своим «братом»? Все может быть… Никто же так и не понял, какие отношения связывали двух спортсменов и чем эти отношения завершились.

А вывод прост. Чисто футбольными методами такого Роналду в России остановить почти нереально.