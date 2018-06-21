Бывший нападающий сборной России и посол Нижнего Новгорода на чемпионате мира Дмитрий Булыкин поделился с корреспондентом «Советского спорта» впечатлениями от победы сборной России над Египтом и дал прогноз на игру Аргентина – Хорватия.

- Как праздновали победу над Египтом?

- Как и все россияне. Эмоции до сих пор захлестывают. Хочется продолжать в том же духе, не останавливаться.

- А ведь Станислава Черчесова много критиковали до чемпионата мира. Теперь отношение поменялось.

- Я думаю, что ничего не поменялось. В том смысле, что мы, профессионалы, прекрасно понимали его методы работы. Он настраивал ребят, все им объяснял. Конечно, в товарищеских матчах что-то не получалось. Конечно, ситуация нагнеталась. Впереди был чемпионат мира, а сборная давно не радовала. Но вот, пожалуйста, есть результат! А тренера оценивают именно по результатам. Думаю, что сейчас все довольны.

- Как сыграем с Уругваем?

- Конечно, хотелось бы и здесь победить. Безусловно, будет тяжело. Уругвай – серьезная команда. Но задача минимум – выход из группы – уже выполнена. В какой-то мере это уже делает результат от матча против Уругвая не столь важным. Все теперь ждут положительного исхода и в этой игре. Думаю, что сможем забить и обыграть их. Хотя я согласен и на ничью.

- В 1/8 финала кто лучше для сборной России: Испания или Португалия?

- Без разницы. Это топ-сборные. Одни постоянно играют в полуфиналах и феноменально контролируют мяч. У других есть Криштиану Роналду. Не важно, кто попадется нам. Главное, как сыграем мы, как ребята подготовятся. А нам остается только болеть.

- А сегодня в Нижнем Новгороде кого будете поддерживать?

- Буду за Аргентину.

- Месси забьет?

- Надеюсь. В первой игре у него ничего не получилось. Даже пенальти не смог забить. Надеюсь, что в матче против Хорватии исправится.

- Попробуете предсказать счет?

- Думаю, что Аргентина победит 2:1.