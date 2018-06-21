ДЕВЧОНКИ – «HOT»

Если бы Австралии не существовало, то ее стоило бы придумать. То как болельщики «соккеруз» распевают перед матчами хит «Down Under» австралийской группы «Men at Work», пробирает до мурашек. Самозабвенно, куражно, рок-н-ролльно. Точно так же австралийцы болеют за свою сборную. Достается всем: и судье, и футболистам (как своим, так и чужим), и фанатам соперника.

Если бы не австралийцы, на их матче против Франции в Казани можно было заснуть. И это при том, что игра-то выдалась очень горячей. Два пенальти, видеопросмотры и нелогичный гол Поля Погба после странного рикошета. Но французы лишь пару раз за матч зарядили «Allez les Bleus!», а все остальное время сидели с кислыми минами и почти не радовались забитым голам.

Австралийцы же обещали сжечь дом судьи, орали, что Гризманн – гей и симулянт, а Погба – сын женщины с пониженной социальной ответственностью. Некоторые в исступлении эмоций метали стаканы с недопитым пивом в сторону поля, но никто вроде бы не докинул.

Все той же веселой компанией из 15-20 тысяч человек они приехали в Самару, где их сборная должна была обыгрывать Данию, чтобы сохранять шансы на выход из группы. Эмоциональный заряд у парней и девчонок был соответствующий. В очередях к палаткам с пивом были в основном люди в желтых майках.

Перед входом на стадион я столкнулся со старыми знакомыми Себастьяном и Даниэлем, с которыми общался в Казани. Парни хорошо подготовились к матчу, пройдясь маршем по близлежащим барам, а потому очень обрадовались мне и тут же сообщили, что в Самаре «hot» не только погода, но и девушки.

РУССКИЙ ИЗ КОПЕНГАГЕНА

– А вы правда из Дании? – спросила воспитательница детского сада, выглядывая из-за забора, у проходящего мимо болельщика, завернувшегося в красный флаг с белым крестом.

– Ага, из Копенгагена, – последовал ответ на чистейшем русском. Выглядело довольно комично. В некоторых городах России на иностранцев и правда смотрят как на представителей внеземной цивилизации.

Но забавнее всего, когда за иноземца принимают тебя лично. К вам ведь уже наверняка подходили соотечественники с просьбой о фото где-нибудь на Никольской?

Меня, например, в Казани кондукторы несколько раз просили заплатить за проезд на какой-то дикой смеси иностранных языков. В основе обращения лежал, конечно, английский, но междометия и предлоги были, наверное, из испанского. И я не стебусь, все это было вежливо и очень мило. В ответ я улыбался и протягивал проездной с аккредитацией, с которой на контролеров смотрело мое вполне русифицированное лицо.

ДЕТСКИЙ САД

Вас же наверняка интересует, откуда возле самарского стадиона детский сад? А я вам отвечу: чего там только нет! Вот серьезно – пути до «Самара Арены» по официальной навигации есть очень живописные.

В Самару я приехал за несколько часов до игры из Казани, и у меня не было времени изучать варианты прохода к стадиону, поэтому ориентировался на указатели и группки болельщиков, которые словно метки в «казаках-разбойниках» не давали сбиться с правильного пути. Он пролегал через гаражи. Ну вы же знаете, что это такое. Остатки старых гаражных кооперативов, в которых жены теряют своих мужей иногда на несколько дней.

Картины открывались просто шикарные. Вот в разгар рабочего дня парни пытаются вытащить 250-литровую бочку с маслом из «Дастера» и очень громко ругаются. Ну потому что не получается. И как хоть они ее туда впихнули? А вот двое школьников ковыряют мотор батиной «четверки». Говорят, что «на этих валах она должна нормально попереть». Как говорится в таких случаях: «жиза».

«Самара-Арена» красивая. Это самый сложный стадион чемпионата мира с архитектурной точки зрения. Издалека выглядит как самурайская звездочка, вблизи – как арена, которую очень торопились сдать в срок. Отпечатки ботинок на покрашенных ступеньках заставляли как минимум улыбнуться. Но это придирки. На такие вещи все равно никто не обращает внимания. Сочинский «Фишт» тоже неидеален в мелочах, но иностранцы от него просто тащатся.

Датчанам в Самаре нравится. Говорят, Волга – лучшее, что они видели. И даже не поспоришь. Русские реки выглядят величественно. Сам ехал из Казани по мосту над бушующей Камой и не смог удержаться – остановился, чтобы вдохновиться силой стихии.

СПРАВЕДЛИВАЯ НИЧЬЯ

Датчане-футболисты не стали повторять ошибок матча с Перу, забрали мяч под контроль и тут же забили. Николай Йоргенсен выдал сумасшедший пас, а Кристиан Эриксен в очередной раз показал, почему его так хочет купить «Реал». Это практически идеальный игрок с технической точки зрения.

Второй матч подряд рядом со мной сидят испанские коллеги и после гола датчан один из них пытался мне объяснить, что в том эпизоде «портеро» сыграл не очень. Я встал на защиту Мэттью Райана и сказал, что такие удары не берутся. В общем, мы друг друга поняли.

Австралийцы вновь отчаянно топили за своих и это помогало. Команда Берта Ван Марвейка постепенно перетащила одеяло инициативы на себя и в середине тайма заработала пенальти. После просмотра. Матео Лаос не увидел игры рукой в исполнении Юссуфа Поульсена, но спустя 15 секунд получил подсказку от видеопомощника, посмотрел эпизод лично и указал на точку.

Миле Единак сравнял, а дальше пошли качели. Датчане с трудом пробирались к воротам Австралии через позиционные атаки, а «соккеруз» опасно контратаковали. На этот раз их болельщики вели себя менее экзальтированно. Судья практически полностью устраивал фанов сборной Австралии, как и действия футболистов. Австралийцы даже несколько раз пытались поддержать заряд «Россия-Россия!», который стал неотъемлемой частью практически всех матчей на этом турнире.

Итоговая ничья не удивила. Ведь команды примерно одного уровня. Жаль только, что австралийцы, похоже, не пройдут дальше.