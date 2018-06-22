– Как здоровье Юрия Жиркова и Алана Дзагоева?

– Алан получил травму бедра. Изначально было понятно, что он может восстановиться только к плей-офф. К счастью, сборная России туда попала. У него все по плану. Сегодня он проведет первую индивидуальную тренировку на поле. В Самару Алан не полетит и будет заниматься в Новогорске. А когда мы вернемся, он приступит к тренировкам в общей группе с некоторыми ограничениями.

Теперь по Юрию. У него небольшая травма сухожилия стопы. Он – молодец! Выдержал всю игру. Вот все только и говорят про Салаха, но у Жиркова травма была, как минимум, не легче, а он вышел и все всем доказал. После каждого матча мы берем анализы и исходя из них назначаются нагрузки. В субботу он будет тренироваться вместе со всеми и готовиться к игре с Уругваем.

– В Самаре в день игры ожидается 33-градусная жара. Как будете играть?

– Играть наверняка будет тяжело и нам, и Уругваю. Они жаловались, что им было жарко в Екатеринбурге. Хоть Уругвай – южная страна. Мы не первый раз будем играть в таких условиях и знаем, как правильно готовиться.

– Вы сам известный марафонец…

– Таким я сам себе даже во сне не кажусь. Просто увлекаюсь.

– Объясните, пожалуйста, как сборная России опережает всех по суммарному пробегу (233 км за две игры)?

– Залогом хорошей физической формы являются несколько факторов: мастерство тренерского штаба, хорошая подготовка, мотивация игроков и поддержка всей страны. Тем, кто пишет в ФИФА эти запросы, хочу сказать, могли бы обратиться к нам. ФИФА никогда не отвечает на такие просьбы. Лучше бы их (намек на Англию) болельщики почаще приезжали в Россию и лучше поддерживали бы свою сборную.

– Сколько проб сдали российские футболисты?

– В этом году по линии ФИФА игроки сдали 120 проб. И еще 200 по линии РУСАДА и УЕФА. Все получается более 300. Готов с любым поспорить на бутылку обезжиренного молока, что эта цифра, как минимум, в два раза больше числа проб футболистов сборной Англии.

– Как оцените физическое и психологическое состояние команды?

– Физическая форма растет с каждым днем. Мы видим это по матчам. С Турцией сыграли лучше, чем с Австрией, с Саудовской Аравией лучше, чем с Турцией и с Египтом лучше, чем с Аравией. Это отмечают все: и специалисты, и сами игроки. Психологический фон позитивный. Все понимают, что ничего еще не сделано и хотят как можно дольше радовать страну.

– Как долго наша команда может находиться в хорошей физической форме?

– Это зависит от многих компонентов. Мы ожидаем, что нужный эффект после сборов в среднегорье продлится до финала.

– Вы сказали до четвертьфинала? – переспрашивает корреспондент.

– Я сказал: до финала, – улыбается Эдуард Безуглов.

– Почему сборная Англии пробегает за матч меньше, чем Россия? – видимо, вопрос от британской прессы.

– Про наших игроков я уже сказал. А вот про сборную Англии нужно спрашивать у ее главного тренера.