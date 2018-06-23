Не знаю, звонил ли Гари Линекер после финального свистка Йоахиму Леву, но получилось все по классике - играли 22 (а в конце уже 21) человека, а победили немцы!

Янне Андерссон очень верно разобрался - проблемы у Германии возникают в основном в том случае, если атака начинается из центрального круга, или зоны сразу перед ним (со стороны обороны), и следует резкая передача на ход нападающему. Появление в обороне чемпионов мира Рюдигера вместо травмированного Хуммельса, естественно, не добавило надежности - один в один и Боатенг и Рюдигер способны выиграть у кого угодно, а вот с взаимопониманием у них наблюдались явные проблемы.

Именно через эту зону к воротам Нойера дважды в первые 15 минут Форсберг и Берг. Оба раза шведская скамейка подлетала вверх, и требовала пенальти. Если в первом случае это вызвало только улыбку, то во втором показалось, что лучше бы Марциняк посмотрел повтор. В принципе Берг исполнил то, что тренеры часто называют “вбегай и падай”, да и мяч он отпустил, но касание со стороны Боатенга все-таки было. Даже тренерский штаб немцев намекал на VAR. Однако - нет, значит нет.

Германия свои моменты имела в основном с линии вратарской, куда им довольно регулярно удавалось доставлять мяч. Но Ройс, Дракслер и Хектор в ворота попасть не сумели. А затем Швеция отодвинула мяч от своих порот, навязала борьбу в центре, и на каком-то отрезке выглядела даже лучше соперника.

Что можно сказать совершенно точно - Йоахим Лев подошел к этому турниру, не особенно представляя себе свой основной состав. Отсутствие опыта игр за сборную в таких сочетаниях явно становится главной проблемой Германии.

Мяч в немецкие ворота влетел именно после атаки в паса от центральной линии. В обороне в паре с Рюдигером почему-то оказался Кроос, огромному Тойвонену он помешать ничем не смог, а тут еще и рикошет от защитника “Челси”. 0:1 - и это не первая неприятность для Германии - несколькими минутами ранее Руди сломали нос, и вместо него вынужденно вышел Гюндоган.

Странно, но вроде бы опытная сборная Германии все время посматривала в сторону тренерской скамейки. Лев в основном был занят привычным ковырянием в носу, причем с 40-й минуты стал чернеть буквально на глазах.

Легкость в перемещениях немцев по полю была совершенно обманчивой, они как будто вышли на поле, с которого кто-то украл ворота. Никакой нацеленности, очевидная легковесность, странная мягкость в единоборствах… И это “немецкая машина”?

На второй тайм чемпионы не вышли - вылетели. В самом деле, несмотря на всякие “теории проклятья”, никому не хочется войти в историю, как первому немецком футболисту, занявшему на ЧМ место за пределами первой десятки.

В отличие от матча с Мексикой, на этот раз Лев повел себя решительно, сразу усилив нападение Гомесом. На скамейку сел не особенно попавший в игру Дракслер. И именно замена сделала гол! Переведенный налево Вернер сумел прострелить в штрафную, Гомес едва задел мяч, но за его спиной вторым темпом уже шел забивать Ройс!

Выход Гомеса шведами “не читался”, и внес определенную панику в оборону. И пусть немцы не сбились на “навальный футбол”, но Гомес стал все время отвлекать внимание Гранквиста и Линделефа на себя.Нойер первые 20 минут второго тайма просто проскучал.

Чувуствуя, что ничья их вполне может устроить, шведы перешли на игру только на контратаках, причем участвовало в них, как правило, не более 3-х человек. Логично, учитывая какая расхристанная Германия им противостояла - Боатенг и Рюдигер по-прежнему играли так, будто впервые видели друг друга.

Немногим лучше обстояли дела и на чужой половине поля, играя в давление, и владея мячом, немцы никак не могли создать достаточно острых моментов. Когда казалось, что вот-вот Лев сделает третью замену и пойдет ва-банк, Германию подвел Боатенг. Уже имея желтую карточку, он зачем-то полетел в ноги Маркусу Бергу, и досрочно был отправлен в раздевалку. И мало того, что тылы оголил - так еще и в меньшинстве свою команду на концовку оставил!

Но, как выяснилось, что немцу проблема, то шведу - смерть. Убедившись, что активничать в нападении скандинавы не желают, Лев выпустил на поле Брандта вместо Хектора, по сути оставив свою команду играть в два защитника (третьим, если надо становился Кроос). Брандт активнейшим образом включился в игру, уже в компенсированное время едва не опрокинул шведские ворота, пробив в штангу. Тут же в контратаке шведы могли забить, да не один раз, но, видимо, все мысли их уже были о спасении ничейного счета.

А когда уже все посматривали на судью, Дурмаз зачем-то нарушил правила справа от своей штрафной. Все ждали подачи, кросса на Гомеса, или даже Рюдигера, однако Кроос, пошептавшись с Ройсом, решил иначе. Ясно, что этот розыгрыш был наигран, но шведы его не разгадали. Сдвинув мяч вправо с помощью Ройса, Кроос закрутил его в девятку.

И все-таки машина!