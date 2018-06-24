Корреспондент «Советского спорта» прогулялся по Москве и с головой окунулся в атмосферу

Корреспондент «Советского спорта» прогулялся по Москве и с головой окунулся в атмосферу

«ПРИВЕТ ЧИКИРИСУ ИЗ ПАНАМЫ»

В Камергерском на верандах уличных кафе смонтированы экраны. За столиками сплошь гости чемпионата, они же фанаты. Играют сборные Бразилии и Коста-Рики, первый тайм, счет пока не открыт. Могучий бразилец смотрит стоя.

- Бразилия будет чемпионом? – спрашиваю.

- Конечно!

- А вот Аргентина уже не будет? – продолжаю диалог.

Бразилец прикладывает палец к губам – мол, тише, и показывает за спину. Там через столик сидит грустная компания аргентинцев. Они тупо пялятся в экран, эмоций – ноль.

Группа бельгийцев, все в красных майках сборной возле Большого театра, у одного фамилия Витсель на спине. Правда, майка с 10-м номером, видимо, времен Евро-2016. Сейчас Аксель играет под 6-м.

- Месье, Витсель, минуточку, - останавливаю бельгийцев. Прошу сказать пару слов на камеру.

- Бельгия будет чемпионом?

- Абсолютно точно.

- Бразилия, Аргентина?

- Ноу.

- Россия тоже нет?

Вместо ответа качают головами. Не знают, что сказать, а обижать хозяев не хочется. Европейская толерантность в действии.

Дальше - небольшое отступление Оно просто необходимо, иначе читатели не поймут смысл подзаголовка. Перед чемпионатом мира заместитель главного редактора «Советского спорта» Олег Чикирис посетил Панаму с вполне себе официальным визитом. Правда, не страну - деревеньку в Мценском уезде Орловской области. Собственно, деревней ее назвать нельзя, это хутор – один дом, несколько построек. Живет в доме Серега, который промышляет ловлей раков в местной речушке и продает их. В остальное время пьет горькую со своим другом. Начинают они прямо с обеда, руководствуясь поговоркой «С утра выпил – весь день свободен».

Увидев веселую группу панамцев, не мог их не попросить передать привет коллеге Чикирису. Пусть он посетил и другую Панаму, но за свой вояж заслужил привет из Панамы настоящей. Труден русский для панамцев, поэтому получилось с третьего раза, но вполне себе неплохо.

БУДТО ЭТО ОНИ, А НЕ ЛУКА МОДРИЧ ЗАБИВАЛИ АРГЕНТИНЦАМ

Хорваты ходят гордые, грудь колесом. Они герои двух дней. Во всяком случае, до следующего матча их сборной. К ним постоянно подходят, жмут руки, цокают языками: вы крутые парни, так аргентинцев сделать. Болельщики в майках в красно-белую шашечку снисходительно соглашаются: да, мы крутые. Будто это они лично, а не Лука Модрич забивали аргентинцам.

Я гулял накануне игры Бельгия – Тунис. На Никольской полное доминирование фанатов из Туниса. Музыку, барабаны и пение слышно не только на Красной площади, но, уверен, и на Китай-городе. Парни в красных майках и красных же тюрбанах устроили настоящее шоу (см. видео). В чем смысл песни, не знаю, но гуляющие по Никольской фанаты из Туниса, услышав знакомую песню, тут же ее подхватывают.

На площади перед входом в метро еще два тунисца с огромным флагом. Прошу сказать что-нибудь на камеру. На удивление – оба говорят по-русски.

- Тунис, давай, давай! Раша – хорошо, - говорит один.

- Желаем России, чтобы хорошая победа, - подхватывает второй.

- Хорошо говорите по-русски. Откуда?

- Мама русская, папа – тунисский, - поясняет тот, второй и оба смеются.

Последняя сцена. Интернациональная группа болельщиков с Востока – иранцы, тунисцы – делают коллективное фото с копией Кубка мира. Улыбки, смех, знаки победы. В пяти метрах аргентинцы смотрят на это с вселенской тоской в глазах…