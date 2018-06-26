ЗОЛОТОЙ СВИСТОК РОССИИ

Первым стал Николай Латышев на дебютном для нашей страны ЧМ-1958. Советский футбол был в те годы настолько крут, а первый вице-президент ФИФА Валентин Гранаткин – в таком авторитете, что Латышеву доверили, ни больше, ни меньше, матч открытия Швеция – Мексика. Отработал 44-летний москвич четко, уверенно, получил затем назначение на переигровку в той же группе между Уэльсом и Венгрией, а также обслуживал в должности лайнсмена еще две игры валлийцев и четвертьфинал. Не удивляйтесь, в XX столетии почти все судьи были многостаночниками, и лишь на стыке веков начали практиковать разделение труда. Даже в чемпионатах страны лучшие арбитры судили, в том числе, на линии.

Следующий чемпионат был для Латышева последним: он приближался к возрастному цензу, который тогда равнялся 50 годам. Турнир в Чили стал для Николая Гавриловича, в отличие от сборной СССР, бенефисом: 4 матча главным судьей (по сей день рекорд для наших), в том числе финальный Бразилия – Чехословакия, проведенный им безупречно и титулованный высшей судейской наградой – Золотым свистком ФИФА.

МЕСТЬ ОТ ВСЕЙ СТРАНЫ

Отметился наш судья и в следующем финале. Да еще как! Бакинец Тофик Бахрамов зафиксировал – точнее, одобрил – самый знаменитый спорный гол в истории мирового футбола. На 100-й минуте мяч после удара англичанина Джеффри Херста отскочил от перекладины в сторону линии ворот. Никто не успел отследить, где приземлился мяч – перед чертой или за ней. Главный судья швейцарец Готтфрид Динст помчался за советом к Бахрамову, контролировавшему с флажком эту зону. И азербайджанец без сомнений определил судьбу Кубка мира, решительным кивком подтвердив, что гол был. Еще бы! Ведь пострадавшими были немцы, которых в СССР по-прежнему люто ненавидели – всего-то 20 лет прошло после войны, и которые в полуфинале всеми правдами и неправдами обыграли наших. Тофик-джан им, получается, отомстил за всю страну.

Бахрамову тоже принадлежит рекорд среди отечественных арбитров: 5 игр ЧМ в качестве лайнсмена. Через четыре года после финала-1966 он работал на полуфинале, в котором могли сыграть наши футболисты: Бразилия – Уругвай. Но сборную СССР вышиб из турнира голландский коллега бакинца ван Равенс, зафиксировавший гол уругвайцев после того как мяч вышел за пределы поля. Зато Бахрамову невольно подсобил.

НА ПОВОДУ У ШЕЙХА

Следующий примечательный эпизод связан с украинцем Мирославом Ступаром. На ЧМ-1982 он первым в истории мирового футбола воспользовался для принятия решения подсказкой со стороны. В матче Франция – Кувейт арбитр из Ивано-Франковска на 81-й минуте при счете 3:1 засчитал гол француза Максима Босси. Но кувейтцы этому воспротивились, уверяя, что они услышали свисток судьи и приостановились, а с трибуны их активными жестами поддержал шейх Кувейта. Чуть погодя, он спустился на поле и призвал тренера Карлоса Альберто Паррейру (да-да, того самого бразильца, чемпиона мира-1994, тогда еще совсем молодого) увести команду в раздевалку.

Ступар долго сохранял невозмутимость и призывал арабов к порядку. Но в конце концов решил не усугублять ситуацию и гол отменил. Тут уже возмутились французы, но – тщетно. Довольный шейх вернулся на свое место и на 7-й добавленной минуте наблюдал оттуда, как Босси все-таки забивает четвертый мяч. А советского арбитра дисквалифицировали после первой и единственной игры. 1 матч на ЧМ – еще одна строка в «книге рекордов» наших судей.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОД УГРОЗОЙ

Не убедили своей работой и следующие наши судьи: главными они тоже отработали лишь по одному матчу, поскольку упускали из виду грубые нарушения правил и допускали тем самым грубые ошибки. Николай Левников, в частности, не отреагировал на прямую атаку в кость марокканского защитника против Роналдо – даже игру не остановил. Естественно, после этого его дни на чемпионате мира были сочтены.

Валентину Иванову на его дебютном ЧМ даже не доверили право поработать главным. Зато в 2006-м он первым после Павла Казакова – за 32 года – получил более одного назначения со свистком. Более того, вышел на второе место после Латышева, отслужив три встречи. Но в последней из них слишком усердствовал в раздаче желтых карточек португальцам и голландцам – 16 желтых и 4 красных, еще один рекорд, – и после этого российских рефери вообще перестали приглашать на чемпионаты мира. Пока сам чемпионат не приехал к нам.

НАШИ СУДЬИ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА

Год Судьи Кол-во Матчи 1958 Николай ЛАТЫШЕВ 5 (2+3) Швеция – Мексика (МО – г), Мексика – Уэльс (л), Швеция – Уэльс (л), Уэльс – Венгрия (П – г), Франция – С. Ирландия (1/4 – л) 1962 Николай ЛАТЫШЕВ 5 (4+1) Англия – Аргентина (г), ФРГ – Швейцария (л), Италия – Швейцария (г), Венгрия – ЧССР (1/4 – г), Бразилия – ЧССР (Ф – г) 1966 Тофик БАХРАМОВ 4 (1+3) Англия – Уругвай (МО – л), Испания – Швейцария (г), Аргентина – Швейцария (л), Англия – ФРГ (Ф – л) 1970 Тофик БАХРАМОВ 3 (1+2) Перу – Марокко (г), Болгария – Марокко (л), Бразилия – Уругвай (1/2 – л) 1974 Павел КАЗАКОВ 4 (2+2) Уругвай – Голландия (л), Аргентина – Италия (г), Голландия – Аргентина (л), ФРГ – Швеция (г) 1978 Анатолий ИВАНОВ 3 (0+3) Австрия – Испания (л), Голландия – Перу (л), Бразилия – Польша (л) 1982 Мирослав СТУПАР 1 (1+0) Франция – Кувейт (г) 1986 Валерий БУТЕНКО 3 (1+2) Алжир – Северная Ирландия (г), Южная Корея – Болгария (л), Португалия – Марокко (л) 1990 Алексей СПИРИН 4 (1+3) Уругвай – Испания (л), ФРГ – ОАЭ (г), Бельгия – Уругвай (л), Бразилия – Аргентина (1/8 – л) 1994 Валентин ИВАНОВ 3 (0+3) Норвегия – Мексика (л), Голландия – Саудовская Аравия (л), Германия – Южная Корея (л) 1998 Николай ЛЕВНИКОВ 3 (1+2) Парагвай – Болгария (4), Бразилия – Марокко (г), Испания – Болгария (4) 2002 – 2006 Валентин ИВАНОВ 3 (3+0) Франция – Швейцария (г), Эквадор – Германия (г), Португалия – Голландия (1/8 – г) Николай ГОЛУБЕВ 3 (0+3) Франция – Швейцария (л), Эквадор – Германия (л), Португалия – Голландия (1/8 – л) Евгений ВОЛНИН 3 (0+3) Франция – Швейцария (л), Эквадор – Германия (л), Португалия – Голландия (1/8 – л) 2010 – 2014 – 2018 Сергей КАРАСЕВ … Марокко – Иран (4), Португалия – Марокко (4), Австралия – Перу (г)… Антон АВЕРЬЯНОВ … Австралия – Перу (л)… Тихон КАЛУГИН … Австралия – Перу (л)…

Условные обозначения: МО – матч открытия, П – переигровка, Ф – финал, г – главный арбитр, л – судья на линии, 4 – 4-й рефери.