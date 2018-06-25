У русских игроков есть изъяны

У всех. Ими могут не воспользоваться Саудовская Аравия и Египет, но более сильные соперники обязательно по ним ударят.

Гол Луиса Сауреса со штрафного во вратарский угол – отличный тому пример. Игорю Акинфееву свойственно делать движение за стенку. При такой манере игры вратаря бьющему футболисту достаточно нанести акцентированный удар под штангу в неприкрытый угол. Что уругваец и сделал.

В минувшем сезоне в чемпионате России во вратарский угол Акинфееву забил полузащитник «Анжи» Арсен Хабулов.

В предыдущие сезоны голкипера в национальном чемпионате огорчали защитник «Локо» Ян Дюрица и его коллега по амплуа из «Мордовии» Владимир Рыков. Причем оба оборонца делали длинный разбег, давая понять, что ударят на силу. Но воротчик ЦСКА все равно делал преждевременное движение.

На ЧЕ-2016 подобным образом Акинфееву забил англичанин Эрик Дайер. Причем он даже в угол не попал – ударил ближе к центру, чем к штанге. Но ворота можно поразить и так, когда ловишь стража ворот на противоходе.

В Лиге чемпионов слабостью Акинфеев воспользовался Франческо Тотти.

Забив Акинфееву, Суарес пополнил кампанию внимательных и наблюдательных игроков, которые делали это ранее.

Нашим тяжело адаптироваться к скоростям еврофутбола

После двух туров группового этапа сборная России была лучшей по преодоленной на поле дистанции. К ее физике нет никаких вопросов.

Зато есть вопросы к скорости принятия решений и реакции на эпизоды. Как Игорь Смольников дважды получил желтые карточки?! Их можно было избежать. А вторую не только можно, но и нужно с учетом наличия первой.

Перед ЧМ-2018 экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью Sportacentrs сказал важную вещь, которая легко ложится в историю с удалением Смольникова в игре с Уругваем: «В настоящее время у нас нет игроков, выступающих за границей. Когда я принимал участие в Лиге чемпионов с ЦСКА, то всегда знал, что первые два матча будут провальными, поскольку игрокам необходимо адаптироваться к такому высокому уровню».

Смольников не играл в первых двух матчах, а вышел сразу под Уругвай. И не справился с быстро принимающими решения оппонентами. У него не было той самой адаптации, о которой говорил Слуцкий. Что она была у остальной команды, тоже можно сказать с натяжкой, учитывая уровень Египта и Саудовской Аравии, но игравшие там спортсмены хотя бы обрели тонус.

Впрочем, тонус нашим сборникам не сильно помог – они допускали много невынужденных ошибок. Просто Смольнков напортачил больше остальных.

Костяк сборной Уругвая составляют футболисты, выступающие в ТОП-5 европейских чемпионатов. Из игроков, появившихся в стартовом составе в матче с Россией, лишь трое не играют в ведущих первенствах Старого Света: вратарь Фернандо Муслера («Галатасарай»), защитник Себастьян Коатес (лиссабонский «Спортинг») и хавбек Найтан Нандес («Бока Хуниорс»).

В стартовом составе Египта против нас вышли четыре представителя ТОП-5 чемпионатов. Это нападающий Салах из «Ливерпуля», полузащитник Эль-Ненни из «Арсенала», а также защитники Габр и Хегази из «Вест Бромвича». Причем команда оборонцев по итогам минувшего сезона заняла 20 место в АПЛ. У коллектива Купера не могло быть преимущества в скорости мысли и принятии решений.

У Саудовской Аравии таких игроков было всего двое. Это полузащитники Салим Аль-Давсари из «Вильяррела» и Ахья Аль-Шехри из «Леганеса». Преимущества в опыте больших матчей у соперника тоже не было.

В марте сборная России проиграла в товарищеских играх Бразилии (0:3) и Франции (1:3). Уругвай соперник примерно из этой серии. Чего не скажешь про Египет и Саудовскую Аравию.

Не каждого можно заставить ошибаться

Двух первых соперников Россия обыграла, ловко ударив по их слабым сторонам.

Хуан Антони Пицци ставит своей команде комбинационный футбол. В то же время в обороне у него нет хладнокровных игроков. Поэтому прессингом мы заставили ошибаться Саудовскую Аравию.

Коллектив Эктора Купера мы спровоцировали на ошибки обороной на своей половине поля и контратаками. Но нам помогла ситуация – Египет устраивала только победа, поэтому ему требовалось атаковать. А команда не очень жалует атакующую производительность - в шести отборочных матчах она забила лишь восемь голов, причем в семи их них поучаствовал Мохаммед Салах, забивший пять мячей и сделавший две передачи.

В отличие от этих сборных, у Уругвая откровенно слабых мест нет. А те, что есть, оказались нам не по зубам. Даже в равных составах. За матч мы нанесли лишь три удара и один из низ при игре 11 на 11. Против 17 у парней из Южной Америки! И совершил его не Дзюба, а Денис Черышев – издали. Опасный удар Артема после подачи углового вообще не в счет – судья зафиксировал там нарушение правил.

Оскар Уальд говорил, что иллюзия – лучше наслаждение. Кажется, данный этап мы уже пережили. Признайтесь, здорово, что он был.