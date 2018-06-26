Мы можем сколь угодно долго разорятся на тему влиятельности интернета, приводя статистику роста его аудитории, но общественное мнение в России до сих пор формирует телевидение. Оно же является и зеркалом российского общества. С помощью телерейтингов мы с легкостью можем понять желания и настроения россиян.

Мы решили проверить, как же наши соотечественники относятся к главному спортивному событию в истории страны – чемпионату мира по футболу. Для этого мы обратились к данным компании Mediascope, которая проводит постоянный мониторинг рейтингов самых популярных передач и трансляций.

Вперед, Россия!

Чемпионат открывал матч с участием сборной России. Команда Станислава Черчесова встречалась со сборной Саудовской Аравии.По данным проекта TV Index трансляция матча на Первом канале стала самым популярным телевизионным событием дня с рейтингом 14,1% и долей 48,3%. Первый матч домашнего российского чемпионата мира обогнал топовые по телевизионному рейтингу игры предыдущих чемпионатов мира по футболу. Среди футбольных соревнований разного уровня в последние 10 лет обгоняют его на данный момент только три матча Евро-2008, когда сборная России дошла до полуфинала, и отборочный матч ЧМ-2010 между сборными России и Германии.

Вообще уже упомянутый чемпионат Европы 2008 года и особенно игра 1/2 финала с Испанией, стал настоящей вехой в истории российского спорта. Он собрал рекордный на данный момент рейтинг – 25,1%. Это значит, что четверть от всех телевизоров страны в этот момент показывала футбольную трансляцию. Но есть еще такое понятие, как доля аудитории. В этой цифре учитывается процент от всех работающих в данный момент телевизоров, на которых включена трансляция. Так вот, по этому показателю игра России с Испанией уступает матчу ЧМ-2002, в котором наша команда играла с хозяевами турнира из Японии – доля составила 74%. Чем закончилась та игра мы все, к сожалению, помним.

Мы привели две эти цифры, чтобы с ними можно было сравнить пока самую популярную трансляцию ЧМ-2018 – игру России с Египтом, которую наша команда выиграла со счетом 3:1. Встреча попала в волну футбольного оптимизма со стороны аудитории и собрала в Москве рейтинг 17,4% и долю в 50%. Интересно, что трансляция проходила на телеканале Россия 1.

Исследования пока что доступны только за период с 14 по 24 июня. К сожалению, третий матч сборной России в группе(против Уругвая) не попал в исследование. О нем мы отдельно еще напишем, как и об игре 1/8 финала, где наша команда встретится все с ой же Испанией.

Всего же в список топовых трансляций вошло лишь пять игр ЧМ-2018. Помимо двух встреч сборной России (против Египта и Саудовской Аравии) это матчи Туниса с Англией (рейтинг 8,4%, доля 27,8%), Польши с Сенегалом (рейтинг 4,3%, доля 17,6%), Хорватии с Нигерией (рейтинг 3,5%, доля 13,4%).

Футбол – по боку

В список не попали топовые встречи Испании с Португалией и Германии с Мексикой. Это позволяет нам сделать вывод, что россияне смотрят футбол в двух случаях.

Во-первых, мы смотрим футбол лишь, когда показывают нашу команду. Увеличившаяся же аудитория по сравнению с разрекламированным матчем-открытия ЧМ-2018 показывает, что нам особенно нравится, когда Россия выигрывает – надирает задницу своему иностранному сопернику – эдакое проявление патриотизма. Уверены, что статистика игры против Уругвая это только подтвердит – после победы над Египтом и выходом в 1/8 финала аудитория должна была еще увеличиться.

Во-вторых, мы смотрим футбол лишь в то время, когда нам это удобно. Мы не будем нестись домой и включать телевизор, только, чтобы посмотреть игру Испании с Португалией, возможно, лучший матч всего чемпионата мира. Тем более мы не будем тратить на это вечер пятницы. Мы лучше посмотрим игру Туниса с Англией вечером в понедельник.Хотите знать, что Россия смотрела в 15 июня в 21:00, когда в Сочи играла Испания с Португалией? Если верить исследованиям компании Mediascope, Россия смотрела шоу «Уральские пельмени» на телеканале СТС и российский сериал «След» на Пятом канале, рассказывающий о сотрудниках вымышленной спецслужбы.

Отсутствие интереса к футболу очень просто проследить. Достаточно посмотреть на изменения рейтингов трансляций, которые идут параллельно. мы для примера решили взять программу Владимира Соловьева, которая идет по России 1 в вечернее время, частенько пересекаясь с футбольными трансляциями, которые на канале практически не показывают. Вот данный по аудитории Соловьева за неделю до чемпионата мира: 3 июня – рейтинг 3,0% и доля 14,0%, 5 июня – рейтинг 2,6% и доля 18,7%, 10 июня – рейтинг 3,1% и доля 16,9%. А вот данные – за время ЧМ-2018: 14 июня – рейтинг 2,6% и доля 16,8%, 17 июня – рейтинг 2,9% и доля 15,2%, 18 июня – рейтинг 3,2% и доля – 19,2%. Можно сказать, что аудитория Соловьева во время ЧМ даже немного подросла.