Главный редактор «Советского спорта» делится впечатлениями от общения с тренером исландской сборной, завершившей во вторник свой турнирный путь на чемпионате.

Конечно, весь мир будет теперь в ближайшие дни и часы писать про Иоахима Лева, тренера-победителя, который в расстроенных чувствах покидал стадион после сенсационного поражения немцев от сборной Кореи и неожиданного вылета с турнира. Не приме его Ангела Меркель, не продлит фирма-производитель мужской косметики контракт… Но я не могу отделаться от другого впечатления, тоже связанного с тренером. Днем ранее свой вылет с турнира комментировал журналистам тренер сборной Исландии Хеймир Халлгримссон. Той самой сборной, что два года назад влюбила в себя половину континента на чемпионате Европы.

И это была вовсе не обычная пресс-конференция уставшего тренера, только что завершившего турнирный путь. Какую бы страну тренер ни представлял, в таких случаях всегда звучат слова «надо проанализировать причины», рассказ, что именно не получилось в конкретной сегодняшней игре и т.п. Здесь же была совершенно иная история: Халлгримссон не посыпал голову пеплом, а спокойно разговаривал о себе, о своей семье, о путях развития футбола…

- Мы увидели сегодня во время разминки перед матчем не только то, что Вы сами расставляете все эти конусы и фишки на газоне, но и то, что рядом с Вами жена и ребенок. Для нас это очень непривычно видеть…

- Очень много было работы все эти последние дни, я не успевал даже увидеться с семьей. Именно поэтому был совсем не против того, чтобы они провели время со мной. Они умеют очень хорошо болеть, мне и команде это помогает, поверьте.

- Что будет дальше? Вы уходите? Или останетесь?

- Думаю, что в ближайшую неделю-полторы у меня будет время и отдохнуть, и поразмышлять, каков итог работы в сборной за эти шесть лет, что мы сделали, а потом сесть с представителями нашей федерации футбола и решить, что делать дальше, продлевать мне работу в качестве главного тренера или нет.

- Сборная Исландии имеет теперь огромное число болельщиков по всему миру. В чем секрет этого успеха?

- У меня нет ответа. Можно рассуждать долго и пространно о том, куда движется футбол, в каком направлении. Но я не знаю, на что должна быть похожа моя команда. Будет ли она играть в футбол, который исповедует «Барселона»? Нет, конечно. В футбол сборной Испании? Тоже нет. Это очевидно, что у нас свой путь, свое направление. Но я не готов сейчас об этом рассуждать.

А вот дальше было то, чего я ни разу не видел на здешних пресс-конференциях: Хеймир Халлгримссон спустился со сцены в зал и отправился пожимать руку абсолютно всем (!) исландским журналистам, а их тут, поверьте, немало. Это было очень трогательно, искренне и красиво. Все друг друга знают. Может, потому и футбол такой искренний получается?