Паулино Гранеро: Я хочу обыграть Испанию!
Испанский тренер сборной России Паулино Гранеро перед матчем 1/8 финала с Испанией буквально нарасхват. На каждой открытой тренировке испаноязычная пресса просила, чтобы он раскрыл секреты хорошей функциональной готовности нашей команды.
– Все знают, что в Испании следят на сборной России. Как оцените физическое состояние игроков?
– Сейчас мы работаем над тем, чтобы обыграть Испанию. Все понимают, что это – ключевой момент турнира.
– Вы – испанец. С какими чувствами ждете предстоящую игру?
– Мое сердце здесь – в России. Все мои стремления – помочь своей команде. Я хочу выиграть, – последнее предложение Паулино произносит по-русски.
– Как оцените эмоциональное состояние сборной и ее концентрацию?
– Сейчас, конечно, все немного напряжены. Ведь за этим матчем будет наблюдать вся страна.
– Когда ждете пика формы российской сборной: 1 июля в матче 1/8 финала? А, может, в четвертьфинале, полуфинале или финале?
– Это еще не пик. Точной привязанности к срокам не было. Мы старались соблюдать позитивную динамику. И сборная прибавляла по ходу турнира.
– В каком состоянии Алан Дзагоев?
– Это лучше спросить у врачей.
– За счет чего сборная России является лидером по километражу?
– Мы работаем над готовностью продолжительное время. Все футболисты понимают, что чемпионат мира – шанс показать себя. Вкупе это дает хороший результат.
– В чем секрет отличной физической формы Сергея Игнашевича?
– Я его знаю, как большого профессионала. Он один из самых способных игроков, с кем я работал. Сергей Каждый деть очень много трудится на тренировках.