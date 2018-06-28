Испанский тренер сборной России Паулино Гранеро перед матчем 1/8 финала с Испанией буквально нарасхват. На каждой открытой тренировке испаноязычная пресса просила, чтобы он раскрыл секреты хорошей функциональной готовности нашей команды.

– Все знают, что в Испании следят на сборной России. Как оцените физическое состояние игроков?

– Сейчас мы работаем над тем, чтобы обыграть Испанию. Все понимают, что это – ключевой момент турнира.

– Вы – испанец. С какими чувствами ждете предстоящую игру?

– Мое сердце здесь – в России. Все мои стремления – помочь своей команде. Я хочу выиграть, – последнее предложение Паулино произносит по-русски.

– Как оцените эмоциональное состояние сборной и ее концентрацию?

– Сейчас, конечно, все немного напряжены. Ведь за этим матчем будет наблюдать вся страна.

– Когда ждете пика формы российской сборной: 1 июля в матче 1/8 финала? А, может, в четвертьфинале, полуфинале или финале?

– Это еще не пик. Точной привязанности к срокам не было. Мы старались соблюдать позитивную динамику. И сборная прибавляла по ходу турнира.

– В каком состоянии Алан Дзагоев?

– Это лучше спросить у врачей.

– За счет чего сборная России является лидером по километражу?

– Мы работаем над готовностью продолжительное время. Все футболисты понимают, что чемпионат мира – шанс показать себя. Вкупе это дает хороший результат.

– В чем секрет отличной физической формы Сергея Игнашевича?

– Я его знаю, как большого профессионала. Он один из самых способных игроков, с кем я работал. Сергей Каждый деть очень много трудится на тренировках.