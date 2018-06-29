«В МАТЧЕ С ИСПАНЦАМИ ВАЖНЫ ФЛАНГИ»

Думаю, состав будет тот же, что и в двух первых матчах. И Дзюба выйдет в основе. Он был активен и продуктивен даже в проигранной встрече с Уругваем. Впереди очень важно иметь игрока, который бы зацепился за мяч. Дзюба это умеет делать. Важно, чтобы полузащитники его поддержали.

Черчесов не случайно на пресс-конференции после игры с Уругваем сказал, что нам в матче с испанцами важны фланги. Поэтому он дал отдохнуть Жиркову, который к тому же получил повреждение, и Фернандесу. Но тому пришлось выйти в конце первого тайма из-за удаления Смольникова.

У нас не такая выдающая сборная, чтобы каждый матч проводить на пределе возможностей и выдавать качественную игру. Мы и так прыгнули выше головы в двух первых встречах. Кто-то скажет: кого мы обыграли, какую-то Саудовскую Аравию? Но мы забили им пять мячей. А саудиты накануне чемпионата играли с итальянцами и немцами, и никто им пять мячей не забил. Сборная выплеснула все эмоции в двух матчах, на последнюю игру этих эмоций не хватило. И это поражение будет полезным – оно стало для нас неким отрезвляющим душем.

У ребят появилась уникальная возможность вписать свои имена в историю. Во-первых, обыграть Испанию, а, во-вторых, впервые в истории выйти в четвертьфинал чемпионата мира. Ведь после жеребьевки, когда стало понятно, что нам попадутся в 1/8 финала Испания или Португалия, на сборной сразу поставили крест. Мол, дальше мы не пройдем, этот вариант даже не рассматривался. Поэтому все в руках ребят.

«МАРОККО И ИРАН СОЗДАЛИ ИСПАНЦАМ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ»

Думаю, игра будет равной, соперник не так страшен, как его привыкли малевать. Нынешняя команда явно уступает той, которая всех громила восемь или десять лет назад. Игра испанцев в группе тому яркое подтверждение. Марокко и Иран создали испанцам большие проблемы и играли с ними совершенно на равных. Там нет небожителей.

Мы знаем, кто такой Диего Коста. Он будет драться, бодаться, спорить с судьями. А, к примеру, Иньесту меняют уже на 65-й минуте, потому что весь матч он не выдерживает.

Также мы знаем, что перед самым чемпионатом был уволен главный тренер Хулен Лопетеги, вместо него срочно назначили Фернандо Йерро. Это легенда испанского футбола, но тренер он пока начинающий. Такая резкая смена тренера может положительно повлиять только на результат одной игры: мол, команда может сплотиться и т.д. Но Лопетеги собирал эту команду, провел с ней отличную отборочную компанию, игроки ему верили. Не случайно, они просили руководство федерации не увольнять главного тренера перед чемпионатом.

В общем, я полагаю, что игра будет равной. Если брать в процентном отношении, то отдаю небольшое преимущество испанцам – 55 на 45.