Сборная Польши, уже вылетевшая с чемпионата мира, обыграла в заключительном туре Японию (1:0).

ДО МАТЧА

Только японцы имели в этой встрече турнирную мотивацию. Набрав четыре очка в двух первых турах, футболисты из Страны восходящего солнца разделяли первую строчку с Сенегалом. Поэтому ничья гарантировала им выход в 1/8 финала. У поляков же, проигравших на старте оба матча, шансов уже не осталось.

Оба тренера сделали сразу несколько перестановок по сравнению с предыдущим туром и позволили дебютировать на чемпионате мира сразу шестерым футболистам: Муто, Макино, Готоку Сакаи (все – Япония), Фабьяньски, Енджейчик и Курзава (все – Польша). Неожиданно остался на скамейке один из лидеров «синих самураев» Кагава.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Игра в первые 45 минут получилась равной и довольно спокойной. Японцы пытались взять свое за счет дисциплины и фланговых атак, что странно с учетом преимущества европейцев в росте. А поляки искали на острие свою главную звезду – Левандовски. Но японские защитники грамотно его закрыли, уверенно передавая друг другу.

Лучший момент создали подопечные Навалки. Гросицки отклеился от оппонента в штрафной соперника и, выиграв борьбу на втором этаже, пробил в точно в дальний угол, поймав Кавасиму на противоходе. Голкипер, вытянувшись в струнку, в последнюю секунду вытащил мяч, частично уже пересекший линию ворот.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Не прошло и двух минут с начала второй 45-минутки, как Нисино пришлось сделать вынужденную замену – игру не смог продолжить Окадзаки. Вместо него вышел второй форвард Осако, начинавший в старте два предыдущих матча. Он, к слову, и забил победный мяч в ворота колумбийцев, сделавший японцев лидером группы.

Однако счет открыли именно поляки, которым пришли на помощь стандарт и преимущество в росте. Беднарек умело выиграл у оппонента позиционную борьбу после подачи со штрафного и с линии штрафной в касание расстрелял Кавасиму, открыв таким образом счет своим голам сборную. Этот гол полностью изменил расклад сил, теперь уже Япония оказывалась третьей лишней в борьбе за две путевки в 1/8 финала.

Могли поляки и удваивать преимущество, но Левандовски запорол выход один на один, который устроил для него Гросицки. Японцам бы броситься спасать ситуацию, но переломить ход встречи им никак не удавалось. Более того, они стали оберегать минимальное поражение. Видимо, узнали о том, что в параллельной встрече Колумбия забила Сенегалу, а это значит, что азиаты и африканцы сравнялись по всем ключевым показателям. В этом случае преимущество имеет та команда, которая имеет меньше предупреждений. И в этом у японцев было преимущество в одну желтую карточку.

Последние 10 минут футболисты обеих команд сделали все, чтобы дать понять, что результат их полностью устраивает. Поперек поля и назад было сделано раза в три больше передач, чем вперед. Азиаты и вовсе физически остановились, перекатывая мяч друг другу. Так японцы дотерпели до финального свистка и вышли в 1/8 финала.

ЯПОНИЯ – ПОЛЬША – 0:1 (0:0)

Голы: Беднарек, 59

Япония: Кавасима – С. Сакаи, Есида, Макино, Нагатомо – Ямагути, Сибасаки – Г. Сакаи, Окадзаки (Осако, 47), Усами (Инуи, 65) – Муто (Хасэбэ, 82). Тренер: Нисино

Польша: Фабьяньски – Берешиньски, Глик, Беднарек – Курзава (Пешко, 80), Крыховяк, Гуральски, Енджейчик – Зелиньски (Теодорчик, 79), Левандовски, Гросицки. Тренер: Навалка

Предупреждения: Макино, 66

Судьи: Сиказве (Замбия), Душ Сантуш (Ангола), Сивела (ЮАР), Монтеро (Коста-Рика)

28 июня. 17.00. Волгоград. +38, солнечно. «Волгоград Арена». 42 189 зрителей (вместимость 45 568)

СТАТИСТИКА

Удары 9-11. В створ 3-2. Штанги 0-0. Угловые 5-7. Офсайды 1-0. Фолы 11-8. Владение мячом 54-46.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

ЯПОНИЯ

Кавасима 5,5 С. Сакаи 5,5 Есида 5,0 Макино 5,5 Нагатомо 5,5 Ямагути 5,5 Сибасаки 5,5 Г. Сакаи 5,0 Окадзаки 5,0 (Осако, 47) б/о Усами 5,5 (Инуи) б/о Муто 5,5 (Хасэбэ, 82) б/о

ПОЛЬША

Фабьяньски 6,0 Берешиньски 5,5 Глик 5,5 Беднарек 6,5 Курзава 5,0 (Пешко) б/о Крыховяк 5,5 Гуральски 5,5 Енджейчик 5,5 Зелиньски 6,0 Левандовски 5,0 Гросицки 6,0

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Беднарек – 6,5. Очень надежно отыграл сзади, выиграл практически все единоборства и забил победный мяч, грамотно сыграв при розыгрыше стандарта.

Гросицки – 6,0. Был активен, мобилен и опасен. В первом тайме классно бил головой в угол ворот Кавасимы, во втором вывел один на один с вратарем Левандовски.

Зелиньски – 6,0. Действовал на противоположном фланге и также понравился своей активностью и напором. Хорошо держал мяч, не стеснялся идти в обродку, в общем показал себя молодцом.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Нисино – 5,5. Оставил в запасе нескольких лидеров основы, о чем по ходу матча наверняка пожалел. Сделанные замены уже не могли изменить ход матча. С 80-й минуты дал задание футболистам вообще не идти вперед, превратив концовку встречи в фарс.

Навалка – 6,0. Перед вылетом все-таки смог громко хлопнуть дверью. Также сделал несколько изменений в составе, но они пошли полякам на пользу.

РЕЙТИНГ МАТЧА

3,5

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Беднарек =

Оказался самым удачливым при подаче со штрафного в исполнении Курзавы и, опередив защитников, ударом с нескольких метров открыл счет.