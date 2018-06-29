Группа А

Как ни крути, а критика бывает полезна. Конструктивная, разумеется. Пинали мы Черчесова до старта турнира, ругали игроков из-за плохих результатов в товарищеских матчах, а они в ответ молча и уверенно вышли из группы. А единственное поражение потерпели от фаворита. С соперниками выше классом мы играть на равных не умеем – тут ничего нового, – несмотря на это впервые в истории сборная России пробилась в плей-офф чемпионата мира. Но для того, чтобы пройти дальше, нужно учиться обыгрывать топ-сборные. Нынешняя Испания уязвима, и бояться ее не стоит.

Группа B

Результат в соседней с нами группе можно было предсказать сразу после жеребьевки. Но в то, как там развивались события, до сих пор сложно поверить. Марокканцы повозили и испанцев, и португальцев – и как жаль, что самое звездное поколение этой сборной осталось без 1/8. Иранцы были в шаге от того, чтобы выбить из турнира скучную команду, ведомую неутомимым КриРо. В общем, ситуация сложилась такая, что сборные, покинувшие мундиаль, мы хвалим больше, чем звезд Пиренейского полуострова.

Группа C

Французы пока лидируют в номинации «самая омерзительная игра». Футбол, который ставит всеми любимый Дидье Дешам, не вызывает ничего, кроме чувства отвращения. С Мбаппе, Гризманном и Погба в составе ходить пешком по полю и ждать ошибки несчастных австралийцев или перуанцев – то еще удовольствие. А позорная ничья с Данией в последнем туре и вовсе выходит за рамки приличия. Встреча с Аргентиной в 1/8 должна дать ответ на главный вопрос – способна ли эта Франция преобразиться за несколько дней?

Группа D

Хорваты молодцы, они прошли группу так легко, что впору считать их фаворитами всего розыгрыша. Но не покидает ощущение, что страдающая Аргентина пройдет дальше, чем благополучная сборная Златко Далича. Вспомните Евро-2016. Как хорваты выглядели в группе? И что с ними произошло в 1/8? Правильно, сначала они в красивом стиле одолели Испанию, а потом не нанесли ни одного удара в створ за 120 минут матча с Португалией. Куда интереснее наблюдать за Аргентиной и Месси. При всех организационных проблемах, которые испытывает «альбиселесте», ей по силам пройти Францию. Но для этого нужно в первый раз за долгое время надежно сыграть в обороне. А в атаке Лео все решит.

Группа E

Бразилия – самая прогрессирующая сборная ЧМ. Во встрече с швейцарцами она выглядела не очень, с костариканцами после перерыва заметно прибавила и забила 2 мяча в добавленное время, а в матче с Сербией умело использовала игровую аритмию и без проблем добилась своего. «Пентакампеоны» пока являются наиболее вероятными претендентами на победу. Что же касается швейцарцев, то если бы не цирк, который устроили Шачири, Джака и Лихштайнер, изображая албанского орла после забитых мячей в ворота Сербии, хотелось бы за них болеть. А так, симпатичная команда Владимира Петковича стала самой политизированной на турнире.

Группа F

Сенсационный вылет Германии стал следствием ошибок Йоахима Лева, это очевидно. Слепое доверие ветеранам и игрокам, ковавшим успех «бундесманшафт» 4 года назад в Бразилии, привело к тому, что лидеры – Озил, Хедира и Мюллер – оказались эмоционально не готовы к чемпионату. И это касается всей команды. За 10 минут до конца встречи с корейцами убежденные в собственной непогрешимости немцы не смогли включить те скорости, которые были необходимы для того, чтобы забить. Итог неутешительный: свою лучшую игру в России экс-чемпионы мира продемонстрировали, имея на одного игрока меньше, в последние 15 минут матча с шведами.

Группа G

Англия и Бельгия провели три товарищеских матча, уже в рамках финальной стадии, и неплохо подготовились к началу турнира. Для них он стартует с 1/8 финала. Родоначальники футбола предпочли проиграть в очном матче прямому конкуренту, дабы попасть в легкую сетку игр на выбывание, но уже следующим соперником команды Гарета Саутгейта будет Колумбия. А бельгийцы встретятся с менее статусной Японией, зато в дальнейшем их ждут встречи с фаворитами.

Группа H

Вторым неудачником группового раунда после Германии стала талантливая сборная Польши. На самом деле, нет ничего удивительного в провальном выступлении Левандовского и компании. На двух предыдущих для себя мировых первенствах (в 2002 и 2006 годах) поляки также уступали в двух стартовых турах, а в третьем, не имея турнирной мотивации, – одерживали победу. В России случилось то же самое. И квалификация снова была пройдена без проблем. Но в финальной стадии бело-красным вновь не удалось показать товар лицом. Зато хороши были сенегальцы, вылетевшие из-за странного принципа фейр-плей. Японцы оказались в таблице выше, поскольку получили меньше желтых карточек.