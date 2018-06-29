Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш – о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира против Уругвая.

- Уругвай не пропустил ни гола. Они так сильны в обороне?

- Известно, что это за команда. Это качественная сборная, она сильна. Мы признаем их уровень. Эта сборная не пропускает голов, это серьезно. Пытаясь ее изучить, понимаешь, что не так уж и много у них слабых мест. Они владеют хороши в различных компонентах игры. Но мы готовы к матчу. Встретятся две сильные сборные.

- Находясь в России, чувствуете поддержку болельщиков?

- Мы ощущаем поддержку, завтра для нас большой день. Давление не угнетает, мы чувствуем единство с фанатами.

- Португалия провела 17 официальных матчей без единого поражения. Вы готовы к победе на ЧМ?

- Если бы все было так просто. Урувай дважды брал кубок мира. Мы побеждали только на Евро. Все это статистика и математика, результат никогда не известен заранее.

- Готова ли команда снова столкнуться с трудностями, как на Евро?

- Сравнивать нельзя, это другой турнир, который был два года назад. Всем наши футболистам хочется победить, но у нас топ-соперник. Вне поля можно только гадать.

- Насколько Португалия зависит от Роналду?

- О, спасибо, я заработал кофе, потому поспорил, будет ли этот вопрос на пресс-конференции или нет. Спасибо вам, мне гарантирован бесплатный кофе. Любая сборная зависит от своих лучших футболистов. Но и у Уругвая есть такие ребята. Например, Луис Суарес и Эдинсон Кавани.

- Вы тренер-прагматик, как и Оскар Табарес. У команд сильные игроки атаки, их нейтрализация станет одной из важнейший составляющих игры. Мы увидим скучный футбол?

- Я так не думаю. Матч будет интересным, напряженным. Обе команды постараются задействовать весь свой арсенал для победы. Завтрашний матч будет отличаться накалом и важностью победы. Это не групповой этап, где есть право на ошибку.

- Президент Португалии недавно заявил, что Криштиану когда-то тоже стать президентом вашей страны.

- Я ничего не слышал об этом, не читал новостей. Об этом не буду говорить, простите.

- Как завтра нужно помочь Криштиану, чтобы он показал всего себя?

- Если Роналду будет играть один, мы проиграем. Нам нужна вся команда. Сложно, когда играет один человек, даже если он забивает. Предвижу противостояние сборных с выдающимися игроками. Индивидуальные качества лидеров будут необходимы, если команды полностью нейтрализуют друг друга.

- Команда выросла во время группового этапа?

- Я думаю, да. Посмотрим завтра. Игроки, которые играют в разных клубах, находятся вместе несколько недель. Конечно как команда футболисты растут, они сыгрываются. Нам известно бремя группового этапа, любая ошибка может оказаться фатальной. Большинство групп были такими. Это касается не только нас, любая сборная прибавляет по ходу турнира, потому что сыгрывается все лучше и лучше.

АДРИЕН СИЛВА: ПОБЕДИМ УРУГВАЙ, ПОТОМУ ТО КАЧЕСТВЕННАЯ КОМАНДА

Полузащитник сборной Португалии Адриен Силва также ответил на вопросы журналистов.

- Обычно говорят, что команды играют лучше в ходе продвижения в турнире. Так было и с вами.

- Все это относительно. Это зависит от каждого отдельного матча. Мы неплохо играли, достигли первой цели, а завтра надеемся на победу.

- Что можете сказать о Сочи и стадионе «Фишт»? Вы тут уже второй раз.

- Очень интересная арена, живописная, построен в красивом месте. Надеюсь, Португалия тут победит.

- Почему вы думаете, что Португалия победит?

- Потому что мы качественная команда. Мы будем играть против сильной сборной Уругвая, оценили их сильные и слабые стороны. Мы готовы и понимаем, что нам удастся победить. Я не считаю, что мы лучше Уругвая. Посмотрим завтра, проверим на поле. Посмотрим, кто победит.

- Сыграете в основе с Уругваем?

- Стартовый состав будет самый лучший, какой только может быть.

- Если смотреть на защиту и оборону Уругвая, матч будет агрессивным?

- Я так не думаю. Мне кажется, это будет великолепное единоборство больших сборных. Наша команда готова к любому сценарию.

- Можно ли повторить тот замечательный матч, что и с Испанией?

- Уругвай не пропустил ни одного гола, они организованы. Но, убежден, мы сможем пробить их оборону.

- Будете контролировать игру?

- Игра все решит. Посмотрим, что нам удастся.