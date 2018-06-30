ЛУЧШИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК РОССИИ

Наконец-то это случилось. Наши футболисты вновь котируются в Европе. Александр Головин, проведший два качественных матча на групповой стадии ЧМ (гол и два ассиста), заработал себе на европейский контракт вовсе не выступлениями за сборную России. После феноменальных показателей на групповом этапе Лиге чемпионов, Головин один раз признавался футболистом недели в Лиге Европы, а также стал лучшим игроком ЦСКА по итогам сезона. Еще хотите? 22-летний футболист в числе лидером топ-6 европейских лиг по обводкам, до ноября он вообще уступал только Неймару («ПСЖ») и Лионелю Месси («Барселона»).

На чемпионате мира Головин лишь подтверждает свой уровень и доказывает скаутам «Ювентуса», «Арсенала» и «Челси», что ему пора переходить на новый левел, ибо российский уровень он уже перерос.

ПОЧЕМУ ЦСКА МЕДЛИТ С ПРОДАЖЕЙ?

Потому что армейцам нужны деньги, клуб все еще переживает тяжелые времена, и даже несколько миллионов евро/фунтов разницы при продаже Головина серьезно помогут ЦСКА обновить состав, докупить кого-то и спланировать бюджет на грядущий сезон. Главное, чтобы не оказалось поздно и клуб не дотянул до последних дней летнего трансферного окна. Российский футбол знает немало случаев, когда перспективные парни так никуда и не уезжали (те же армейцы Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев).

«Ювентус» предлагает за Александра по разным оценкам от 15 до 20 миллионов евро (чаще всплывает сумма в 18 миллионов) и процент от дальнейшей перепродажи. ЦСКА просит за игрока 25 миллионов, но итальянцев этот вариант не устраивает. Понять ЦСКА можно (см. причину выше), но и «Юве» тоже. Головин – молодой игрок из Восточной Европы, креативный полузащитник, каких в клубе уже сейчас много, и переплачивать за риски никто не хочет.

И вдруг на горизонте возник еще один вариант – с «Челси». Лондонцы обратились к ЦСКА с просьбой отдать Александра за 25 миллионов фунтов (28,2 млн евро), что с запасом перекрывает потребности москвичей. Но переговоры заморозили на время чемпионата мира. Возможно уже на следующей неделе о будущем Головина будет известно чуть больше. Вдруг, подключится кто-то еще.

«ЧЕЛСИ» ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛИТЬСЯ

Сперва с новым главным тренером. Возглавить клуб может Маурицио Сарри, Лоран Блан или кто-нибудь еще, например ярко проявивший себя на ЧМ. Кроме того, пока не ясно, как дальше будет управлять и владеть клубом Роман Абрамович. Российскому бизнесмену отказали в британском гражданстве (он уже получил израильское) и теперь осложняют ведение бизнеса в Англии. Абрамович уже отказался от реконструкции «Стэмфорд Бридж» и готов выделить на летние трансферы около 70 миллионов фунтов (треть суммы – на Головина).

Последний вопрос – по составу. Новый тренер скорее всего будет полностью перестраивать команду, избавляться от балласта или не нужных ему игроков. Александру Головину как потенциальному новичку это только на руку, так как на условно его позиции сейчас перебор игроков (включая вернувшихся из аренды): Виллиан, Даниэл Дринкуотер, Натан Чалоба, Педро, Росс Баркли, Рубен Лофтус-Чик, Сеск Фабрегас, Эден Азар.

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В любом случае для Александра переезд в Европу – это очень хорошо. Это прогресс и важная акция по миграции наших игроков в Европу. Своим примером Головин, хотелось бы верить, мотивирует других одаренный россиян на переезд в престижные лиги. Речь о Федоре Смолове, Алексее Миранчуке, Илье Кутепове и остальных, кем активно интересуются последнее время.